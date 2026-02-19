ETV Bharat / international

US Secretary of State Marco Rubio
വാഷിങ്‌ടൺ: ആണവ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി യുഎസ്‌ സ്‌റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ഉടൻ ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിക്കും. ഫെബ്രുവരി 28ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുമായുള്ള നിർണായക കൂടിക്കാഴ്‌ചയുണ്ടാകും. നിലവിലെ ഇറാൻ, ഇസ്രയേൽ സംഘർഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വിറ്റ്‌സർലന്‍ഡിലെ ജനീവയിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കിനിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സന്ദർശനത്തിന് ആഹ്വാനം. മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ സന്ദർശനം സമാധാനപരമായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

മാര്‍ക്കോ റൂബിയോ ഇസ്രയേലിലെത്തുന്നതിന് പിന്നില്‍ മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം കൂടിയുണ്ട്. നിലവില്‍ ഇറാനുമായുള്ള സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കരാറില്‍ ഒപ്പുവയ്‌ക്കുകയെന്നതാണ് യുഎസിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. ഇറാനുമേൽ യുഎസിൻ്റെ അടുത്ത സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് കരാറില്‍ ഒപ്പുവയ്‌ക്കണമെന്നാണ് പ്രസിഡന്‍റ് ട്രംപ് സെക്രട്ടറിക്ക് നല്‍കിയ നിര്‍ദേശം.

ഇതാണ് ബുദ്ധിപരമായ നീക്കമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇറാനെതിരെ ഉടൻ തന്നെ യുഎസ് സൈന്യം അടുത്ത ആക്രമണം നടത്താൻ തയാറാകുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ വിഷയത്തില്‍ ട്രംപ് ഇതുവരെയും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. നേരത്തെയും ആണവ വിഷയങ്ങളിൽ യുഎസും ഇറാനും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും യോജിപ്പില്ലെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായം. "ഇറാനിയൻ അധികൃതരുമായുള്ള ആണവ കരാർ ചർച്ചകളിൽ മുമ്പ് പുരോഗതിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും അകന്ന് നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ വരുന്ന രണ്ടാഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ളിൽ ഇറാൻ യുഎസുമായി യോജിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം അടുത്ത ആക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്" കരോലിൻ ലീവിറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

തുടർന്ന് ഇറാനെതിരായ സൈനിക നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യുഎസുമായി ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് കരോലിൻ മുന്നറിയിപ്പും നൽകി. നേരത്തെ യുഎസ് 'ഓപ്പറേഷൻ മിഡ്‌നൈറ്റ് ഹാമർ' എന്ന പേരിൽ ഇറാനിലെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളെ പൂർണമായും ഇല്ലതാക്കിയതിനെക്കുറിച്ചും അവർ എടുത്ത് പറഞ്ഞു. അതേസമയം യുഎസുമായി കരാറിൽ എത്തുന്നതാണ് ബുദ്ധിപരമായ നീക്കമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതായും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

"നിലവിൽ ട്രംപ് പല രാജ്യങ്ങളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. യുഎസിൻ്റേയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയേയും താത്‌പര്യത്തെയും മാനിച്ച് കൊണ്ടാണ് ട്രംപ് ഗൗരവമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇറാന് മേലുള്ള സൈനിക നടപടികളിലേക്കുള്ള നീക്കമെന്നും" കരോലിൻ ലീവിറ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

