ഹോർമുസിൽ വീണ്ടും പ്രകോപനം; ഇറാനിയൻ ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ചിട്ട് അമേരിക്ക
അന്താരാഷ്ട്ര നിബന്ധന പാലിക്കാത്ത കപ്പലുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയെന്ന് യുഎസ് സൈന്യം.
By PTI
Published : June 13, 2026 at 1:11 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന കരാർ ചർച്ചകളും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളും പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും അമേരിക്കൻ സൈനിക നീക്കം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ സമുദ്രപാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോയ ഇറാനിയൻ ഡ്രോണുകളെ അമേരിക്കൻ നാവികസേന വെടിവച്ചിട്ടതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം) ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ സിരാകേന്ദ്രമായ ഈ മേഖലയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷാവസ്ഥ രൂപപ്പെടുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണിത്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വാണിജ്യ കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ച് ഇറാൻ ഒന്നിലധികം വൺ വേ ആക്രമണ ഡ്രോണുകൾ വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു എന്നും ഈ ഡ്രോണുകളെ അമേരിക്കൻ നാവികസേന ഉടനെതന്നെ വെടിവച്ച് നിർവീര്യമാക്കിയെന്നും സെൻ്റ്കോം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
Iran launched multiple one-way attack drones in an attempt to strike commercial ships transiting the Strait of Hormuz. U.S. forces have downed all of them in recent hours as traffic flow through the strait continues unimpeded. The international trade corridor remains open for…— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 13, 2026
ഡ്രോണുകളെ നശിപ്പിച്ചതിലൂടെ മേഖലയിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതം യാതൊരു തടസവുമില്ലാതെ തുടരുന്നതായും സൈന്യം അറിയിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര ഇടനാഴി വാണിജ്യ ഗതാഗതത്തിനായി പൂർണ്ണമായും തുറന്നിരിക്കുകയാണെന്നും സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഒഴിവാക്കിയെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ തിരിച്ചുവിട്ട് യുഎസ്
ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കൻ സേന കർശനമായി ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുകയാണെന്നും 139 നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ മേഖലയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുവിട്ടുവെന്നും സൈന്യം വിശദീകരിച്ചു. അതുപോലെ അന്താരാഷ്ട്ര നിബന്ധനകളിലെ ഒമ്പത് അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത കപ്പലുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുകയും ചെയ്തതായി സെൻ്റ്കോം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹോർമുസിലെ കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ഇറാനിയൻ ഡ്രോണുകൾ തകർത്തത് മേഖലയിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാണെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ വിശദീകരണം.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യൻ നാവികരുള്ള കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് കപ്പലുകളെങ്കിലും അമേരിക്കൻ സേന ലക്ഷ്യമിട്ടതായും മൂന്ന് നാവികർ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യ, വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കെതിരായ ഇത്തരം മാരകമായ നടപടികൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയും മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ ഗൾഫിലെ അമേരിക്കൻ നാവിക ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യക്കെതിരെയും ഇറാൻ നീക്കമെന്ന് യുഎസ്
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയും ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയത് ഇറാനാണെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്തുവന്നു. ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഈ നടപടി പൂർണമായും അസ്വീകാര്യമാണെന്നും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നടത്തിയ ആരോപണങ്ങൾ ഇറാൻ ശക്തമായി തള്ളി. അമേരിക്കയുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും തങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണിതെന്നും ഇറാൻ പ്രതികരിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Also read: ചരിത്രം കുറിച്ച് ഇലോൺ മസ്ക്; ലോകത്തെ ആദ്യ ട്രില്യണയർ