വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും ലക്ഷ്യം; പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ഇറാൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
കൂടുതൽ യുദ്ധക്കപ്പലുകളും സൈന്യത്തെയും വിന്യസിച്ച് അമേരിക്ക. ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം ആഗോള എണ്ണവില കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി ആയിരങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടകം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു.
Published : March 21, 2026 at 6:27 AM IST
ദുബായ്: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും പാർക്കുകളിലേക്കും തങ്ങളുടെ പ്രത്യാക്രമണം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം രൂക്ഷമായിട്ട് 3 ആഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ഇറാൻ്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്ക കൂടുതൽ യുദ്ധക്കപ്പലുകളും മറൈൻ സൈനികരെയും മേഖലയിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്.
ടെഹ്റാനിൽ ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഇസ്രയേലിലേക്കും അയൽക്കാരായ ഗൾഫ് അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ഇറാൻ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി. ഇറാനികൾ ഏറ്റവും പുണ്യമേറിയ ദിനങ്ങളിലൊന്ന് ആചരിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഇത്. തങ്ങളുടെ പുതുവത്സരമായ നൗറൂസ് ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ വലിയ ആഘോഷമായി നടക്കാറുള്ള ഈ ഉത്സവം ഇത്തവണ മങ്ങിയ നിലയിലാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായിരിക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ്റെ ഉന്നത സൈനിക വക്താവ് ജനറൽ അബോൽഫാസൽ ഷെകാർച്ചി വ്യക്തമാക്കി. പശ്ചിമേഷ്യയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് സായുധ ആക്രമണങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ സമ്മർദ തന്ത്രമായി ഉപയോഗിച്ചേക്കാമെന്ന ആശങ്ക ഈ ഭീഷണി വർധിപ്പിച്ചു.
നാശനഷ്ടങ്ങളും ഭരണ പ്രതിസന്ധിയും
ഫെബ്രുവരി 28ന് ആരംഭിച്ച അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും കനത്ത ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇറാൻ്റെ ആയുധ, ആണവ, ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം നാശനഷ്ടമുണ്ടായെന്ന് വ്യക്തമല്ല. രാജ്യത്തിൻ്റെ യഥാർഥ നിയന്ത്രണം ഇപ്പോൾ ആരുടെ കൈകളിലാണെന്നതും അവ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ഇറാൻ്റെ ആക്രമണങ്ങൾ എണ്ണ വിതരണത്തെ തടസപ്പെടുത്തുകയും ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു.
യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും വ്യത്യസ്തമായ വിശദീകരണങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. ഇറാൻ്റെ നേതൃത്വത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഒരു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് മുതൽ അവരുടെ ആണവ പദ്ധതികൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത് വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
ഖാമേനിയുടെ പ്രതികരണം
യുദ്ധത്തെ നേരിടുന്ന ഇറാനിയൻ ജനതയുടെ ഉറച്ച നിലപാടിനെ ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല മൊജ്തബ ഖാമേനി പ്രശംസിച്ചു. നൗറൂസ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ടെലിവിഷനിൽ വായിച്ച ഒരു പ്രസ്താവനയിലായിരുന്നു ഇത്. ഇറാൻ്റെ ഉന്നത നേതാക്കളെ വധിച്ചാൽ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാമെന്ന മിഥ്യാധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നടന്ന ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് പരമോന്നത നേതാവായി ചുമതലയേറ്റതുമുതൽ അദ്ദേഹം പൊതുവേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആ ആക്രമണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനും പരിക്കേറ്റിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
സൈനിക വിന്യാസം ശക്തമാക്കി അമേരിക്ക
അമേരിക്ക കരയിലും കടലിലും ഒരുപോലെ ആക്രമണം നടത്താൻ കഴിയുന്ന 3 യുദ്ധക്കപ്പലുകളും ഏകദേശം 2,500ഓളം മറൈൻ സൈനികരെയും പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് വിന്യസിക്കുന്നതായി ഒരു യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എപിയോട് പറഞ്ഞു. തന്ത്രപ്രധാനമായ നീക്കമായതിനാൽ മറ്റ് രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പസഫിക്കിൽ നിന്ന് 2,500 സൈനികരുമായി മറ്റൊരു കൂട്ടം യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പുതിയ വിന്യാസം. ഇറാനിലേക്ക് സൈനികരെ അയക്കാൻ നിലവിൽ പദ്ധതികളില്ലെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞതായി ഒരു വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
കൊല്ലപ്പെടുന്ന നേതാക്കൾ
ആഴ്ചകളായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ഇറാൻ്റെ സൈന്യത്തെ തകർത്തതായി യുഎസ്, ഇസ്രയേൽ നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ മേധാവിയെയും നിരവധി ഉന്നത സൈനിക നേതാക്കളെയും വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ ഉത്പാദന ശേഷി തകർത്തെന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾക്കിടയിലും നിർമാണം തുടരുകയാണെന്ന് ഇറാനിലെ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡിൻ്റെ വക്താവ് ജനറൽ അലി മുഹമ്മദ് നയേനി പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ പിന്നീട് നടന്ന വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നയേനി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷൻ അറിയിച്ചു. ഇറാഖിൽ നിന്ന് 100 കണക്കിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിൻവലിച്ച് യൂറോപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയതായി നാറ്റോയുടെ ഉന്നത കമാൻഡർ ജനറൽ അലക്സസ് ഗ്രിൻകെവിച്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2018ൽ ഇറാഖി പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉപദേശിക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ച നാറ്റോ സുരക്ഷാ ഉപദേശക ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇവർ.
ഊർജ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി
ഈ ആഴ്ച ആദ്യം ഇറാൻ്റെ വലിയ സൗത്ത് പാർസ് പ്രകൃതിവാതക പാടത്ത് ഇസ്രയേൽ ബോംബിട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഗൾഫ് അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ കുവൈത്തിലെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയിൽ ഇറാൻ ഡ്രോണുകൾ 2 തവണ ആക്രമണം നടത്തുകയും തീപിടിത്തമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. പ്രതിദിനം 7,30,000 ബാരൽ എണ്ണ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മിന അൽ അഹമ്മദി റിഫൈനറി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിഫൈനറികളിലൊന്നാണ്.
തടഞ്ഞുവച്ച ഒരു മിസൈലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വെയർഹൗസിൽ വീണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതായി ബഹ്റൈൻ അറിയിച്ചു. തങ്ങളുടെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന നിരവധി ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ചിട്ടതായി സൗദി അറേബ്യയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് മേലുള്ള ഇറാൻ്റെ നിയന്ത്രണവും ഊർജ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആശങ്കകൾ വർധിപ്പിച്ചു. ലോകത്തിലെ എണ്ണയുടെ 5ൽ 1 ഭാഗം കടന്നുപോകുന്നത് ഈ പാതയിലൂടെയാണ്.
യുദ്ധത്തിന് മുൻപ് ബാരലിന് ഏകദേശം 70 ഡോളർ ആയിരുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില 108 ഡോളറായി വർധിച്ചു. യുഎസ് സൈന്യത്തിന് യുകെയുടെ താവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതായി ബ്രിട്ടീഷ് മന്ത്രിമാർ വ്യക്തമാക്കി. നാറ്റോ പങ്കാളികളെ ട്രംപ് ഭീരുക്കൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണിത്.
ആൾനാശവും പലായനവും
റമദാൻ്റെ അവസാനമായ ഈദുൽ ഫിത്തർ ആളുകൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ, ദുബായിൽ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയതോടെ വലിയ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ മുഴങ്ങി. ഇറാൻ്റെ മിസൈലുകൾ വരുന്നതായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെ ജറുസലേമിലും സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടു.
യുദ്ധത്തിൽ ഇറാനിൽ ഇതുവരെ 1,300ലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ലെബനനിൽ ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹിസ്ബുല്ല സായുധർക്ക് നേരെ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. ലെബനനിൽ 1,000ലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ഇസ്രയേലിൽ ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ 15 പേരും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ 4 പേരും മരിച്ചു. കുറഞ്ഞത് 13 യുഎസ് സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദ്രൂസ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി സിറിയയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിച്ചു. ദുർബലമായ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് സിറിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചു.
