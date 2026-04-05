പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധ ഭൂമിയില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ ഇനി പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ലെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ഉപഗ്രഹ കമ്പനിയായ പ്ലാനറ്റ് ലാബ്‌സ്

പ്ലാനറ്റ് ലാബ്‌സിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാധ്യമങ്ങള്‍ വന്‍ തോതില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പുതിയ നയം യുദ്ധം അവസാനിക്കും വരെ തുടരാനാണ് സാധ്യത.

This satellite image from Planet Labs PBC shows damage after airstrikes targeting Mehrabad International Airport in Tehran, Iran, March 7, 2026 (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 5, 2026 at 1:32 PM IST

വാഷിങ്ടണ്‍: ഇനി മുതല്‍ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധ ഭൂമിയില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ലെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ഉപഗ്രഹ ചിത്രം പകര്‍ത്തല്‍ കമ്പനിയായ പ്ലാനറ്റ് ലാബ്‌സ്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധഭൂമിയില്‍ നിന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ വഴി ഇവര്‍ പകര്‍ത്തുന്ന ഉയര്‍ന്ന റസല്യൂഷനിലുള്ള ആകാശദൃശ്യങ്ങളാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാധ്യമങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ അഭ്യര്‍ത്ഥന പ്രകാരമാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

ഫെബ്രുവരി മുതലാണ് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാനെതിരെ സംയുക്ത സൈനിക നടപടി ആരംഭിച്ചത്. ഇതോടെ ഇറാന്‍ ഇസ്രയേലിനും മേഖലയിലുള്ള അയല്‍രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും നേരെ നിത്യവും മിസൈലുകളുപയോഗിച്ച് ആഞ്ഞടിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അനിശ്ചിതമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് പ്ലാനറ്റ് ലാബ്‌സ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇവര്‍ തങ്ങളുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് സന്ദേശം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എഎഫ്‌പിക്കും ഇവരുടെ സന്ദേശം കിട്ടി. ഇറാന്‍, ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ ഇനി ലഭ്യമാകില്ല.

മുന്‍ നാസ ശാസ്‌ത്രജ്ഞര്‍ 2010ല്‍ ആരംഭിച്ച കമ്പനിയാണ് പ്ലാനറ്റ് ലാബ്‌സ്. മാധ്യമങ്ങളും ഗവേഷകരും ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പുതിയ നയം യുദ്ധം അവസാനിക്കും വരെ തുടരുമെന്നാണ് കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാഴ്‌ച പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് കാലതാമസമുണ്ടാകുമെന്ന് മാര്‍ച്ച് ഒന്‍പതിന് കമ്പനി അറിയിച്ചിരുന്നു. യുദ്ധസാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടായത്.പിന്നീട് ഇത് 96 മണിക്കൂര്‍ കൂടി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു.

മുന്‍പ് മാക്‌സര്‍ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വാന്‍റോര്‍ എന്ന ഉപഗ്രഹ ചിത്ര കമ്പനിയും വലിയ വിലക്കുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണയായി എഎഫ്‌പി അടക്കമുള്ളവര്‍ക്ക് ഉപഗ്രഹം കടന്ന് പോയി മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം തന്നെ ചിത്രങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് മാധ്യമങ്ങള്‍, ഗവേഷകര്‍, വ്യവസായികള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് വലിയ സഹായം തന്നെയായിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ശത്രുക്കളുടെ സൈനിക ആസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും റഡാര്‍ കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ സൈന്യത്തെയും സഹായിച്ചിരുന്നു. ദേശസുരക്ഷയെയോ വിദേശ നയത്തെയോ ബാധിക്കുമെങ്കില്‍ അമേരിക്കന്‍ മണ്ണില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹ ചിത്ര കമ്പനികള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ അമേരിക്കന്‍ നിയമത്തില്‍ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. സാധാരണയായി ഉപരോധം ഒഴിവാക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ലൈസന്‍സുള്ള ഉപഗ്രഹവിവര ദാതാക്കളായ കമ്പനികള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത്.

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ ആഘാതമാണ് സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

