ചൈനയെ പൂട്ടാൻ അമേരിക്ക; കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിൻ്റെ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ് ഭരണകൂടം
പനാമ കനാലിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള തുറമുഖങ്ങളുടെ ചൈനീസ് ഉടമസ്ഥത, ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് പദ്ധതികൾ, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിലെ നിക്ഷേപം എന്നിവയിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് കടുത്ത ആശങ്കയുണ്ട്
Published : July 28, 2026 at 11:06 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ലോകമെമ്പാടും വർധിച്ചുവരുന്ന ചൈനീസ് സ്വാധീനം തടയുന്നതിനായി കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിൻ്റെ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്ക. കഴിഞ്ഞ വർഷം നിർത്തിവച്ച പല പദ്ധതികളും ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം പുനരാരംഭിക്കുകയാണ്. കരീബിയൻ, മധ്യ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പഴയ കടലടിയിലെ കേബിളുകൾ മാറ്റുന്നതിനായി 175.8 ദശലക്ഷം ഡോളർ ചെലവാക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കോൺഗ്രസിനെ അറിയിച്ചു.
പനാമ കനാലിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള തുറമുഖങ്ങളുടെ ചൈനീസ് ഉടമസ്ഥത, ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് പദ്ധതികൾ, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിലെ നിക്ഷേപം എന്നിവയിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് കടുത്ത ആശങ്കയുണ്ട്. പശ്ചിമ അർധഗോളത്തിലെ ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപെടലുകൾ അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഭീഷണിയാണെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
ചൈനീസ് പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ ചെലവ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നീട് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും മറ്റുമായി വലിയ തുക വേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിലെ ചൈനീസ് നിക്ഷേപം വിവരച്ചോർച്ചയ്ക്കും സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾക്കും കാരണമാകുമെന്ന് അമേരിക്ക നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
പദ്ധതികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു
ഇലോൺ മസ്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻ്റ് എഫിഷ്യൻസി അഥവാ ഡോജ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ കടുത്ത സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടർന്ന് നിർത്തിവച്ച പദ്ധതികളാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നത്. യുഎസ് ഏജൻസി ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് പിരിച്ചുവിടുകയും നൂറുകണക്കിന് നയതന്ത്ര തസ്തികകൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്ത ഡോജ് നടപടി ചൈനയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളെയും ബാധിച്ചിരുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ട നയതന്ത്ര സ്വാധീനം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് പുതിയ നീക്കത്തിലൂടെ അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പശ്ചിമ അർധഗോളം, ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചൈനയെ നേരിടാൻ അര ബില്യണോളം ഡോളർ അധികമായി ചെലവാക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.
കരീബിയൻ, മധ്യ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ചൈനീസ് നിയന്ത്രണം തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കടലടിയിലെ കേബിൾ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. എൽ സാൽവഡോർ, ഗ്വാട്ടിമാല, ഹോണ്ടുറാസ്, നിക്കരാഗ്വ, ഹെയ്തി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക. എന്നാൽ നിക്കരാഗ്വയുമായി മികച്ച ബന്ധമില്ലാത്തതിനാൽ അവിടുത്തെ സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കില്ല. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിനും ഗസയിലെയും ലെബനനിലെയും സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കും ഒപ്പം തന്നെ പശ്ചിമ അർധഗോളത്തിലും ട്രംപ് ഭരണകൂടം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം ആദ്യം വെനസ്വേലൻ നേതാവ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെ പിടികൂടിയതും ക്യൂബയ്ക്കും നിക്കരാഗ്വയ്ക്കും മേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്.
സൈബർ സുരക്ഷയും മറ്റ് പദ്ധതികളും
ലോകമെമ്പാടുമായി 50-ലധികം ചൈനീസ് വിരുദ്ധ പദ്ധതികൾക്കായി 340 ദശലക്ഷം ഡോളർ ചെലവാക്കാനും അമേരിക്കയ്ക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. അർജൻ്റീനയിലും ബെലീസിലും സൈബർ സുരക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. തുറമുഖങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനും അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനത്തിനും ധാതുക്കൾ ഖനനം ചെയ്യാനുമുള്ള ചൈനീസ് ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇക്വഡോർ, ജമൈക്ക, മെക്സിക്കോ, പരാഗ്വേ, പെറു, ഉറുഗ്വേ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ദലൈലാമയുടെ പിൻഗാമിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ചൈനീസ് ഇടപെടൽ തടയാൻ സുരക്ഷിതമായ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ചൈനയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾക്കും നിരീക്ഷണ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കുമെതിരെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ എതിർപ്പ് ശക്തമാക്കാനും അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
ബൈഡൻ ഭരണകൂടം അംഗീകരിച്ച 2024-ലെ ബജറ്റിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ചൈനീസ് വിരുദ്ധ പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവാക്കിയതായി കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 2024, 2025 വർഷങ്ങളിലെ മറ്റ് പല പദ്ധതികളും നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ സെപ്റ്റംബറിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനറൽ അസംബ്ലിക്കിടെ ഡോണൾഡ് ട്രംപും ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഇതിന് മുന്നോടിയായി അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഫിലിപ്പീൻസിൽ വച്ച് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യീയുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ചൈനീസ് എംബസി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
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