ഇറാൻ യുദ്ധം; കൊല്ലപ്പെട്ട 4 യുഎസ് സൈനികരെ ഔദ്യോഗിക പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി പെൻ്റഗൺ
പ്രതിരോധ വകുപ്പിൻ്റെ ഡിഫൻസ് കാഷ്വാലിറ്റി അനാലിസിസ് സിസ്റ്റം (ഡിസിഎഎസ്) വഴിയാണ് മരണസംഖ്യയും പരിക്കേറ്റവരുടെ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിടുന്നത്
Published : July 27, 2026 at 10:16 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നാല് അമേരിക്കൻ സൈനികരെ ഔദ്യോഗിക മരണസംഖ്യയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി പെൻ്റഗൺ. പ്രതിരോധ വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളിൽനിന്ന് ഇവരെ മാറ്റി പുതിയൊരു വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതിനായി ഇറാനുമേൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആക്രമണം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് നടപടി.
പുതിയ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി
പ്രതിരോധ വകുപ്പിൻ്റെ ഡിഫൻസ് കാഷ്വാലിറ്റി അനാലിസിസ് സിസ്റ്റം (ഡിസിഎഎസ്) വഴിയാണ് മരണസംഖ്യയും പരിക്കേറ്റവരുടെ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിടുന്നത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ കണക്കുകളിൽനിന്ന് നാല് സൈനികരുടെ മരണവും പരിക്കേറ്റ ഡസൻ കണക്കിന് ആളുകളുടെ വിവരങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച വെബ്സൈറ്റിൽ ഓവർസീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു വിഭാഗം ആരംഭിച്ചു. ഇതിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട നാല് സൈനികരുടെ പേരുകളും പരിക്കേറ്റ 207 പേരുടെ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പരിക്കേറ്റവരെല്ലാം ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് വിവരങ്ങൾക്കായി പെൻ്റഗണെ സമീപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പെൻ്റഗണും വൈറ്റ് ഹൗസും ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. വെബ്സൈറ്റിലെ കണക്കുകളിൽ വന്ന കുറവ് സാങ്കേതിക തകരാർ മാത്രമാണെന്നും യുദ്ധത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പെൻ്റഗൺ പ്രസ് സെക്രട്ടറി ജോയൽ വാൽഡെസ് വ്യാഴാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
കണക്കുകളിലെ ആശയക്കുഴപ്പം
ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 18 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 482 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഒപ്പുവച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് നടന്ന പോരാട്ടത്തിലാണ് നാല് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ജൂലായ് 17ന് ജോർദാനിലെ സൈനിക താവളത്തിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇറാഖിൽ ഇറാൻ്റെ ഡ്രോൺ നിർവീര്യമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഒരാൾ മരിച്ചത്.
ജോർദാനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ രണ്ട് പേർ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനെതിരായ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണെന്ന് പെൻ്റഗൺ അറിയിച്ചത് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് ഇടയാക്കി. മറ്റ് രണ്ട് പേർ വിദേശ ദൗത്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നാണ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇറാനുമായുള്ള സൈനിക സംഘർഷത്തിൽ 18 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ചൊവ്വാഴ്ച ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ബുധനാഴ്ച പെൻ്റഗൺ വെബ്സൈറ്റിലെ കണക്കുകൾ 14 മരണവും 420 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും മാറി. അതേസമയം യുദ്ധത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറിലധികം വരുമെന്ന് ഒരു യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിനോട് വ്യക്തമാക്കി. കണക്കുകളിലെ വ്യത്യാസം സാങ്കേതിക തകരാറാണെന്ന് പെൻ്റഗൺ വക്താവ് ഷോൺ പാർനെൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചു.
വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം
ഫെബ്രുവരി 28നാണ് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാനിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 14 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഏപ്രിലിൽ വെടിനിർത്തലിന് സമ്മതിച്ച വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും ജൂൺ പകുതിയോടെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ താൽക്കാലിക കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. എന്നാൽ ജൂലായ് ഏഴിന് ഒമാൻ തീരത്തിന് സമീപം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ പോവുകയായിരുന്ന മൂന്ന് വ്യാപാര കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തി. ഇതിന് മറുപടിയായി അമേരിക്കയും തിരിച്ചടിച്ചു. ഇതോടെ വെടിനിർത്തൽ അവസാനിച്ചതായി ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ജൂലായ് ഏഴ് മുതലുള്ള കണക്കുകളാണ് പുതിയ ഓവർസീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് വിഭാഗത്തിലുള്ളത്. രണ്ടാഴ്ചയോളമായി അമേരിക്ക ഇറാനിലെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ രാത്രികാല ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ സൈന്യമുള്ള അയൽരാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് ഇറാനും തിരിച്ചടിച്ചു. നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനാൽ രണ്ട് ദിവസമായി ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സംഘർഷം രൂക്ഷമായതിന് ശേഷം സൈനിക തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ആളപായത്തെക്കുറിച്ചോ പെൻ്റഗൺ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. മേയ് മാസത്തിന് ശേഷം യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പെൻ്റഗൺ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് നിർത്തി. എന്നാൽ ഡിസിഎഎസ് വെബ്സൈറ്റ് സുതാര്യതയുടെ തെളിവാണെന്നാണ് വാൽഡെസ്, പാർനെൽ തുടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാദം.
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