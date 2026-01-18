ETV Bharat / international

സിറിയയിൽ വീണ്ടും യുഎസ് ആക്രമണം; അൽ-ഖ്വയ്‌ദയുമായി ബന്ധമുള്ള നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു

സിറിയയിൽ ഏകദേശം 1,000 യുഎസ് സൈനികർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. 13 വർഷത്തെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിന് ശേഷം 2024-ൽ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ബഷർ അൽ-അസദിനെ അട്ടിമറിച്ച മുൻ വിമതരാണ് സിറിയൻ സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നത്.

US ATTACK ON SYRIA US KILL AL QAEDA AFFILIATED LEADER SYRIA AL QAEDA
Syrian government forces prepare to enter the town of Deir Hafer at dawn (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 18, 2026 at 2:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിംഗ്‌ടൺ: സിറിയയിൽ വീണ്ടും യുഎസ് ആക്രമണം. ആക്രമണത്തിൽ അൽ-ഖ്വയ്‌ദയുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യുഎസ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ യുഎസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയുള്ള പ്രതികാര നടപടിയായ ഓപ്പറേഷൻ ഹോക്കി സ്‌ട്രൈക്കിലെ മൂന്നാമത്തെ ആക്രമണമാണിത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വടക്കുപടിഞ്ഞാറാൻ സിറയയിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ബിലാൽ ഹസൻ അൽ-ജാസിം കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അറിയിച്ചു. സാർജൻ്റ് എഡ്‌ഗർ ബ്രയാൻ ടോറസ്-ടോവർ, സാർജൻ്റ് വില്യം നഥാനിയേൽ ഹോവാർഡ്, സിവിലിയൻ ഇൻ്റപ്രെറ്റർ അയാദ് മൻസൂർ സകത്ത് എന്നിവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആക്രമണവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ബിലാൽ ഹസൻ അൽ-ജാസിം എന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അറിയിച്ചു.

"കഴിഞ്ഞ മാസം സിറിയയിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് അമേരിക്കൻ സൈനികരും ഒരു സിവിലിയൻ പരിഭാഷകനും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരനുമായി ഇയാള്‍ക്ക് ബന്ധമുണ്ട്" യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് വ്യക്തമാക്കി.

"മൂന്ന് അമേരിക്കക്കാരുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരനായ ഭീകരന്റെ മരണം, ഞങ്ങളുടെ സേനയെ ആക്രമിക്കുന്ന ഭീകരരെ വേട്ടയാടുന്നതിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ കാണിക്കുന്നു," സെൻട്രൽ കമാൻഡ് കമാൻഡർ അഡ്മിറൽ ബ്രാഡ് കൂപ്പർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. "അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്കും സൈനികർക്കും നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയോ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയോ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒളിക്കാൻ സുരക്ഷിതമായ ഒരിടവും ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടാകില്ല. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഡിസംബറിൽ യുഎസ് സൈന്യം പ്രതികാര നടപടി ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം യുഎസ് സേന 100 ലധികം ഐഎസ്‌എഎൽ ഇൻഫ്രാസ്‌ട്രക്‌ചർ, ആയുധ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ആക്രമിച്ചതായും ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം സിറിയയിൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ "വളരെ ഗൗരവമേറിയ തിരിച്ചടി" എന്നായിരുന്നു പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കൊടും ക്രൂരത കാണിച്ച ഭീകരർക്ക് നേരായാണ് ഈ തിരിച്ചടിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സിറിയയിൽ ഏകദേശം 1,000 യുഎസ് സൈനികർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. 13 വർഷത്തെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിന് ശേഷം 2024-ൽ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ബഷർ അൽ-അസദിനെ അട്ടിമറിച്ച മുൻ വിമതരാണ് സിറിയൻ സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നത്.

ഇതിൽ സിറിയയിലെ മുൻ അൽ-ഖ്വയ്‌ദ ശാഖയിലെ അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അവർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിക് സ്‌റ്റേറ്റുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. ഇസ്ലാമിക് സ്‌റ്റേറ്റിനെതിരായ യുഎസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യവുമായി സിറിയ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്.

സിറിയയിലെ സുരക്ഷാ സേനയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഇസ്ലാമിക് സ്‌റ്റേറ്റ് സംശിയിക്കുന്നുവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് യുഎസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന സിറിയയിൽ വ്യോമാക്രമണങ്ങളും കര ആക്രമണങ്ങളും സമീപ മാസങ്ങളായി നടത്തി വരുന്നു.

Also Read: ട്രംപിൻ്റെ തീരുവ ഭീഷണി: യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ

TAGGED:

US ATTACK ON SYRIA
US KILL AL QAEDA AFFILIATED LEADER
SYRIA
AL QAEDA
US STRIKE IN SYRIA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.