വ്യാപാരവും പ്രതിരോധവും മുഖ്യ അജണ്ട; യു.എസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ഇന്ത്യയിലേക്ക്
അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തും. സന്ദർശന വേളയിൽ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് പുറമെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന സുപ്രധാന 'ക്വാഡ്' വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കാളിയാകും.
Published : May 20, 2026 at 5:11 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ നാല് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി മെയ് 23 ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും. വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനമാണിത്. വ്യാപാരം, പ്രതിരോധം, ഊർജ്ജ സുരക്ഷ എന്നീ മേഖലകളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയാണ് സന്ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് യു എസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
മെയ് 23 മുതൽ 26 വരെയുള്ള സന്ദർശനത്തിനിടയിൽ കൊൽക്കത്ത, ആഗ്ര, ജയ്പൂർ, ന്യൂഡൽഹി എന്നീ നഗരങ്ങൾ മാർക്കോ റൂബിയോ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വക്താവ് ടോമി പിഗോട്ട് വ്യക്തമാക്കി. ഈ നഗരങ്ങളിലെ സന്ദർശനത്തിന് പുറമെ ഇന്ത്യൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അദ്ദേഹം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തും.
“സെക്രട്ടറി റൂബിയോ മെയ് 23 മുതൽ 26 വരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകും, അവിടെ അദ്ദേഹം കൊൽക്കത്ത, ആഗ്ര, ജയ്പൂർ, ന്യൂഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും, മുതിർന്ന ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഊർജ്ജം, സുരക്ഷ, വ്യാപാരം, പ്രതിരോധ സഹകരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സെക്രട്ടറി ചർച്ച ചെയ്യും" എന്ന് അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
.@SecRubio will travel to Helsingborg, Sweden, May 22 for the NATO Foreign Ministers Meeting. He’ll reiterate the urgent need for greater burden sharing in the Alliance, meet with Arctic Seven counterparts on shared economic and security interests in the High North, and meet with…— Tommy Pigott (@statedeptspox) May 19, 2026
നാറ്റോ യോഗത്തിന് ശേഷം നേരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക്
മെയ് 22 ന് സ്വീഡനിൽ നടക്കുന്ന നാറ്റോ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷമായിരിക്കും മാർക്കോ റൂബിയോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിക്കുക. അതേസമയം ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യ, യു എസ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്വാഡ് സഖ്യത്തിൻ്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ നിർണായക യോഗത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ യു എസ് എംബസി സ്ഥിരീകരിച്ചു. മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തെയും ക്വാഡ് മന്ത്രിതല ചർച്ചകളെയും അമേരിക്കയുടെ 250-ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളെയും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്.
പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയും ആഗോള വെല്ലുവിളികളും ചർച്ചയാകും
പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്വാഡ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം അടുത്തയാഴ്ച ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. മെയ് 26 ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ യോഗം ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ മാർക്കോ റൂബിയോ, ഓസ്ട്രേലിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പെന്നി വോങ്, ജാപ്പനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മൊട്ടേഗി തോഷിമിറ്റ്സു എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും.
