യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ട്രംപ് തയാർ; റഷ്യയുമായി ചർച്ച നടത്തി അമേരിക്ക
യുക്രെയ്നിന് കൂടുതൽ ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്നതിലെ അസ്വീകാര്യത റൂബിയോയോട് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതായും റഷ്യയുടെ തന്ത്രപരമായ പരാജയം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പിന്തുടരുകയാണെന്നും റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
Published : July 24, 2026 at 11:01 AM IST
മനില: യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടം തയാറാണെന്ന് അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ. ഫിലിപ്പീൻസ് തലസ്ഥാനമായ മനിലയിൽ നടക്കുന്ന ആസിയാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
യുക്രെയ്നിൽ സമാധാനശ്രമങ്ങൾ
യുക്രെയ്നിലെ അർഥശൂന്യമായ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം തയാറാണെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു പരിഹാരം സാധ്യമല്ലെന്ന് മാർക്കോ റൂബിയോ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. നയതന്ത്രതലത്തിൽ തുടർച്ചയായ ഇടപെടലുകളും പുതിയ ആശയങ്ങളും ഇതിനായി ആവശ്യമാണ്. അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലുള്ള ചർച്ചകൾ മുൻപ് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായാൽ സമാധാനശ്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇരുവിഭാഗത്തിനും സ്വീകാര്യമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ഇതിനായി മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ അമേരിക്ക തയാറാണെന്നും റൂബിയോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മനിലയിൽ നടക്കുന്ന ആസിയാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളുമായും റൂബിയോ ചർച്ച നടത്തി. ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടയിലും ഏഷ്യൻ മേഖലയിൽ അമേരിക്ക പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ക്യൂബൻ സർക്കാരിനുമേൽ സമ്മർദം ചെലുത്താനും അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ആരംഭിച്ച ആസിയാൻ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ചയായത്. ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം അമേരിക്ക ശക്തമായി തുടരുമെന്നും റൂബിയോ അറിയിച്ചു.
റൂബിയോയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിച്ചില്ല. എന്നാൽ യുക്രെയ്ന് ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ലാവ്റോവ് അമേരിക്കയെ അറിയിച്ചതായി റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. റഷ്യയെ തകർക്കാനാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. നയതന്ത്രത്തിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരം കാണാൻ റഷ്യ തയാറാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അലാസ്കയിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതായും റഷ്യൻ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അതേസമയം യുക്രെയ്നുള്ള സൈനിക സഹായം അമേരിക്ക തുടരുകയാണ്. നാറ്റോ സഖ്യരാജ്യങ്ങൾ വഴിയാണ് ആയുധങ്ങൾ കൈമാറുന്നത്. ചർച്ചകളിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നതാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം
യുക്രെയ്ൻ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ വർഷം ആരംഭിച്ച അമേരിക്ക-ഇറാൻ സംഘർഷം. താത്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാർ തകർന്നതോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആക്രമണം രൂക്ഷമായി. ഇറാൻ വലിയ വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് മാർക്കോ റൂബിയോ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ചർച്ചകൾക്കായി ഇറാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കരാറുകൾ പാലിക്കാൻ അവർ തയാറല്ലെന്നാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നിലപാട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ ഇറാന്റെ പാലങ്ങളോ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളോ തകർക്കുന്നതാണ് അമേരിക്കയുടെ രീതി. കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ നയമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ കണ്ണിന് പകരം തല എന്നതാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ നയമെന്നും അരാഗ്ചി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിലെ തർക്കങ്ങൾ
മേഖലയിൽ ചൈനീസ് നാവികസേന ആണവ അന്തർവാഹിനിയിൽ നിന്ന് മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചതിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പെന്നി വോങ് ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. ഫിലിപ്പീൻസിനെയോ പസഫിക് രാജ്യങ്ങളെയോ അറിയിക്കാതെയുള്ള ഈ നീക്കം പ്രകോപനപരമാണെന്ന് അവർ മനിലയിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വാർഷിക സൈനികാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയതെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായും ചൈന വിശദീകരിച്ചു. ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിൽ ചൈനീസ് സേനയും ഫിലിപ്പീൻസ് സേനയും തമ്മിലുണ്ടായ പുതിയ സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് റൂബിയോയും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യിയും ചർച്ച ചെയ്തു. അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തികമോ അല്ലാത്തതോ ആയ സംഘർഷങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് റൂബിയോ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സെപ്റ്റംബറിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ് വാഷിങ്ടൺ സന്ദർശിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്കാർബറോ തീരത്ത് ഫിലിപ്പീൻസ് കപ്പലുകളെ തടഞ്ഞതായി ചൈനീസ് തീരസംരക്ഷണ സേന അറിയിച്ചു. മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചതിനാലാണ് നടപടിയെടുത്തതെന്നും തങ്ങളുടെ അതിർത്തി ലംഘിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പീൻസ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ചൈന ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇന്ധനം നൽകാൻ പോയ കപ്പലുകളെ ചൈനീസ് സേന ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഫിലിപ്പീൻസ് വ്യക്തമാക്കി. ചൈനീസ് കപ്പൽ ജലപീരങ്കി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും ഫിലിപ്പീൻസ് ആരോപിച്ചു. ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിലെ ചൈനയുടെ ഇടപെടലുകളെ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ശക്തമായി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. തായ്വാൻ, വിയറ്റ്നാം, മലേഷ്യ, ബ്രൂണെയ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഈ മേഖലയിൽ ചൈനയുമായി തർക്കത്തിലാണ്. പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി ചൈനയുമായി ഈ വർഷം തന്നെ കരാറിലെത്താനാണ് ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ശ്രമം.
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