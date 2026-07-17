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ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല്‍ നൂറ് ശതമാനം നികുതി ചുമത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ബില്‍ അമേരിക്കന്‍ സെനറ്റില്‍, റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്ന മറ്റ് നാല് രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും നികുതി

ചൈനയടക്കം റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ഈ അമിത നികുതി ഭാരം ചുമത്താന്‍ അമേരിക്കയുടെ നീക്കം.

Russian oil US Senate Lindsey O Graham Sanctioning Russia Act of 2026
US Capitol (AP)
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By PTI

Published : July 17, 2026 at 1:36 PM IST

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വാഷിങ്ടണ്‍: ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള അഞ്ച് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ നൂറ് ശതമാനം നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യമുയര്‍ത്തിയുള്ള ബില്‍ അമേരിക്കന്‍ സെനറ്റില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ബില്ലിനെ അറുപത് അംഗങ്ങള്‍ പിന്തുണച്ചു. ചൈനയടക്കം റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ഈ അമിത നികുതി ഭാരം ചുമത്താന്‍ അമേരിക്കയുടെ നീക്കം. അതേസമയം റഷ്യയില്‍ നിന്ന് പാചകവാതകം വാങ്ങുന്ന യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു ശിക്ഷയുമില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

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സെനറ്റില്‍ അവതരിപ്പിച്ച ബില്‍ ഡെമോക്രാറ്റിക് അംഗം റിച്ചാര്‍ഡ് ബ്ലൂമെന്തലും അന്തരിച്ച റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ അംഗം ലിന്‍സെ ഗ്രഹാമുമാണ് മുന്നോട്ട് വച്ചത്. ഇത്തരത്തില്‍ എണ്ണ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പണം റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് വ്ലാഡിമര്‍ പുട്ടിന്‍ യുക്രെയ്‌നെതിരെയുള്ള യുദ്ധാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നത് തടയാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നടപടി. റഷ്യയിലെ രാഷ്‌ട്രീയനേതൃത്വം, സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ഊര്‍ജ്ജ മേഖല,തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മേല്‍ നിര്‍ബന്ധിത ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

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റഷ്യന്‍ എണ്ണ വാങ്ങുന്ന മൂന്ന് സുപ്രധാന രാജ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് നൂറ് ശതമാനം നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട ബില്ലിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ബ്ലൂമെന്തല്‍ പറഞ്ഞു. ചൈന, ഇന്ത്യ, സ്ലോവാക്യ, ഹംഗറി, അസര്‍ബെയ്‌ജാന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെയാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

അതേസമയം റഷ്യയില്‍ നിന്ന് പ്രകൃതിവാതകം വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങളെ നികുതിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായും ബില്ലില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ പ്രകൃതി വാതക ഇറക്കുമതി റഷ്യയില്‍ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി വാതകത്തിന്‍രെ കേവലം പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ ഇളവ്. ഈ രാജ്യങ്ങള്‍ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാന്‍ നടപടികള്‍ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ എണ്ണ വാങ്ങുന്ന ഈ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ വാങ്ങലുകള്‍ എല്ലാ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴും പരിശോധിച്ച്, വാങ്ങല്‍ ശൈലിയില്‍ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ നികുതിയില്‍ അതിനനുസൃതമായ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും ബില്ലില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട ബില്ലില്‍ നിന്ന് അമേരിക്ക റഷ്യയില്‍ നിന്ന് ആണവ റിയാക്‌ടറുകളിലും വൈദ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാനായി വാങ്ങുന്ന യുറേനിയത്തെയും ഐസോടോപ്പുകളെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് അമേരിക്കയും റഷ്യയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന സഹകരണവും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ലിന്‍ഡ്‌സെ ഒ ഗ്രഹാം റഷ്യന്‍ ഉപരോധ നിയമം 2026 എന്നാണ് ഇതിന് പേര് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ശനിയാഴ്‌ച അന്തരിച്ച ഗ്രഹാമിനുള്ള ആദരവാണ് ഇതിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണയും പാചകവാതകവും വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ അഞ്ഞൂറ് ശതമാനം നികുതി ചുമത്താനായിരുന്നു ബില്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ബില്‍ പാസാക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ യുദ്ധത്തില്‍ സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ വന്‍ നികുതി ചുമത്തുന്ന നിയമം കൂടി ആയുധമാക്കുന്ന ആദ്യരാജ്യമായി അമേരിക്ക മാറും.

മരിച്ച ദിവസം വരെ ലിന്‍ഡെ റഷ്യയ്ക്കെതിരെ ഉപരോധം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബില്‍ പാസാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഉദ്യമത്തിലായിരുന്നു. നമ്മുടെ ദേശ സുരക്ഷയില്‍ അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം പ്രതിബദ്ധനായിരുന്നു എന്ന് ഇതില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാണെന്ന് സെനറ്റംഗം ഡാര്‍ലിന്‍ ഗ്രഹാം പറഞ്ഞു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ട്രംപിന് ഈ ബില്‍ ഒരു അധിക കരുത്ത് കൂടി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണെന്നും ഡാര്‍ലിന്‍ ഗ്രഹാം പറഞ്ഞു.

ബില്‍ പാസാക്കാന്‍ താന്‍ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പം ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത് പ്രസിഡന്‍റ് ട്രംപിന് അയച്ച് കൊടുക്കുമെന്നും ഡാര്‍ലിന്‍ പറഞ്ഞു. ലിന്‍ഡ്‌സെയുടെ സഹോദരിയാണ് ഇവര്‍. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അവശേഷിക്കുന്ന കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ഇവരെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള 54 രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ 12.5ശതമാനം നികുതി ചുമത്താനുള്ള ഒരു നിര്‍ദ്ദേശം അമേരിക്ക മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു. നിര്‍ബന്ധിത തൊഴിലിലൂടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നവ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഈ നടപടി.

TAGGED:

RUSSIAN OIL
US SENATE
LINDSEY O GRAHAM
SANCTIONING RUSSIA ACT OF 2026
TARIFFS ON INDIA

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