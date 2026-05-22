ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുടെ മികച്ച സഖ്യകക്ഷി; ഊർജ കയറ്റുമതി കൂട്ടുമെന്ന് മാർക്കോ റൂബിയോ
ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുടെ മികച്ച സഖ്യകക്ഷിയാണെന്ന് മാർക്കോ റൂബിയോ. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഊർജ കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്ക തയാറാണെന്നും റൂബിയോ.
Published : May 22, 2026 at 12:26 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം മാർക്കോ റൂബിയോ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു. സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഊർജ മേഖലയിലെ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. മിയാമിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുടെ മികച്ച സഖ്യകക്ഷിയാണെന്ന് മാർക്കോ റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും പൂർണ ഐക്യത്തോടെ സുപ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്വാഡ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാൻ അമേരിക്ക ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ക്വാഡ് രാജ്യങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഈ സന്ദർശനം ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയായ ശേഷമുള്ള തൻ്റെ ആദ്യ ക്വാഡ് കൂടിക്കാഴ്ചയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
വെനസ്വേലയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. അടുത്ത ആഴ്ച വെനസ്വേലയുടെ താത്കാലിക പ്രസിഡൻ്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതിനാൽ ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഊർജ മേഖലയിലെ സഹകരണം വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ ഇതിനകം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടുന്നതും ആഗോള ഇന്ധന വിതരണത്തെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഊർജ കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്ക തയാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഇന്ധനവില വർധന ഇന്ത്യയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ അമേരിക്കൻ സഹായമുണ്ടാകും. ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്ര ഇന്ധനം നൽകാൻ തങ്ങൾ ഒരുക്കമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ സ്വാധീനം ചെറുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അമേരിക്ക ക്വാഡ് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പണ്ട് രൂപം നൽകിയത്. ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക, ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ക്വാഡിലെ അംഗങ്ങൾ. പ്രതിരോധം, സാങ്കേതികവിദ്യ, കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ഇന്ത്യയുമായുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം ശക്തമാക്കാനാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദവും ഇതിന് സഹായകമാകും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ഇതിനോടകം പ്രതിരോധ കരാറുകളിൽ നിർണായക ചുവടുവെപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നവീന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ കൈമാറ്റത്തിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. റഷ്യ-യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്ര നിലപാടുകളെ അമേരിക്ക അനുകൂലിച്ചിരുന്നു. വ്യാപാര വാണിജ്യ രംഗത്ത് പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ സന്ദർശനമെന്ന് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ സന്ദർശനം ഏഷ്യൻ തലത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ നിലപാടുകൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കാണുന്നത്. ചൈനീസ് ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ട്രംപ് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ വലിയ നികുതികൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിക്ക് പുതിയ സാധ്യതകൾ നൽകിയേക്കാം. ഇതിനുപുറമെ രാജ്യത്തെ കുടിയേറ്റ നിയമങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഐടി മേഖലയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതും ചർച്ചാവിഷയമാകും. വരുംദിവസങ്ങളിൽ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം, ഹരിത ഊർജം എന്നിവയിൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ പുതിയ കരാറുകൾ ഒപ്പുവെച്ചേക്കും. ആഗോള അജണ്ടകളിൽ ഇന്ത്യയുമായി കൂടുതൽ ചേർന്നുനിൽക്കാനാണ് പുതിയ അമേരിക്കൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.
ALSO READ: ഭോജ്ശാല തർക്കം: ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് മുസ്ലിം വിഭാഗം