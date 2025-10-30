കാനഡയ്ക്ക് മേലുള്ള തീരുവ വർധിപ്പിച്ചത് ഒരു ടിവി പരസ്യം കാരണം; അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് യുഎസ് സെനറ്റ്
പ്രതികാര നടപടിയായിട്ടാണ് കനേഡിയൻ ഇറക്കുമതികൾക്ക് 10 ശതമാനം താരിഫ് വർധിപ്പിച്ചത്.
Published : October 30, 2025 at 9:38 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: കാനഡയ്ക്ക് മേലുള്ള തീരുവ വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിനെ തടയാൻ വോട്ട് ചെയ്ത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സെനറ്റ്. വ്യാപാര നയങ്ങളെ വിമര്ശിക്കുന്ന ഒരു ടെലിവിഷന് പരസ്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് രാജ്യത്തിന് മേല് 10 ശതമാനം കൂടി തീരുവ വര്ധിപ്പിച്ചത്. പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഈ പ്രതികാര നടപടിയെ തുടര്ന്നാണ് സെനറ്റ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് ദി ഹില് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ട്രംപിൻ്റെ താരിഫ് ചുമത്താനുള്ള അധികാരം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് നാല് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർമാരാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കൊപ്പം സൂസൻ കോളിൻസ്, മിച്ച് മക്കോണൽ, ലിസ മുർക്കോവ്സ്കി, റാൻഡ് പോൾ എന്നിവരും പിന്തുണ നൽകി. ഏപ്രിൽ 2 ന് സെനറ്റ് ആദ്യം ഈ നടപടി അംഗീകരിച്ചെങ്കില്ലും റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഹൗസ് അത് പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താരിഫ് പ്രഖ്യാപനം എതിർക്കുന്നു
ഇതോടെ താത്കാലികമായി നിർത്തിവക്കേണ്ടി വന്നു. കാനഡയ്ക്കെതിരായ ട്രംപിൻ്റെ താരിഫുകൾ നിയമപ്രകാരം ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയും സെനറ്റ് പാസാക്കുകയും ചെയ്തു. കാനഡ താരിഫുകളെ പൂർണമായി എതിർക്കുന്നു. കാരണം താരിഫ് വർധിപ്പിക്കാൻ നിലവിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് സെനറ്റർ ടിം കെയ്ൻ പറഞ്ഞു.
താരിഫുകൾ അവരുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് സെനറ്റർ സൂസൻ കോളിൻസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 'മെയിനിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാപാര പങ്കാളിയായ കാനഡയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങൾ, പേപ്പർ മില്ലുകൾ, വന വ്യവസായങ്ങൾ, മത്സ്യബന്ധനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള തീരുവകൾ മെയ്നിലെ നിരവധി കുടുംബങ്ങളെയും പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെ'ന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
The Senate just PASSED a resolution terminating Trump’s chaotic tariffs with Canada.— Senate Democrats (@SenateDems) October 29, 2025
Watch Senate Democrats explain why: pic.twitter.com/nF0boc256h
പരസ്യമായ രഹസ്യം
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് റൊണാൾഡ് റീഗൻ താരിഫുകളെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ടെലിവിഷൻ പരസ്യം വേൾഡ് സീരീസിനിടെ ഒൻ്റാറിയോ സംപ്രേഷണം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ ട്രംപ് രംഗത്ത് എത്തുന്നത്. ഇതോടെ കാനഡയുമായുള്ള ട്രംപിൻ്റെ തർക്കം രൂക്ഷമായി. തുടർന്ന് ട്രംപ് കടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു.
പരസ്യത്തിൽ വസ്തുതകളെ തെറ്റായി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ശത്രുതാപരമായ പ്രവൃത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു. പിന്നാലെ പ്രതികാര നടപടിയായി കനേഡിയൻ ഇറക്കുമതികൾക്ക് 10 ശതമാനം താരിഫ് വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
Also Read: "ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ അന്തർവാഹിനി അവരുടെ തീരത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്"; റഷ്യ ആണവ മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ട് തള്ളി ട്രംപ്