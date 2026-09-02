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പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ലഹരി മാഫിയയെ തകർത്ത്‌ യുഎസ്-ശ്രീലങ്ക സംയുക്ത ഓപ്പറേഷൻ ; 463 കിലോഗ്രാം മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു

ഓഗസ്റ്റ് 14 നും 29 നും ഇടയിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കൊളംബോയിലേക്ക് അയച്ച സംശയാസ്‌പാദമായ മാരിടൈം കണ്ടെയ്‌നറുകളെക്കുറിച്ച് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അധികൃതരുടെ ഓപ്പറേഷൻ

US SRI LANKA JOINT OPERATION PAKISTAN BASED DRUG NETWORK NARCOTRAFFICKING NETWORK NARCOTICS BUREAU
പിടികൂടിയ മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ (@USEmbSL)
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By PTI

Published : September 2, 2026 at 4:38 PM IST

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കൊളംബോ: അന്താരാഷ്ട്ര കരിഞ്ചന്തകളിലേക്ക് ഏകദേശം 21 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 176 കോടിയിലധികം രൂപ) മൂല്യം വരുന്ന മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലയെ തകർത്ത്‌ ശ്രീലങ്കൻ-യുഎസ് സംഖ്യം. യുഎസ് ഡ്രഗ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് അഡ്‌മിനിസ്ട്രേഷനും ശ്രീലങ്കയിലെ പോലീസ് നാർക്കോട്ടിക് ബ്യൂറോയും ചേർന്ന്‌ നടത്തിയ സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിലൂടെയായിരുന്നു മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലയെ പിടിക്കൂടിയത്.

ഓഗസ്റ്റ് 14 നും 29 നും ഇടയിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കൊളംബോയിലേക്ക് അയച്ച സംശയാസ്‌പാദമായ മാരിടൈം കണ്ടെയ്‌നറുകളെക്കുറിച്ച് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അധികൃതർ ഇവരെ പിന്തുടർന്നത്.

മയക്കുമരുന്നു മാഫിയയെ പിന്തുടർന്ന്‌ എത്തിയ സംയുക്ത സംഘം ഈ ചരക്ക് തടയുകയും കുളിമുറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടവലുകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ മെത്താംഫെറ്റാമിൻ പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. പിടികൂടിയവയിൽ മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ, ഹെറോയിൻ, കൊക്കെയ്ൻ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു .ഓപ്പറേഷൻ്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ യുഎസ് എംബസി പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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ഓപ്പറേഷനിൽ പാകിസ്ഥാൻ പൗരന്മാരെയും ഇതുമായിബന്ധപ്പെട്ട് സംശയമുള്ള നിരവധി പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. കരിഞ്ചന്തയിൽ ഏകദേശം 21 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന 463 കിലോഗ്രാം ക്രിസ്റ്റൽ മെത്താംഫെറ്റാമിനാണ് സംയുക്ത സംഘം പിടിച്ചെടുത്തത് എന്ന് യുഎസ് എംബസി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മെത്ത് എന്നത് മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ എന്ന ശക്തമായ ലഹരിമരുന്നിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ്. ശരീരത്തിൻ്റെ നാഡീവ്യൂഹത്തെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന, ഉയർന്ന അളവിൽ ആസക്തി (അടിമത്തം) ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൃത്രിമ മരുന്നാണിത്.

ഭീകരവാദത്തിന് പണം നൽകുകയും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാവുകയും ചെയ്യുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ സംഘടനകളെ തകർക്കുന്നതിൽ യുഎസ്-ശ്രീലങ്ക പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ കരുത്ത് അടിവരയിടുന്നതാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന്‌ യുഎസ് എംബസി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

നിയമവിരുദ്ധ മയക്കുമരുന്നുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുമാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്നും കടൽ വഴി ദ്വീപിലേക്ക് മയക്കുമരുന്നു കടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ശ്രീലങ്കൻ പൊതു സുരക്ഷാ മന്ത്രി ആനന്ദ വിജേപാല പാർലമെൻ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

22 ദശലക്ഷം ജനങ്ങളുള്ള ദ്വീപ് രാജ്യത്ത് ഏകദേശം 400,000 പേർ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോക്താക്കളായി ഉണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 2024 ഒക്ടോബറിൽ, ഹെറോയിൻ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയതിന് കുറ്റം സമ്മതിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് 10 ഇറാനിയൻ പുരുഷന്മാരെ ശ്രീലങ്കൻ കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. 2016 ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന തടി ഷിപ്പിംഗ് കണ്ടെയ്‌നറിൽ നിന്ന് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ 800 കിലോഗ്രാം കൊക്കെയ്ൻ കണ്ടെത്തിയപ്പോഴാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടിയത്.

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US SRI LANKA JOINT OPERATION
PAKISTAN BASED DRUG NETWORK
NARCOTRAFFICKING NETWORK
NARCOTICS BUREAU
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