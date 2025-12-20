ETV Bharat / international

December 20, 2025

വാഷിങ്ടണ്‍: റഷ്യ-യുക്രെയ്‌ന്‍ സമാധാന കരാറിനായി യുക്രെയ്നെ‌ അമേരിക്ക നിര്‍ബന്ധിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ. യുക്രെയ്‌ൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സമാധാന കരാറില്ലെന്നും റൂബിയോ പറഞ്ഞു. റഷ്യന്‍ അധിനിവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂറോപ്യന്‍ സഖ്യകക്ഷികള്‍ മിയാമിയില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയ പശ്ചാത്തലാണ് റൂബിയോയുടെ പ്രസ്‌താവന.

യുക്രെയ്‌നിന് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്നും കീവിലെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ ഇതിനായി വിട്ടുകൊടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ഇരുപക്ഷവും ഒരു കരാറിന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും റൂബിയോ പറഞ്ഞു. വാഷിങ്ടണിൽ നടന്ന ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

റഷ്യയുടെ സൈനിക ആക്രമണങ്ങള്‍ തടയുന്നതിനായി യുക്രെയിനോട് കരാറിൻ്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന് അമേരിക്ക നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നുവെന്ന കിംവദന്തികള്‍ തെറ്റാണെന്നും റൂബിയോ പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങൾക്ക് യുക്രെയ്‌നെ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തൻ്റെ ജന്മനാടായ മിയാമിയിൽ വച്ച് ശനിയാഴ്‌ച നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി. ട്രംപിൻ്റെ ആഗോള പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും മരുമകൻ ജാരെഡ് കുഷ്‌നറും ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുx. യുക്രെയ്‌ൻ പ്രതിനിധി റസ്റ്റം ഉമെറോവ്, ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കും.

യുക്രെയ്‌നില്‍ സൈനിക ആക്രമണങ്ങള്‍ തുടരുമെന്ന് റഷ്യന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തതോടെയാണ് കാര്യങ്ങള്‍ തകിടം മറിഞ്ഞത്. യുക്രെയ്‌നുമായി നടത്തിയ 4 വര്‍ഷത്തെ സൈനിക ആക്രമണങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങളെയും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്ത സമ്മേളനത്തില്‍ വച്ച് പ്രശംസിച്ചു.

അതേസമയം, അമേരിക്കയുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് തങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് യുക്രെയ്‌ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്‌കി പറഞ്ഞു. "ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ നടപടികളെക്കുറിച്ചും സംയുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അമേരിക്കൻ പങ്കാളികളുമായി യോജിച്ചു മുന്നോട്ട്പോകും" സെലെൻസ്‌കി പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്‌ൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സെലൻസ്‌കി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മിയാമിയിലെ ശൈത്യകാല നയതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചർച്ചകൾ. ഈജിപ്‌ത്, ഖത്തർ, തുർക്കി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഗാസ വെടിനിർത്തലിനെക്കുറിച്ച് യു.എസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്‌കോഫ് വിറ്റ്‌കോഫും കുഷ്‌നറും ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

പുടിൻ സൈനിക ആക്രമണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട്

യുക്രെയ്‌നില്‍ സൈനിക ആക്രമണങ്ങള്‍ തുടരുമെന്നും ഇതുവരെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും റഷ്യന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ വ്യക്തമാക്കി. യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ കരിങ്കടൽ തീരത്ത് മാരകമായ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണവും റഷ്യ നടത്തിയിരുന്നു.

ഒഡെസ മേഖലയിലെ തുറമുഖ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ റഷ്യ ആക്രമിച്ചുവെന്ന് ഒഡെസ റീജിയണൽ ഗവർണർ ഒലെഗ് കൈപ്പർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തില്‍ ഏഴ് പേർ മരിച്ചുവെന്നും പതിനഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. എന്നാല്‍ ഇതിനെ ന്യായീകരിച്ച് റഷ്യ രംഗത്തെത്തി. നമ്മുടെ സൈന്യം യുക്രെയ്ന്‍ മേഖലയില്‍ മുന്നേറുന്നുവെന്നും ഈ വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് തങ്ങള്‍ വിജയം കൈവരിക്കുമെന്നും പുടിന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

