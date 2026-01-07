ETV Bharat / international

അറ്റ്‌ലാന്‍റിക്കിൽ നാടകീയ നീക്കം; റഷ്യൻ എണ്ണക്കപ്പൽ അമേരിക്ക പിടിച്ചെടുത്തു, സഹായിക്കാന്‍ യുകെ സൈന്യവും

രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ നീണ്ട പിന്തുടരലിന് ശേഷമാണ് 'മറിനേറ' എന്ന കപ്പൽ അമേരിക്കൻ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയത്.

RUSSIAN OIL TANKER USA VENEZUELA UK
Russian flagged oil tanker (X.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 7, 2026 at 9:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിങ്ടണ്‍: അറ്റ്‌ലാന്‍റിക് സമുദ്രത്തിൽ റഷ്യൻ അന്തർവാഹിനിയുടെ കാവലിലായിരുന്ന റഷ്യൻ എണ്ണക്കപ്പൽ നാടകീയമായ നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്തു. വെനിസ്വേലയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ കടത്തുന്ന കപ്പലാണ് ഇതെന്നാണ് യുഎസ് ആരോപണം.

രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ നീണ്ട പിന്തുടരലിന് ശേഷമാണ് 'മറിനേറ' എന്ന കപ്പൽ അമേരിക്കൻ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയത്. വെനിസ്വേലയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതി തടയാനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി. അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഒരു റഷ്യൻ കപ്പൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇത്തരത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഈ സംഭവം വലിയ പ്രാധാന്യം നേടുകയാണ്.

നേരത്തെ 'ബെല്ല-1' എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ കപ്പൽ, കരീബിയൻ കടലിലെ അമേരിക്കൻ നാവിക ഉപരോധം മറികടന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഐസ്‌ലൻഡിന് സമീപം അറ്റ്‌ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ വെച്ചാണ് ബുധനാഴ്ച കപ്പൽ പിടികൂടിയത്.

റഷ്യൻ അന്തർവാഹിനിയും മറ്റ് യുദ്ധക്കപ്പലുകളും മറിനേറയ്ക്ക് ചുറ്റും നിരീക്ഷണത്തിനുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അമേരിക്കൻ സൈന്യവുമായി നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയില്ല. അമേരിക്കൻ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് കപ്പലിൽ ഇറങ്ങി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം നിയന്ത്രണം കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന് കൈമാറി. ഓപ്പറേഷന് യുകെ സൈന്യത്തിന്‍റെ സഹായവും ലഭിച്ചതായി അന്തിരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. കപ്പൽ നിലവിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സമുദ്രതിർത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

വെനിസ്വേലൻ എണ്ണയ്ക്കെതിരായ ഉപരോധം ലോകത്തെവിടെയും പൂർണ്ണമായി നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്ത് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനിടെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ജലാതിർത്തിയിൽ നിന്ന് വെനിസ്വേലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 'എം.ടി സോഫിയ' എന്ന മറ്റൊരു വമ്പൻ ടാങ്കർ കപ്പൽ കൂടി യുഎസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പനാമ പതാക ഘടിപ്പിച്ച ഈ കപ്പൽ ട്രാൻസ്പോണ്ടറുകൾ ഓഫ് ചെയ്ത് രഹസ്യമായി ചൈനയിലേക്ക് എണ്ണ കടത്തുകയായിരുന്നു. ഇത് നിലവിൽ അമേരിക്കൻ തീരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്.

വെനിസ്വേലൻ പ്രസിഡന്‍റ് നികോളാസ് മഡുറോയെ അമേരിക്കൻ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് കാരക്കാസിൽ നിന്ന് പിടികൂടി ദിവസങ്ങൾക്കകമാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്. വെനിസ്വേലയുടെ എണ്ണ സമ്പത്ത് തട്ടിയെടുക്കാനാണ് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മഡുറോ അനുകൂലികൾ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടിനിടെ വെനിസ്വേല കണ്ടുകെട്ടിയ അമേരിക്കൻ എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ നഷ്ടം നികത്താനാണ് തങ്ങളുടെ ശ്രമമെന്നാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ നിലപാട്. വെനിസ്വേലയിലെ എണ്ണ ശേഖരത്തിലേക്ക് അമേരിക്കൻ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് പൂർണ്ണമായ പ്രവേശനം നൽകണമെന്ന ട്രംപിന്‍റെ ആവശ്യം നിലനിൽക്കെയാണ് ഈ നാവിക നടപടികൾ.

അമേരിക്കൻ നടപടിയെ റഷ്യൻ ഗതാഗത മന്ത്രാലയം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. കപ്പലുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും അമേരിക്കയുടേത് വെറും കടൽക്കൊള്ളയാണെന്നും റഷ്യൻ ഭരണകക്ഷിയായ യുണൈറ്റഡ് റഷ്യ പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് ആൻഡ്രേ ക്ലിഷാസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഉപരോധം മറികടക്കാൻ റഷ്യയും ഇറാനും വെനിസ്വേലയും ഉപയോഗിക്കുന്ന 'ഷാഡോ ഫ്ലീറ്റ്' കപ്പലുകൾക്ക് ഈ നടപടി വലിയ മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകുന്നത്.

Also Read: വിസയ്ക്ക് 15,000 ഡോളറിന്‍റെ ബോണ്ട് നല്‍കേണ്ട രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക വിപുലീകരിച്ച് അമേരിക്ക, ഇക്കുറി മൂന്ന് മടങ്ങ് രാജ്യങ്ങള്‍ പട്ടികയില്‍

TAGGED:

RUSSIAN OIL TANKER
USA
VENEZUELA
UK
US FORCES SEIZE RUSSIAN OIL TANKER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.