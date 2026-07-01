ജന്മാവകാശ പൗരത്വം നിർത്തലാക്കാനാകില്ല; ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ കനത്ത തിരിച്ചടി
അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത് എത്തിയവരുടെയും താത്കാലിക വിസയിലുള്ളവരുടെയും മക്കൾക്ക് അമേരിക്കൻ പൗരത്വം ലഭിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു ഉത്തരവ്
Published : July 1, 2026 at 8:42 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിൽ ജന്മാവകാശ പൗരത്വം നിർത്തലാക്കാനുള്ള യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നീക്കത്തിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽനിന്ന് കനത്ത തിരിച്ചടി. കോൺഗ്രസിനെ മറികടന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിലൂടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ ശ്രമം ഒൻപതംഗ ബെഞ്ചിൽ ആറേ മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് കോടതി തള്ളിയത്. അതേസമയം, ഫെഡറൽ ഏജൻസികളുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണവും കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ നടപടികളും കോടതി ശരിവച്ചു.
തൻ്റെ രണ്ടാം ഊഴത്തിൻ്റെ ആദ്യദിനം തന്നെ ജന്മാവകാശ പൗരത്വം നിർത്തലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിൽ ട്രംപ് ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത് എത്തിയവരുടെയും താത്കാലിക വിസയിലുള്ളവരുടെയും മക്കൾക്ക് അമേരിക്കൻ പൗരത്വം ലഭിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു ഉത്തരവ്. ഇതിനെതിരെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹർജികളിൽ ഫെഡറൽ കോടതികൾ താത്കാലിക സ്റ്റേ അനുവദിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഏപ്രിലിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് നേരിട്ട് ഹാജരായിരുന്നു. അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു സിറ്റിങ് പ്രസിഡൻ്റ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ വാദം കേൾക്കലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ, അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് പൗരത്വം നിഷേധിക്കാമെന്ന ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വാദത്തെ നാല് യാഥാസ്ഥിതിക ജഡ്ജിമാർ പിന്തുണച്ചു.
ഫെഡറൽ ഏജൻസികളിൽ പിടിമുറുക്കി ട്രംപ്
90 വർഷം പഴക്കമുള്ള കീഴ്വഴക്കം തിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഫെഡറൽ റെഗുലേറ്ററി ഏജൻസികളുടെ മേൽ പ്രസിഡൻ്റിന് കോടതി കൂടുതൽ അധികാരം നൽകിയത്. സ്വതന്ത്ര ഏജൻസികളുടെ തലവന്മാരെ കാരണങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ പുറത്താക്കാൻ പ്രസിഡൻ്റിന് അനുമതി നൽകുന്നതാണ് പുതിയ വിധി. 100ലധികം വർഷം പഴക്കമുള്ള നിയമങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് സിവിൽ സർവീസ് സംവിധാനത്തിന് കീഴിലുള്ള സാധാരണ ജീവനക്കാർക്കും ഭാവിയിൽ ഭീഷണിയായേക്കാം. എന്നാൽ ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ട്രംപിന് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല. ഭവനവായ്പ തട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങളുടെ പേരിൽ ഫെഡറൽ റിസർവ് ഗവർണർ ലിസ കുക്കിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള നീക്കം കോടതി തടഞ്ഞു. അവർക്ക് തൽസ്ഥാനത്ത് തുടരാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ലിസ കുക്ക് ഈ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിരുന്നു.
വോട്ടവകാശവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റങ്ങളും
ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വോട്ടവകാശം ഉറപ്പാക്കിയ 1965ലെ പൗരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങൾക്കും മങ്ങലേറ്റു. വംശീയ വിവേചനം മനഃപൂർവമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മണ്ഡലങ്ങളുടെ പുനർനിർണയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഏപ്രിലിൽ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്താൻ മണ്ഡലങ്ങൾ പുനർനിർണയിക്കണമെന്ന ട്രംപിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് കരുത്തുപകരുന്നതാണ് ഈ വിധി. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അലബാമ, ലൂസിയാന, ടെന്നസി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കറുത്ത വർഗക്കാർക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി.
കുടിയേറ്റ നിയമങ്ങളിലെ വിജയം
കുടിയേറ്റ വിഷയങ്ങളിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് അനുകൂലമായ വിധികളാണ് ലഭിച്ചത്. വെനസ്വേല, ഹെയ്തി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ നാടുകടത്തൽ സംരക്ഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വകുപ്പിന് കോടതി അനുമതി നൽകി. തെക്കൻ അതിർത്തിയിൽ അഭയം തേടുന്നവരുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്താനും തീരുമാനമായി. ഒബാമ ഭരണകാലത്ത് ആരംഭിച്ച കേസിൽ, കുറ്റാരോപിതരായ ഗ്രീൻ കാർഡ് ഉടമകളുടെ കാര്യത്തിൽ അതിർത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
വംശീയ പരാമർശങ്ങളും കോടതിയുടെ നിലപാടും
ട്രംപിൻ്റെ വിവാദ പരാമർശങ്ങളെ യാഥാസ്ഥിതിക ജഡ്ജിമാർ പലപ്പോഴും ലഘൂകരിച്ച് കാണുന്നതായി വിമർശനമുണ്ട്. ഹെയ്തിയിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാർ രാജ്യത്തിൻ്റെ രക്തം മലിനമാക്കുന്നുവെന്നും ഒഹായോയിലെ സ്പ്രിങ്ഫീൽഡിൽ അവർ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ തിന്നുന്നുവെന്നുമുള്ള ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശങ്ങളിൽ ജഡ്ജിമാരായ സാമുവൽ അലിറ്റോയും എലീന കഗാനും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. ഈ പരാമർശങ്ങൾ വംശീയമല്ലെന്ന് അലിറ്റോ വാദിച്ചപ്പോൾ, കുടിയേറ്റക്കാരെ പുറത്താക്കാനുള്ള പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ വംശീയത വ്യക്തമാണെന്ന് കഗാൻ തിരിച്ചടിച്ചു. 2018ലെ യാത്രാവിലക്ക് കേസിലും സമാനമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുസ്ലിംകൾക്കെതിരായ ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ പ്രസക്തമല്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജോൺ റോബർട്ട്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ, വിധിക്ക് പിന്നിൽ മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സോണിയ സോട്ടോമെയർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
2024ലെ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഒഴിവാക്കൽ അവകാശ കേസിലും ട്രംപിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ കോടതി മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല. 2020ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചോ 2021 ജനുവരി ആറിലെ ക്യാപിറ്റോൾ കലാപത്തെക്കുറിച്ചോ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റിസുമാരായ നീൽ ഗോർസച്ചും ബ്രെറ്റ് കവനോയും താത്പര്യം കാണിച്ചില്ല. അതേസമയം ഫെബ്രുവരിയിൽ അടിയന്തര അധികാര നിയമം ഉപയോഗിച്ച് കോൺഗ്രസിനെ മറികടക്കാൻ ട്രംപിന് കഴിയില്ലെന്ന് ആറ് ജഡ്ജിമാർ വിധിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ ട്രംപ് താൻ നിയമിച്ച ജഡ്ജിമാർ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് തന്നെ നാണക്കേടാണെന്ന് വിമർശിച്ചു. എങ്കിലും മറ്റ് അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം പുതിയ ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തോക്ക് കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം
രണ്ടാം ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ തോക്ക് കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ കോടതി പിന്തുണച്ചു. കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് തോക്ക് സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കടകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും തോക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ മുൻകൂർ അനുമതി വേണമെന്ന ഹവായ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിയമവും കോടതി റദ്ദാക്കി. അസാൾട്ട് റൈഫിളുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് തോക്കുകൾക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ കോടതി ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കും.
Also Read:- വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെ അമേരിക്കയുമായി ഇനിയൊരു ചർച്ചയ്ക്കില്ല; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ