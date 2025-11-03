ETV Bharat / international

അധിക തീരുവ ചുമത്തൽ; ട്രംപിന് പിടി വീഴുമോ? നവംബർ 5 മുതൽ സുപ്രീംകോടതി വാദം കേൾക്കും

അധിക തീരുവകൾ ചുമത്തുന്നതിനുള്ള അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് കൊണ്ടുള്ള വാദമായിരിക്കും നവംബർ 5 മുതൽ നടക്കുക.

US SUPREME COURT TRUMP GLOBAL TARIFFS DONALD TRUMP US SC ON TRUMP TARIFF
US President Donald Trump (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 3, 2025 at 12:00 PM IST

2 Min Read
വാഷിങ്ടൺ: യുഎസ്‌ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ അധികാര പരിധികളെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് കൊണ്ടുള്ള നിർണായക ഹർജികളിൽ നവംബർ 5 ന് സുപ്രീം കോടതി വാദം കേൾക്കും. അധിക തീരുവകൾ ചുമത്തുന്നതിനുള്ള അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് കൊണ്ടുള്ള വാദമായിരിക്കും നവംബർ 5 മുതൽ നടക്കുക. അധിക തീരുവകൾക്കെതിരായ ട്രംപിൻ്റെ അടിയന്തരാവസ്ഥാ അധികാരങ്ങളുടെ അതിരുകൾ നിർണയിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാനമായേക്കാം.

യുഎസ് ഭരണഘടന പ്രകാരം തീരുവ ഏൽപ്പെടുത്താനുള്ള പരമാധികാരം യുഎസ് കോൺഗ്രസിനാണ്. പക്ഷെ 1930 ന് ശേഷം നിലവിളുള്ള താരിഫുകൾ ക്രമീകരിക്കാനും ദേശീയ സുരക്ഷയും വ്യവസായങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാനും പ്രസിഡൻ്റുമാർക്കും അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മെയ്‌ മാസത്തിൽ ട്രംപ് തൻ്റെ അധികാരം ലംഘിച്ച് ഈ തീരുവകൾ ചുമത്തിയതായി കീഴ്‌ക്കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അപ്പീൽ അത് താത്‌കാലികമായി തടഞ്ഞു. പിന്നീട് ഓഗസ്‌റ്റിൽ ഫെഡറൽ സർക്യൂട്ടിനായുള്ള കോടതി ഓഫ് അപ്പീൽസ് 7-4 എന്ന വോട്ടിന് ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് വിധിക്കുകയും കീഴ്‌ക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ ശരിവയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തു.

സുപ്രീംകോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിന് വലിയ പ്രത്യാഘതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കെിലും ഇതിന് മാസങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. സുപ്രീംകോടതിക്ക് തീരുവ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് കണ്ടെത്താനും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ചുമുത്തുന്ന തീരുവ തടയാനും കഴിയും. കൂടാതെ ട്രംപിൻ്റെ നടപടികൾ ശരിവയ്‌ക്കാനും കഴിയും.

അതേസമയം സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്‌റ്റീൽ, അലുമിനിയം, ഓട്ടോമൊബൈലുകൾ എന്നിവയുടെ തീരുവകളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ല. ട്രംപിൻ്റെ തീരുവ ചുമത്തൽ വ്യാപകമായ പണപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമായിട്ടില്ലെങ്കിലും അധിക ചെലവുകളുടെ ഭാരം തങ്ങൾ വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎസ് ചെറുകിട ബിസിനസുകൾ പറയുന്നു.

അതേസമയം 1977 ലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എമർജൻസി പവേഴ്‌സ് ആക്‌ട് (ഐഇഇപിഎ) പ്രകാരമുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ അധിക തീരുവകൾ ചുമത്തുന്നതെന്നാണ് ട്രംപ് പറയുന്നത്. ഇതിന് പുറമേ 1798 ലെ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് യുഎസ് നഗരങ്ങളിൽ ഫെഡറൽ ട്രൂപുകളെ നിയോഗിക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു.

തൻ്റെ നടപടികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ട്രംപ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഐഇഇപിഎ (IEEPA) ആണ്. ഇത് അനുസരിച്ച് പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ചില രാജ്യങ്ങുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വേണ്ടെന്ന് വയ്‌ക്കാനും തീരുവ മരവിപ്പിക്കാനും ട്രംപിന് കഴിയും.

സാധാരമയായി ശത്രുരാജ്യങ്ങൾക്കോ എതെങ്കിവും വ്യക്‌തിക്കോ എതിരെ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടിയാണ് ഇത്. അതേസമയം സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധി എല്ലാ വിദേശ രാജ്യങ്ങളും സാധരണക്കാരും നിയമ പണ്ഡിതരുമെല്ലാം ആകാംക്ഷയോടെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത്.

