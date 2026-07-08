ഇറാനിൽ വീണ്ടും യുഎസ് വ്യോമാക്രമണം; എണ്ണ വിൽപനയ്ക്കുള്ള ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി, കരാർ പ്രതിസന്ധിയിൽ
അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതയിൽ നിരപരാധികളായ ഉൾപ്പെട്ട വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് കനത്ത വില ഈടാക്കാനാണ് വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് യുഎസ്
Published : July 8, 2026 at 6:32 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ മൂന്ന് വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ ഇറാനിൽ വീണ്ടും അമേരിക്കയുടെ വ്യോമാക്രമണം. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള താത്കാലിക കരാറിന് ഭീഷണിയായാണ് പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ഫെബ്രുവരി 28ന് ആരംഭിച്ച പോരാട്ടം പൂർണമായും അവസാനിപ്പിക്കാനും, കടലിടുക്ക് തുറക്കാനും, ടെഹ്റാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ചർച്ചകളെ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതയിൽ നിരപരാധികളായ സാധാരണക്കാർ ഉൾപ്പെട്ട വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് കനത്ത വില ഈടാക്കാനാണ് വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ്റെ ആക്രമണം അനാവശ്യവും അപകടകരവും വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ നഗ്നമായ ലംഘനവുമാണെന്നും കമാൻഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഖേഷ്മിലും ബന്ദർ അബ്ബാസിലും സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായി ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നാറ്റോ സൈനിക സഖ്യത്തിൻ്റെ ഉച്ചകോടിക്കായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തുർക്കിയിലുള്ളപ്പോഴാണ് പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസാവസാനവും സമാനമായ രീതിയിൽ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ്റെ ആക്രമണവും അമേരിക്കയുടെ തിരിച്ചടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
എണ്ണ വിൽപനയ്ക്കുള്ള ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി
മൂന്ന് ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം, ഇറാനിയൻ എണ്ണ വിൽക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്ന ലൈസൻസ് അമേരിക്ക റദ്ദാക്കി. പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള താത്കാലിക കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ലൈസൻസ് നൽകിയിരുന്നത്. കടലിടുക്കിലെ ഇറാൻ്റെ നടപടികൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഇതിന് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ നടപടിയെ അപലപിച്ച ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, ഇത് താത്കാലിക കരാറിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്നും പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം യുഎസ് സർക്കാരിനാണെന്നും പ്രതികരിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ കരാർ ലംഘനമാണെന്ന് ഇറാൻ ഉപവിദേശകാര്യ മന്ത്രി കാസിം ഗരീബാബാദിയും എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഏപ്രിൽ അവസാനത്തിന് ശേഷം ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണമാണിതെന്ന് യുഎൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. ഒമാൻ തീരത്ത് ലിമയ്ക്ക് സമീപം സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതകം (എൽഎൻജി) വഹിച്ചുള്ള ടാങ്കറിൻ്റെ ഇടതുവശത്തെ എൻജിൻ റൂമിൽ ഷെൽ പതിച്ച് തീപിടിച്ചതായി യുകെ മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് സെൻ്റർ അറിയിച്ചു.
മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചതിനാലാണ് എൽഎൻജി ടാങ്കറിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. ഒമാൻ-എമിറേറ്റ്സ് അതിർത്തിക്ക് സമീപം കടലിടുക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ എണ്ണ ടാങ്കറിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. മൂന്നാമത്തെ ടാങ്കറിന് നേരെ ഒമാൻ തീരത്ത് വച്ച് ഡ്രോൺ ആക്രമണമാണ് നടന്നത്. മറ്റ് രണ്ട് കപ്പലുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും അവ യാത്ര തുടർന്നുവെന്നും യുകെ മാരിടൈം ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി.
ഖത്തറിൻ്റെ 'അൽ റെഖയ്യാത്ത്' എന്ന ടാങ്കറാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതെന്നും ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്നും ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വക്താവ് മജീദ് അൽ അൻസാരി പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ പൂർണ നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഇറാനാണെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. മൂന്ന് ആക്രമണങ്ങളും ഒമാൻ്റെയോ യുഎഇയുടെയോ തീരത്താണ് നടന്നത്. കടലിടുക്കിലൂടെ തങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച റൂട്ട് മാത്രമേ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ടെഹ്റാൻ, ഒമാൻ തീരത്തിന് സമീപമുള്ള മറ്റൊരു റൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു.
സമാധാന കാലത്ത് വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന എണ്ണയുടെയും പ്രകൃതിവാതകത്തിൻ്റെയും അഞ്ചിലൊന്ന് ഈ പാതയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഒമാന് ചുറ്റുമുള്ള പാത വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എല്ലാ കപ്പലുകൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും യുഎസ് നാവികസേനയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ജോയിൻ്റ് മാരിടൈം ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്റർ അറിയിച്ചു. ഇറാനിയൻ റൂട്ടിലൂടെ വടക്കോട്ട് പോകുന്ന കപ്പലുകൾ ടെഹ്റാനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. തെക്കോട്ട് പോകുന്നവ ഒമാനുമായും അമേരിക്കയുമായും സഹകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
താത്കാലിക കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി 60 ദിവസത്തേക്ക് നിരക്കുകൾ ഈടാക്കാതെ കപ്പലുകളെ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കാമെന്ന് ഇറാനും അമേരിക്കയും സമ്മതിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കപ്പലുകളുടെ റൂട്ടുകൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും പിന്നീട് യാത്രാക്കൂലി ഈടാക്കണമെന്നും ടെഹ്റാൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചു. ഇത് അമേരിക്കയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തിൽ 108 കപ്പലുകൾ വിവിധ റൂട്ടുകളിലൂടെ കടലിടുക്ക് കടന്നതായി ഡാറ്റാ സ്ഥാപനമായ കെപ്ലർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഓഗസ്റ്റ് 21 വരെ ഇറാനിയൻ എണ്ണ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും വിൽക്കാനുമാണ് യുഎസ് ലൈസൻസ് നൽകിയിരുന്നത്.
സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ മുതിർന്ന ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിജയകരമായ അന്തിമ കരാറിന് നല്ല അടിത്തറ പാകിയതായി യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെഡി വാൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. 1979ലെ ഇറാൻ വിപ്ലവം മുതൽ ഇറാനിയൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് യുഎസ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുകയും കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം, കരാറിലേക്കെത്താനുള്ള പ്രോത്സാഹനമെന്ന നിലയിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ഇറാനിയൻ എണ്ണയുടെ താത്കാലിക വിൽപനയ്ക്ക് യുഎസ് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.
ഖാമേനിയുടെ ഖബറടക്കം വ്യാഴാഴ്ച
അതിനിടെ, പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഖാമേനിയുടെ മൃതദേഹം ഷിയാ സെമിനാരി നഗരമായ ഖോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഖോമിന് തെക്കുള്ള ജംകരൻ പള്ളിയിലേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നതിൻ്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇറാനിയൻ ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു.
ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്രത്യക്ഷനായ 12-ാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഷിയാ ഇമാമായ മുഹമ്മദ് അൽ മഹ്ദി ഈ പള്ളി സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഷിയാക്കളുടെ വിശ്വാസം. ശനിയാഴ്ച ടെഹ്റാനിൽ ആരംഭിച്ച ചടങ്ങുകളിൽ ഖാമേനിയുടെ മകനും ഇറാൻ്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവുമായ ആയത്തുല്ല മൊജ്തബ ഖാമേനി ഇതുവരെ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. പിതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട വ്യോമാക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഇദ്ദേഹം ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഖാമേനിയുടെ മൃതദേഹം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ഇറാഖിലെ നജഫിലെത്തിച്ചു. ബുധനാഴ്ച നജഫിലും കർബലയിലും വിലാപയാത്രകൾ നടക്കും. തുടർന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ഇറാനിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മൃതദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മനാടായ മശ്ഹദിലെ ഇമാം റെസ ദേവാലയത്തിൽ ഖബറടക്കും.
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