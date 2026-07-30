ഇറാഖിൽ അമേരിക്ക-സൗദി സംയുക്ത സൈനിക നീക്കം; 4 ഐആർജിസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ഐആർജിസി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെ 20ഓളം ഇറാനിയൻ ഉപദേശകർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു
By ANI
Published : July 30, 2026 at 8:30 AM IST
ബാഗ്ദാദ്: ഇറാഖിൽ അമേരിക്കയും സൗദി അറേബ്യയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ സൈനിക നീക്കത്തിൽ ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിലെ (ഐആർജിസി) നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇറാഖിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് ഇവർ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
വടക്കൻ ദിയാല പ്രവിശ്യയിൽ രാത്രി നടന്ന ബോംബാക്രമണത്തിലാണ് ഐആർജിസി ഉദ്യോഗസ്ഥരായ അലി അസ്ഗർ അസ്താനെ, അബോൽഫസൽ മൊത്തഖി, മൊർത്തേസ അക്ബരി, അമീർ അബ്ബാസ് ദർഹംഫോറൂഷ് എന്നിവർ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ഇറാനിലെ മെഹർ ന്യൂസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മരിച്ച നാല് പേരും മധ്യ ഇറാനിലെ കഷാൻ സ്വദേശികളാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇവരുടെ പ്രവർത്തന ചുമതലകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. സംയുക്ത സൈനിക നീക്കത്തിൽ ഐആർജിസിയുമായി ബന്ധമുള്ള നാല് പേർ മരിച്ചതായി ഇറാനിയൻ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് അൽ ജസീറയും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ലക്ഷ്യം വച്ചത് ഉപദേശകരെ
സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ഐആർജിസി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെ 20ഓളം ഇറാനിയൻ ഉപദേശകർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മിസൈലുകളും ആളില്ലാ വിമാനങ്ങളും വിന്യസിക്കാൻ ഇറാൻ അനുകൂല സായുധ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള ശേഷി ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ ഉപദേശകരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ബാഗ്ദാദ്, ദിയാല, കിർകുക്ക്, ബസ്ര ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് പ്രവിശ്യകളിലായി തങ്ങളുടെ 20 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 32 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇറാഖിലെ പോപ്പുലർ മൊബിലൈസേഷൻ ഫോഴ്സ് (പിഎംഎഫ്) അറിയിച്ചു.
തുടർച്ചയായ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ
കിഴക്കൻ ഇറാഖിലുടനീളമുള്ള ആയുധ സംഭരണ ശാലകളും ലോജിസ്റ്റിക് കേന്ദ്രങ്ങളുമാണ് സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം) വ്യക്തമാക്കി. യുഎസ് സൈനികർക്കും സൗദിയിലെ ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ ഐആർജിസിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 30ലധികം ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നടപടിയെന്നും സെൻ്റ്കോം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ എണ്ണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന ഒന്നിലധികം ഡ്രോണുകൾ തങ്ങളുടെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തടയുകയും വെടിവച്ചിടുകയും ചെയ്തതായി റിയാദും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇറാഖ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇറാൻ അനുകൂല ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് സൗദി അധികൃതർ ആരോപിക്കുന്നത്.
ഇറാഖിൻ്റെ പ്രതിഷേധം
അമേരിക്കയുടെയും സൗദിയുടെയും നടപടിക്കെതിരെ ബാഗ്ദാദ് കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. സംയുക്ത സൈനിക നീക്കത്തെ അംഗീകരിക്കാനാവാത്ത കടന്നുകയറ്റമെന്നാണ് ഇറാഖ് ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ അപലപിച്ചതെന്ന് ഇറാഖി ന്യൂസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുഎസ്, സൗദി പ്രതിനിധികളുമായി ഇറാഖ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സജീവമായി ചർച്ച നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ബോംബാക്രമണം ഉണ്ടായതെന്നും കൗൺസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇറാഖ് അധികൃതരുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലും ദേശീയ പരമാധികാരത്തെ ഹനിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയും അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ബാഗ്ദാദ്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുന്നതാണ് പുതിയ സൈനിക നീക്കമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇത് വഴിവച്ചേക്കാമെന്നും ആശങ്കയുണ്ട്.
Also Read: ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും യുഎസ് വ്യോമാക്രമണം; കനത്ത പ്രഹരം ഉടനെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്