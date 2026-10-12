റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതി; ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനം ഇന്ത്യക്കും നിർണായകം, അമേരിക്കൻ സെനറ്റിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷം
എൻബിസിയുടെ മീറ്റ് ദി പ്രസ്, സിബിഎസിൻ്റെ ഫേസ് ദി നേഷൻ എന്നീ ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളിലൂടെയാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാക്കൾക്കിടയിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പരസ്യമായത്
Published : October 12, 2026 at 8:46 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: റഷ്യയുമായുള്ള ഡീസൽ ഇടപാടിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നിയമം ലംഘിച്ചിരിക്കാമെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ തോം ടില്ലിസ്. എന്നാൽ ഇത് റഷ്യക്കുമേൽ സമ്മർദം ചെലുത്താനുള്ള തന്ത്രം മാത്രമാണെന്ന് സെനറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ വിപ്പ് ജോൺ ബരാസോ പ്രതികരിച്ചു. റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ട്രംപ് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലെ ഭിന്നത മറനീക്കി പുറത്തുവരുന്നത്.
അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പരസ്യമാക്കി നേതാക്കൾ
എൻബിസിയുടെ മീറ്റ് ദി പ്രസ്, സിബിഎസിൻ്റെ ഫേസ് ദി നേഷൻ എന്നീ ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളിലൂടെയാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാക്കൾക്കിടയിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പരസ്യമായത്. 2022ലെ റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതി നിരോധന നിയമം ട്രംപ് ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന എൻബിസി അവതാരക ക്രിസ്റ്റൻ വെൽക്കറുടെ ചോദ്യത്തിന്, അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കാം എന്നാണ് തോം ടില്ലിസ് മറുപടി നൽകിയത്. പ്രസിഡൻ്റ് നിയമം പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ന്യായമുണ്ടെന്നും നോർത്ത് കരോലിനയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാവായ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അന്തരിച്ച സെനറ്റർ ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാമിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഉപരോധ ബില്ലിലെ സെനറ്റ് വോട്ടെടുപ്പ് നിയമനിർമാതാക്കളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്നും ടില്ലിസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 86 വോട്ടുകളാണ് അന്ന് ലഭിച്ചതെന്നും അത് യുഎസ് സെനറ്റിൻ്റെ പൊതുവായ നിലപാടാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ നടപടികളും പ്രതികരണങ്ങളും ആ ബില്ലിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിന് നേർവിപരീതമാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഡീസൽ കരാർ ഉപരോധ ബിൽ പാസാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാമിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും ടില്ലിസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ ടില്ലിസും മറ്റ് ആറ് സെനറ്റർമാരും ചേർന്ന് ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി. സെനറ്റ് ഫോറിൻ റിലേഷൻസ് കമ്മിറ്റി റാങ്കിങ് അംഗം ജീൻ ഷഹീൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രസ്താവന. ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനം നിയമത്തിന് പൂർണമായും എതിരാണെന്നും ഭരണകൂടം ഉടൻ തന്നെ ഈ നീക്കത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി അംഗങ്ങളായ സൂസൻ കോളിൻസ്, ലിസ മുർകോവ്സ്കി, ജോൺ കർട്ടിസ് എന്നിവർക്കും ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി അംഗങ്ങളായ റിച്ചാർഡ് ബ്ലൂമെൻ്റൽ, റോൺ വൈഡൻ എന്നിവർക്കും ഒപ്പമാണ് ടില്ലിസ് പ്രസ്താവനയിൽ ഒപ്പുവച്ചത്.
ട്രംപിനെ പ്രതിരോധിച്ച് ജോൺ ബരാസോ
അതേസമയം സിബിഎസ് പരിപാടിയിൽ അവതാരക മാർഗരറ്റ് ബ്രണ്ണൻ ഗ്രഹാം നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ജോൺ ബരാസോയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ട്രംപിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ പ്രസിഡൻ്റിന് അധികാരം നൽകുന്ന നിയമത്തിൽ ഒക്ടോബർ 18നകം തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും, പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി ആ നിയമത്തെ പരിഹസിക്കുന്നതല്ലേ എന്നുമായിരുന്നു അവതാരകയുടെ ചോദ്യം. എന്നാൽ വ്ലാഡിമിർ പുടിനെതിരെ മറ്റൊരു ആയുധം പ്രയോഗിക്കാൻ പ്രസിഡൻ്റിന് വഴക്കവും കരുത്തും നൽകാനാണ് ആ നിയമം പാസാക്കിയതെന്നായിരുന്നു ബരാസോയുടെ മറുപടി. ലോകത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ദീർഘകാല പരിഹാരം കാണാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ പുടിനെതിരെ പ്രസിഡൻ്റിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു സമ്മർദ തന്ത്രം മാത്രമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യക്കും നിർണായകം
ഇരു സെനറ്റർമാരും ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒക്ടോബർ 18 എന്ന സമയപരിധി ന്യൂഡൽഹിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിർണായകമാണ്. സെപ്റ്റംബർ 18ന് ഒപ്പുവച്ച ലിൻഡ്സെ ഒ ഗ്രഹാം സാങ്ഷനിങ് റഷ്യ ആൻഡ് ഇറാൻ ആക്ട് 2026ലെ വകുപ്പ് 113 പ്രകാരം, റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിലോ പ്രകൃതിവാതകമോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് 30 ദിവസത്തിനകം 100 ശതമാനം വരെ തീരുവ വർധിപ്പിക്കാൻ പ്രസിഡൻ്റിന് അധികാരമുണ്ട്. ഈ രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി തുടരുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നടപടി നേരിടേണ്ടി വരിക.
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എന്നാൽ ഗ്രഹാം നിയമം ഡീസൽ വാങ്ങുന്നത് തടയുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസിൽ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസൻ്റ് ഫോക്സ് ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ താത്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി തീരുവ ഒഴിവാക്കാൻ കോൺഗ്രസിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രസിഡൻ്റിന് നിയമം ഇളവ് നൽകാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ വകുപ്പ് 113 പ്രകാരം ക്രൂഡ് ഓയിൽ, പ്രകൃതിവാതകം എന്നിവയുടെ വാങ്ങലുകൾ മാത്രമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഡീസൽ പോലുള്ള ശുദ്ധീകരിച്ച ഉത്പന്നങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
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