ചൈനയിലേക്ക് ഇറാന്‍റെ എണ്ണ കയറ്റുമതി; 12 കമ്പനികള്‍ക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി യുഎസ്

നിർണായക നടപടി ട്രംപ് ചൈന സന്ദർശിക്കാനിരിക്കെ. ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ യുഎസില്‍ നിന്നുള്ള ഏതൊരു വരുമാനവും തടയുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 12, 2026 at 11:33 AM IST

വാഷിങ്ടൺ : ചൈനയില്‍ ഇറാനിയൻ എണ്ണ വിൽക്കുന്നതിനും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനും സൗകര്യമൊരുക്കിയതായി അവകാശപ്പെട്ട 12 വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി അമേരിക്ക. യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തന്‍റെ ചൈന സന്ദർശനത്തിനായി ഈ ആഴ്‌ച അവസാനം പുറപ്പെടാനിരിക്കെയാണ് നിർണായക നടപടി. ഇറാന്‍റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്‌സ് (ഐആർജിസി) എണ്ണ വിൽപ്പനയിലെ പങ്ക് മറച്ചുവയ്‌ക്കുന്നതിനും ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിന് വരുമാനം എത്തിക്കുന്നതിനുമായി തങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയിലെ കമ്പനികളെ ആശ്രയിക്കുന്നതായി യുഎസ് ട്രഷറി ഒരു പ്രസ്‌താവനയിൽ ആരോപിച്ചു.

ഇറാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള മൂന്ന് വ്യക്തികളെയും ഹോങ്കോങ്ങിലും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സിലും ആസ്ഥാനമുള്ള ഒമ്പത് കമ്പനികളെയുമായി അമേരിക്ക ഉപരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ യുഎസില്‍ നിന്നുള്ള ഏതൊരു വരുമാനവും തടയുമെന്നും യുഎസ് സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളുമായി ഈ കമ്പനികള്‍ക്കുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളും നിരോധിക്കുമെന്നും യുഎസ് അറിയിച്ചു. ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി, സാമ്പത്തികമായി അവരെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിനും ഐആർജിസിക്കുമെതിരെ അമേരിക്ക ഉപരോധം കൂടുതല്‍ കടുപ്പിക്കുകയാണ്.

"ഇറാൻ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ തീവ്രമായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, സാമ്പത്തിക രോഷം ഭരണകൂടത്തിന് തിരിച്ചടിയാകും. അവരുടെ ആയുധ പദ്ധതികൾക്കും ആണവ താത്‌പര്യങ്ങള്‍ക്കും ധനസഹായം നിഷേധിക്കുന്നത് തുടരും," യുഎസ് ഇറാനിൽ സൈനിക സമ്മർദത്തിന് പുറമെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നടപടികളെയും പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെന്‍റ് പറഞ്ഞു,

അതേസമയം, യുദ്ധം ആഗോള ഊർജ വിപണികളെ പിടിച്ചുലച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ എണ്ണയുടെയും ഗ്യാസിന്‍റെയും അഞ്ചിലൊന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയാണ്. എന്നാല്‍ ഇറാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പല്‍ സഞ്ചാരം തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആഗോള വിതരണ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മാർച്ചിൽ അമേരിക്ക ഇറാനിയൻ എണ്ണയ്ക്ക് മേലുള്ള ചില ഉപരോധങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വീണ്ടും കർശനമാക്കുകയായിരുന്നു.

ഇറാന്‍റെ എണ്ണയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഏഷ്യയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. ചൈന ഒരു പ്രധാന ഇറക്കുമതി രാജ്യമാണ്. ഇറാന്‍റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളികളിൽ ഒന്നാണ് ചൈന. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായുള്ള പ്രധാന ചർച്ചകൾക്കായി യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഈ ആഴ്‌ച അവസാനം ചൈനയില്‍ എത്തും. വ്യാപാര തർക്കങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പട്ടിക ചർച്ചയുടെ അജണ്ടയിലുണ്ട്.

ഇറാനെതിരായ യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ യുദ്ധവും അജണ്ടയിൽ ഒന്നാമതുണ്ടാകും, ചൈനയില്‍ നിന്ന് ഇറാന് കൂടുതൽ സമ്മർദം ഉണ്ടാക്കാനാണ് അമേരിക്കയുടെ ശ്രമം. ഇറാന്‍റെ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായം നല്‍കിയ ചൈന ആസ്ഥാനമായുള്ള മൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്‌ച യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്‍റ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇറാനെ ആയുധ വിതരണത്തിന് സഹായിച്ചതിന് ചൈനയിലെയും ഹോങ്കോങ്ങിലെയും നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് യുഎസ് ട്രഷറി വകുപ്പ് നേരത്തെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

