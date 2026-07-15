ട്രംപിന് തിരിച്ചടി; 1.15 ട്രില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ പെൻ്റഗൺ ബിൽ തടഞ്ഞ് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാൻ യുദ്ധം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും മറ്റുമുള്ള ആശങ്കയാണ് ബിൽ തടയാൻ കാരണം.
By ANI
Published : July 15, 2026 at 7:41 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നടപടികളിൽ ആശങ്കയറിയിച്ച് 1.15 ട്രില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ പെൻ്റഗൺ നയരൂപീകരണ ബിൽ യുഎസ് സെനറ്റിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ തടഞ്ഞു. ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സൈനിക നടപടികളിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷമായ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ നടപടിയെന്ന് പൊളിറ്റിക്കോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
പൊളിറ്റിക്കോയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഓതറൈസേഷൻ ആക്ട് (എൻഡിഎഎ) സെനറ്റിൽ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ 60 വോട്ടുകൾ നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. 50 പേർ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ 46 പേർ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു. സെനറ്റിൽ ഹാജരായ മുഴുവൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് അംഗങ്ങളും ബില്ലിനെതിരെയാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ റെക്കോഡ് പ്രതിരോധ ബജറ്റ് നിർദേശങ്ങൾ പാസാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് ഈ നീക്കം വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറി. എല്ലാ വർഷവും യുഎസ് കോൺഗ്രസ് പാസാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമനിർമാണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എൻഡിഎഎ.
പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ യുദ്ധാധികാരങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇറാനിലെ സൈനിക നടപടികളിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താതെ പെൻ്റഗൺ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ മാസങ്ങളായി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതായി പൊളിറ്റിക്കോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ബിൽ തടയുന്നത് ദേശീയ സുരക്ഷയെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് സെനറ്റ് ഭൂരിപക്ഷ നേതാവ് ജോൺ തൂണും മറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങളും വാദിച്ചു.
അതേസമയം, ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നടപടികൾക്ക് കൃത്യമായ പരിധികൾ നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിനെ സെനറ്റ് ന്യൂനപക്ഷ നേതാവ് ചക്ക് ഷുമർ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ഇറാനിൽ കാണുന്ന അശ്രദ്ധമായ നടപടികൾക്കുള്ള അനുമതിപത്രമായി എൻഡിഎഎ മാറാൻ പാടില്ലെന്ന് ചക്ക് ഷുമർ വ്യക്തമാക്കിയതായി പൊളിറ്റിക്കോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതും എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയാത്തതുമായ ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് അമേരിക്കൻ ജനതയെ വലിച്ചിഴയ്ക്കാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് കഴിയില്ലെന്നും, അതിനുശേഷം കോൺഗ്രസ് കണ്ണടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകൾക്കിടയിൽ എൻഡിഎഎയുടെ സ്വന്തം പതിപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ സെനറ്റ് പലതവണ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വാർഷിക പ്രതിരോധ ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചകൾ പോലും ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ടി തടയുന്നത് വളരെ അപൂർവമായ സംഭവമാണ്. 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇതിന് സമാനമായ സംഭവം അവസാനമായി നടന്നത്. സൈന്യത്തിലെ ഡോണ്ട് ആസ്ക്, ഡോണ്ട് ടെൽ നയം റദ്ദാക്കാനുള്ള നിർദേശത്തെത്തുടർന്ന് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന പ്രതിരോധ ബിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി തടഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു അത്.
പരമ്പരാഗതമായി ഇരുപാർട്ടികളും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രതിരോധ ബിൽ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പോർക്കളമായി മാറുമെന്ന സൂചനയാണ് ഇരുസഭകളിലെയും അംഗങ്ങൾ നൽകുന്നത്. 1.15 ട്രില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ പ്രതിരോധ വിഹിതത്തെ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ശക്തമായി വിമർശിച്ചു. ഇത് ട്രംപിൻ്റെ 1.5 ട്രില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ പ്രതിരോധ ബജറ്റ് അഭ്യർഥനയുടെ ഭാഗമാണെന്നും, ആഭ്യന്തര മുൻഗണനകൾക്കും അമേരിക്കക്കാരുടെ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകണമെന്നും അവർ വാദിച്ചു.
മാസങ്ങൾ നീണ്ട വെടിനിർത്തൽ അവസാനിപ്പിച്ചതായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അമേരിക്ക വീണ്ടും ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാനെതിരായ സൈനിക നടപടികളിൽ തർക്കം രൂക്ഷമായത്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി പ്രതിരോധ ബില്ലിനെ വലിയ തോതിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തുടർച്ചയായ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിയമനിർമാതാക്കൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ഇന്ധനവിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രതിരോധ ബജറ്റ് അഭ്യർഥനയ്ക്ക് പുറമെ, ഇറാൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾക്കായി 67 ബില്യൺ ഡോളർ കൂടി അനുവദിക്കണമെന്ന വൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ആവശ്യവും നിയമനിർമാതാക്കളുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന സെനറ്റ് ആംഡ് സർവീസസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അടച്ചിട്ട മുറിയിലെ യോഗത്തിൽ 13 ഡെമോക്രാറ്റിക് അംഗങ്ങളിൽ നാല് പേർ മാത്രമാണ് ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ചത്. കമ്മിറ്റിയിലെ റാങ്കിങ് ഡെമോക്രാറ്റായ റോഡ് ഐലൻഡിൽ നിന്നുള്ള സെനറ്റർ ജാക്ക് റീഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ സെനറ്റിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ നാല് പേരും എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു. ബിൽ വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതിനായി കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവസരം നിലനിർത്തുന്നതിന് സെനറ്റ് ഭൂരിപക്ഷ നേതാവ് ജോൺ തൂൺ തൻ്റെ വോട്ട് അനുകൂലമെന്നതിൽ നിന്ന് പ്രതികൂലമാക്കി മാറ്റിയതായി പൊളിറ്റിക്കോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങളായ വെസ്റ്റ് വിർജീനിയയിലെ ജിം ജസ്റ്റിസ്, കെൻ്റക്കിയിലെ മിച്ച് മക്കോണൽ, ഡെമോക്രാറ്റിക് അംഗങ്ങളായ പെൻസിൽവാനിയയിലെ ജോൺ ഫെറ്റർമാൻ, കാലിഫോർണിയയിലെ അലക്സ് പാഡില്ല എന്നിവരുൾപ്പെടെ നാല് സെനറ്റർമാർ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. സൈനികർക്ക് 3.6 ശതമാനം ശമ്പള വർധന, ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികസനം, കപ്പൽ നിർമാണ മേഖലയിലെ വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ബില്ലിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി എടുത്തുകാണിച്ചു.
Also Read: അമേരിക്കൻ നടപടിക്ക് തിരിച്ചടി; ബഹ്റൈനും കുവൈറ്റിനും നേരെ ഇറാൻ്റെ മിസൈലാക്രമണം