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സമാധാന കരാര്‍ ചട്ടക്കൂട്; ഇറാന്‍റെ മരവിപ്പിച്ച ആസ്‌തികളില്‍ 1200 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ വിട്ടുനല്‍കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഇറാന്‍റെ ആണവ പരിപാടികളടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിലൂന്നി സമാധാന ചര്‍ച്ച ആരംഭിക്കും മുമ്പ് ഇറാന്‍റെ മരവിപ്പിച്ച ആസ്‌തികള്‍ വിട്ടു നല്‍കാന്‍ അമേരിക്ക സമ്മതിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

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US set to release USD 12 billion (ANI)
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By ANI

Published : June 15, 2026 at 10:27 AM IST

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Updated : June 15, 2026 at 10:37 AM IST

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ടെഹ്‌റാന്‍: ഇറാനുമായുള്ള തര്‍ക്കങ്ങളുടെ നട്ടെല്ലായ അമേരിക്ക മരവിപ്പിച്ച 1200 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റെ അവരുടെ ആസ്‌തി വീണ്ടും ചര്‍ച്ചയാകുന്നു. വെള്ളിയാഴ്‌ച ജനീവയില്‍ ഒപ്പ് വയ്ക്കാനിരിക്കുന്ന, ലോകം ആഘോഷിക്കുന്ന അമേരിക്ക ടെഹ്‌റാന്‍ സമാധാന കരാറിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ആസ്‌തി വിഷയം വീണ്ടും ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്.

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14 വിഷയങ്ങളടങ്ങിയ ധാരണാപത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇറാന്‍രെ മെഹര്‍ ന്യൂസ് ഏജന്‍സിയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ചര്‍ച്ച തുടങ്ങും മുമ്പ് തന്നെ ഈ ആസ്‌തികള്‍ അമേരിക്ക വിട്ടുനല്‍കാന്‍ ധാരണയായിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

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അറുപത് ദിവസത്തെ ചര്‍ച്ചാ വേളയില്‍ 2400 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റെ ആസ്‌തികള്‍ വിട്ട് നല്‍കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ ആരംഭിക്കും. ധാരണാപത്രം നിലവില്‍ വരുന്നതോടെ ഇത് പൂര്‍ത്തീകരിക്കും. അതേസമയം ചര്‍ച്ച തുടങ്ങും മുമ്പ് തന്നെ ഇതിന്‍റെ പകുതി വിട്ട് നല്‍കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അതേസമയം ഇറാന്‍ തന്‍റെ കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കാത്ത പക്ഷം മരവിപ്പിച്ച ആസ്‌തികള്‍ വിട്ട് നല്‍കില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ തന്നെ അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി. സമാധാന ഉടമ്പടിയുടെ നടപ്പാക്കലിന് അനുസരിച്ചാകും ആസ്‌തികള്‍ വിട്ടു നല്‍കുക എന്ന് അമേരിക്കയുടെ മുതിര്‍ന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറിയിച്ചു.

ഇറാനുമായി കരാറുണ്ടാക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നയതന്ത്ര ഉരസല്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

ഇറാന്‍-ഇസ്രയേല്‍ അമേരിക്ക സംഘര്‍ഷത്തോടെ ഹോര്‍മൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം പാടേ നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാസങ്ങളായി അടഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഈ കപ്പല്‍ചാല്‍ ഉടന്‍ തുറന്നേക്കും. കരാര്‍ ഏതാണ്ട് അംഗീകരിച്ചു കഴഞ്ഞു എന്നാണ് വൈറ്റ്ഹൗസില്‍ നിന്നുള്ള സൂചനകള്‍.

ചര്‍ച്ചകള്‍ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് ഇറാന്‍ ഉപവിദേശകാര്യമന്ത്രി കാസിം ഘരീബാബാദിയെ ഉദ്ധരിച്ച് തസ്‌നീം വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. അറുപത് ദിവസത്തിനകം അന്തിമ കരാറുണ്ടാകും. അമേരിക്ക നിരോധനങ്ങള്‍ നീക്കുകയും മരവിപ്പിച്ച ആസ്‌തികള്‍ വിട്ടു നല്‍കുകയുമടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ കാര്യങ്ങള്‍ സുഗമമാകും. ലെബനനിലെ വെടിനിര്‍ത്തണം കരാറിലുള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇറാന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

ഈ ഫണ്ടിന്‍മേലുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ പുതിയതല്ല. ടെഹ്‌റാന്‍ തങ്ങളുടെ ഗള്‍ഫ് സഖ്യങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാക്കുന്ന നാശനഷ്‌ടങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരമേകാനായി ഈ ആസ്‌തികള്‍ വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി കടുത്ത ഭാഷയില്‍ ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ തങ്ങളുടെ പണം മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നത് കരാര്‍ ലംഘനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ ഒഴിച്ചാല്‍ കരാര്‍ വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്‍ കൃത്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ തങ്ങളും ഉപരോധങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കാമെന്ന് നേര്തതെ തന്നെ ബ്രിട്ടനും ജര്‍മ്മനിയും ഇറ്റലിയും ഫ്രാന്‍സും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ദക്ഷിണ ലെബനന്‍ കയ്യടക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന ഹിസ്‌ബുള്ളയെ നേരിടാന്‍ തങ്ങളെ അനുവദിക്കണമെന്ന ഇസ്രയേലിന്‍റെ ആവശ്യത്തില്‍ പ്രതികരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തങ്ങളുടെ സ്വാധീനമില്ലാത്ത മേഖലയിലേക്ക് സ്വാധീനം വ്യാപിപ്പിക്കാന്‍ ഹിസ്‌ബുള്ള സേന കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടായി ശ്രമിക്കുകയാണ്.

ഏതായാലും ഉടമ്പടി മേഖലയില്‍ സമാധാനം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ദുര്‍ബലമായ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാറുകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ ലംഘിക്കപ്പെടുകയും പകരത്തിന് പകരം എന്ന മട്ടില്‍ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറാന്‍ ഇസ്രയേല്‍ അമേരിക്ക സംഘര്‍ഷം ആഗോള ഊര്‍ജ്ജ മേഖലയ്ക്കും ഓഹരിവിപണിക്കും കനത്ത ആഘാതമാണ് ഏല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലയും കുതിച്ച് കയറാന്‍ ഇടയാക്കി.

Last Updated : June 15, 2026 at 10:37 AM IST

TAGGED:

US IRAN PEACE DEAL
IRAN FROZEN ASSETS
US ISRAELIRANCRISIS
WEST ASIAN CRISIS
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