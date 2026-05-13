'മധ്യസ്ഥനെന്ന നിലയിൽ പാകിസ്ഥാനെ വിശ്വാസമില്ല'; മുന്നറിയിപ്പുമായി അമേരിക്കൻ സെനറ്റർ
ഇറാൻ യുദ്ധത്തെയും അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ ബജറ്റിനെയും കുറിച്ചുള്ള സെനറ്റ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് ഉപസമിതിയുടെ ഹിയറിങ്ങിനിടെയാണ് സൗത്ത് കരോലിനയിൽ നിന്നുള്ള സെനർ ഗ്രഹാം അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കിയത്
Published : May 13, 2026 at 10:30 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെ ഇറാൻ്റെ സൈനിക വിമാനങ്ങൾക്ക് താവളമൊരുക്കിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പാകിസ്ഥാന് മേൽ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി അമേരിക്ക. അമേരിക്കൻ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ഇറാൻ സൈനിക വിമാനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമതാവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിലൂടെ സമാധാന ചർച്ചകളിലെ മധ്യസ്ഥനെന്ന നിലയിലുള്ള ഇസ്ലാമാബാദിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാം ആണ് പാകിസ്ഥാനെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
ഇറാൻ യുദ്ധത്തെയും അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ ബജറ്റിനെയും കുറിച്ചുള്ള സെനറ്റ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് ഉപസമിതിയുടെ ഹിയറിങ്ങിനിടെയാണ് സൗത്ത് കരോലിനയിൽ നിന്നുള്ള സെനറ്ററായ ഗ്രഹാം തൻ്റെ അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കിയത്. പാകിസ്ഥാൻ ഇറാൻ്റെ വിമാനങ്ങൾക്ക് താവളമൊരുക്കിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സത്യമാണെങ്കിൽ സമാധാന പ്രക്രിയയിലുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ അത് പൂർണ്ണമായും തകർക്കുമെന്ന് ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാം പ്രതികരിച്ചു.
If this reporting is accurate, it would require a complete reevaluation of the role Pakistan is playing as mediator between Iran, the United States and other parties.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 11, 2026
Given some of the prior statements by Pakistani defense officials towards Israel, I would not be shocked if… https://t.co/OqJ1cdVLFX
പാകിസ്ഥാനെ തനിക്ക് ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ്റെ സൈനിക സ്വത്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പാകിസ്ഥാൻ്റെ വ്യോമതാവളങ്ങളിൽ ഇറാൻ വിമാനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ അമേരിക്ക മറ്റാരെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിലെ ഈ സമാധാന ചർച്ചകൾ എങ്ങുമെത്താത്തതിൽ അദ്ഭുതപ്പെടാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അമേരിക്കൻ വാർത്താ ചാനലായ സിബിഎസ് ന്യൂസ് ആണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. വെടിനിർത്തൽ സമയത്ത് ഇറാന്റെ വ്യോമസേനയുടെ ആർസി-130 ഉൾപ്പെടെയുള്ള രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന നിരവധി വിമാനങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പറന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് അവയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വിമാനങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാനെതിരെ അമേരിക്കൻ സെനറ്റർ രംഗത്തുവന്നത്.
BREAKING: Sen. Lindsey Graham unloads on Pakistan after reports claim the Middle East mediator allowed Iran to use their bases to park military aircraft.— Fox News (@FoxNews) May 12, 2026
" i don't trust pakistan as far as i can throw them. if they actually do have iranian aircraft parked in pakistan bases to… pic.twitter.com/ULF5CPQSXM
മധ്യസ്ഥനെന്ന നിലയിലുള്ള വിശ്വാസ്യത
ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൃത്യമാണെങ്കിൽ അമേരിക്ക, ഇറാൻ, മറ്റ് കക്ഷികൾ എന്നിവർക്കിടയിലെ മധ്യസ്ഥനെന്ന നിലയിൽ പാകിസ്ഥാൻ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് പൂർണ്ണമായും പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാം പ്രതികരിച്ചു. ഇസ്രയേലിനെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുൻപ് നടത്തിയ ചില പ്രസ്താവനകൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഈ വാർത്തകൾ സത്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് ഒട്ടും അദ്ഭുതമുണ്ടാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സാമൂഹിക മാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. പശ്ചിമേഷ്യൻ വിഷയങ്ങളിൽ പലസ്തീൻ പക്ഷത്താണ് മുസ്ലീം രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാൻ നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഒഴിഞ്ഞുമാറി അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ
അതേസമയം, പാകിസ്ഥാൻ്റെ നടപടികൾ ഒരു മധ്യസ്ഥനെന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാമിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തും ജോയിൻ്റ് ചീഫ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ചെയർമാൻ ജനറൽ ഡാൻ കെയ്നും തയ്യാറായില്ല. പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന സമാധാന ചർച്ചകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നാണ് ജനറൽ ഡാൻ കെയ്ൻ വ്യക്തമാക്കിയത്.
അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറാൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഇസ്ലാമാബാദ് വ്യോമതാവളങ്ങൾ വിട്ടുനൽകിയെന്ന സിബിഎസ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഈ സമാധാന ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തും മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിച്ചു.
വിശദീകരണവുമായി പാകിസ്ഥാൻ
എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ ഓഫിസ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകളുടെ ആദ്യ റൗണ്ടിനെ തുടർന്നുള്ള വെടിനിർത്തൽ സമയത്താണ് നിലവിൽ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇറാൻ്റെ വിമാനങ്ങൾ എത്തിയതെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ്റെ വിദേശകാര്യ ഓഫിസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈ വിമാനങ്ങൾക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങളുമായോ സംരക്ഷണ കരാറുകളുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും പാകിസ്ഥാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വിഷയം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
Also Read: ഇറാൻ യുദ്ധം മുതല് വ്യാപാര യുദ്ധം വരെ... ട്രംപും ഷിയും ചര്ച്ചാമേശയില്, ഉറ്റുനോക്കി ലോകം