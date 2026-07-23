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സൗദിക്ക് യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരിക്കാം; അമേരിക്കയുമായി നിർണായക ആണവ കരാർ

അമേരിക്കൻ ഊർജ സെക്രട്ടറി ക്രിസ് റൈറ്റും സൗദി ഊർജ മന്ത്രി അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ സൽമാനുമാണ് കരാറിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഒപ്പുവച്ചത്

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US Energy Secretary Chris Wright (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 23, 2026 at 11:41 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: സിവിലിയൻ ആണവ പദ്ധതിക്കായി സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന പുതിയ കരാറിൽ അമേരിക്കയും സൗദിയും ഒപ്പുവച്ചു. ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സുപ്രധാന ആണവ സഹകരണ കരാറായ '123 കരാർ' യാഥാർഥ്യമായത്. ഉഭയകക്ഷി സുരക്ഷാ കരാർ എന്നാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

അമേരിക്കൻ ഊർജ സെക്രട്ടറി ക്രിസ് റൈറ്റും സൗദി ഊർജ മന്ത്രി അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ സൽമാനുമാണ് കരാറിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഒപ്പുവച്ചത്. കരാറിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ അമേരിക്കയും സൗദിയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന പഠനത്തിന് ശേഷം സൗദി അറേബ്യയിൽ യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണ കേന്ദ്രം നിർമിക്കാൻ ഈ കരാർ വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

അമേരിക്കയും സൗദിയും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും രാജ്യത്ത് സമൃദ്ധി കൊണ്ടുവരുന്നതിനും വിദേശത്തുള്ള സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ കരാറുകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ക്രിസ് റൈറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയിൽ രൂപകൽപന ചെയ്ത ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ആണവ സാങ്കേതികവിദ്യയും ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും ആശ്രയിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ആണവ സുരക്ഷയുടെയും ആണവ നിർവ്യാപനത്തിൻ്റെയും ഉയർന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഈ കരാറുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സ്വന്തമായി യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരിക്കണമെന്ന സൗദിയുടെ ദീർഘകാലമായുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് അമേരിക്ക പിന്തുണ നൽകുന്നത് അസ്ഥിരമായ പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിൽ പുതിയ ആണവ മത്സരങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്. എന്നാൽ ആണവ വ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു കരാറിലും ലോകത്തെ ഒരു രാജ്യവുമായും അമേരിക്ക ഏർപ്പെടില്ലെന്ന് ഫിലിപ്പീൻസ് സന്ദർശനത്തിനിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം കൂടുതൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും പരിശോധനകൾക്കും അനുമതി നൽകുന്ന രാജ്യാന്തര ആണവോർജ ഏജൻസിയുടെ (ഐഎഇഎ) അഡീഷണൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഈ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം.

മുപ്പത് വർഷത്തേക്കാണ് കരാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ അമേരിക്കൻ കമ്പനികളുടെ പങ്കാളിത്തവും ഉണ്ടാകും. കരാർ പരിശോധനയ്ക്കായി കോൺഗ്രസിന് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ഊർജ വകുപ്പ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിൽ കരാറിന് വലിയ എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പരസ്പര താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ സഹകരണത്തിനും നിക്ഷേപത്തിനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാനും കരാർ സഹായിക്കുമെന്ന് സൗദി ഊർജ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ആണവ നിർവ്യാപനത്തിൽ പുതിയ സമീപനം

ഇറാൻ്റെ ആണവായുധം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി ഇല്ലാതാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും നടത്തുന്ന യുദ്ധത്തിനിടെയാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ആണവ സമ്പുഷ്ടീകരണ പദ്ധതി സമാധാനപരമാണെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ വാദം. ആണവ നിർവ്യാപന നയത്തിലെ വിപ്ലവകരമായ പുതിയ സമീപനമാണ് ഈ കരാറെന്ന് ലണ്ടനിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് സ്റ്റഡീസിലെ ആണവ വിദഗ്ധൻ അലക്സാണ്ടർ ബോൾഫ്രാസ് പ്രതികരിച്ചു. നിലവിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രാജ്യാന്തര നിരീക്ഷണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാൻ അമേരിക്ക സൗദിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ കരാറിൻ്റെ വിപ്ലവകരമായ വശം. പകരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മേൽനോട്ടങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ അതീവ സെൻസിറ്റീവായ സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറാൻ അമേരിക്ക തയ്യാറാകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തൻ്റെ ആദ്യ ഭരണകാലത്തും മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോ ബൈഡനും അമേരിക്കൻ സാങ്കേതികവിദ്യ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനായി സൗദിയുമായി ആണവ കരാറിലെത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. സൗദി അറേബ്യയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് സെൻട്രിഫ്യൂജുകളും രാജ്യത്തിന് സാധ്യമായ ഒരു ആയുധ പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കുമെന്ന് ആണവ നിർവ്യാപന വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇറാൻ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കിയാൽ തങ്ങളും ആ വഴി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സൗദിയുടെ കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ട്രംപ് സൗദി സന്ദർശിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് ക്രിസ് റൈറ്റ് സൗദിയിലെത്തി വാണിജ്യ ആണവോർജ വ്യവസായം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സൗദി ഊർജ മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ അമേരിക്കൻ ഊർജ വകുപ്പ് ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഹമാസ് നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഖത്തറിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ സൗദി അറേബ്യയും ആണവായുധമുള്ള പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ പരസ്പര പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. ആവശ്യമെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ആണവ പദ്ധതി സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഏക ആണവായുധ രാഷ്ട്രമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഇസ്രയേലിനുള്ള മുന്നറിയിപ്പായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

സമ്പുഷ്ടീകരണവും ആശങ്കകളും

യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം എന്നത് ആണവായുധത്തിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള വഴിയല്ല. ഇതിനായി മറ്റ് പല സാങ്കേതികവിദ്യകളും സ്വായത്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ആയുധവത്കരണത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇറാൻ്റെ പദ്ധതികളിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാന ആശങ്ക. സൗദിയുടെ അയൽരാജ്യമായ യുഎഇ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ സഹായത്തോടെ ബറക ആണവനിലയം നിർമിക്കാൻ അമേരിക്കയുമായി 123 കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം ഒഴിവാക്കിയാണ് യുഎഇ ഇത് ചെയ്തത്. ആണവോർജം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള സുവർണ മാനദണ്ഡമായാണ് വിദഗ്ധർ ഇതിനെ കാണുന്നത്.

സൗദി അറേബ്യയുമായുള്ള ഏതൊരു 123 കരാറിനും കോൺഗ്രസിൻ്റെ അംഗീകാരം നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 2018ൽ കൊണ്ടുവന്ന ഉഭയകക്ഷി നിർദേശത്തെ ഫ്ലോറിഡയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്ററായിരുന്ന കാലത്ത് മാർക്കോ റൂബിയോ പിന്തുണച്ചിരുന്നു. മാർച്ചിൽ ഒരു കൂട്ടം ഡെമോക്രാറ്റിക് ജനപ്രതിനിധികൾ ഈ ബിൽ വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും നിയമമായില്ല. വിദേശത്ത് ആണവ സാങ്കേതികവിദ്യ വിൽക്കാൻ അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന 123 കരാറുകൾ സാധാരണയായി കോൺഗ്രസിലെ ഭൂരിപക്ഷം എതിർത്ത് പ്രമേയം പാസാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണ ശേഷി ലഭിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സൈനിക പരിരക്ഷയും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ സൗദിക്ക് വിലപേശാനുള്ള അവസരം നൽകുമെന്ന് വാഷിങ്ടൺ ആസ്ഥാനമായുള്ള തിങ്ക് ടാങ്കായ ഡിഫൻസ് പ്രയോറിറ്റീസിലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ റോസ്മേരി കെലാനിക് പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്ക് നേട്ടം

ഈ കരാർ അമേരിക്കൻ ആണവ ഭീമനായ വെസ്റ്റിങ്ഹൗസിന് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്നുള്ള ഡെമോക്രാറ്റ് പ്രതിനിധി ബ്രാഡ് ഷെർമാൻ പ്രവചിച്ചു. സൗദി അറേബ്യ ലക്ഷ്യമിടുന്ന വലിയ ലൈറ്റ് വാട്ടർ റിയാക്ടറുകൾ നിർമിക്കുന്നത് വെസ്റ്റിങ്ഹൗസാണ്. ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളിൽ നിന്നുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന വൈദ്യുതി ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി വെസ്റ്റിങ്ഹൗസ് രൂപകൽപന ചെയ്ത പത്ത് പുതിയ വലിയ ആണവ റിയാക്ടറുകളുടെ വികസനം വേഗത്തിലാക്കാൻ 17.5 ബില്യൺ ഡോളർ വായ്പ നൽകുമെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സൗദി കരാറിലും വെസ്റ്റിങ്ഹൗസിൻ്റെ എപി1000 എന്ന ഇതേ ഡിസൈൻ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

ആണവ വസ്തുക്കൾ സമ്പുഷ്ടീകരിക്കുകയും പുനർനിർമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാരോപിച്ചാണ് അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇറാനിൽ ബോംബിടുന്നതെന്ന് ബ്രാഡ് ഷെർമാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൗദി അറേബ്യയുമായി കരാറിലേർപ്പെടുകയും അവർക്ക് യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരിക്കാൻ പച്ചക്കൊടി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇറാൻ അമേരിക്കൻ കമ്പനികളെ സമ്പന്നരാക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ഈ കരാറിലൂടെ വെസ്റ്റിങ്ഹൗസിന് വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഏക വ്യത്യാസമെന്നും ബുധനാഴ്ച നടന്ന ഹൗസ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് കമ്മിറ്റി ഹിയറിങ്ങിൽ ഷെർമാൻ വിമർശിച്ചു.

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TAGGED:

US AND SAUDI ARABIA AGREEMENT
US SAUDI ARABIA URANIUM
US SAUDI RELATIONS
US SAUDI ARABIA NUCLEAR AGREEMENTS
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