വാഷിങ്ടണില് ട്രംപ് - ഖത്തര് പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച; ഇറാന് ചര്ച്ച സജീവം
ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ അസ്വീകാര്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ട്രംപ് നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനാൽ പുതിയ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
By ANI
Published : November 9, 2026 at 1:48 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: ഇറാനുമായുള്ള പുതിയ വെടിനിര്ത്തല് ശ്രമങ്ങള്ക്കും ആണവ ചര്ച്ചകള്ക്കും വേഗത കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ഖത്തര് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിന് അബ്ദുല്റഹ്മാന് ബിന് ജാസിം അല്ത്താനിയുമായി വൈറ്റ് ഹൗസില് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളില് മധ്യസ്ഥന്റെ നിര്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഖത്തറുമായി ഇറാനിലെ നിലവിലെ സംഘര്ഷാവസ്ഥകളും കരാര് സാധ്യതകളും ചര്ച്ച ചെയ്യാനാണ് ഈ നിര്ണായക കൂടിക്കാഴ്ച. ഖത്തര് പ്രധാനമന്ത്രി ട്രംപിനെ കാണുന്നതിന് മുന്പ് യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വാന്സുമായും പ്രത്യേകം ചര്ച്ചകള് നടത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
ചര്ച്ചകളില് പുരോഗതിയില്ലെന്ന് മാര്ക്കോ റൂബിയോ
ഇറാനുമായുള്ള നയതന്ത്ര ചര്ച്ചകളില് ഇതുവരെ കാര്യമായ പുരോഗതിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് യുഎസ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് മാര്ക്കോ റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി. ജി-7 വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തില് പങ്കെടുക്കാന് ഫ്ലോറിഡയില് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുന്പ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് എപ്പോഴും നയതന്ത്രപരമായ പരിഹാരങ്ങള്ക്കാണ് മുന്ഗണന നല്കുന്നതെങ്കിലും, ഇറാന് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന നിബന്ധനകള് തികച്ചും അസ്വീകാര്യവും യാഥാര്ഥ്യബോധമില്ലാത്തതുമാണെന്ന് റൂബിയോ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പുതിയ സൈനിക ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് സാധ്യത കുറവെന്ന് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്
നിലവിലെ ചര്ച്ചകള് അനുകൂലമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കില് ഇറാനെതിരെ പുതിയ സൈനിക ആക്രമണങ്ങള് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് സി.എന്.എന്. മാധ്യമത്തിന് നല്കിയ ടെലിഫോണ് അഭിമുഖത്തില് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. അമേരിക്ക ഇതിനോടകം തന്നെ ടെഹ്റാന് മേല് ശക്തമായ തിരിച്ചടികള് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇറാന് ഒരു ശക്തമായ കരാറില് ഒപ്പുവെക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലെ തടസ്സങ്ങള് നീക്കുന്നതുള്പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളില് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങള് സജീവമായി തുടരുകയാണെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു.
കാനഡ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് മേല് പുതിയ ഉപരോധം
ഇറാനിയന് ഫണ്ടുകള് ക്രിപ്റ്റോകറന്സി ശൃംഖലകള് വഴി വെളുപ്പിക്കാന് സഹായിച്ച കാനഡയിലെ എട്ട് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കെതിരെ യുഎസ് ട്രഷറി ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് പുതിയ ഉപരോധങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 'ഓപ്പറേഷന് ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്കാസ്റ്റ്' (Operation Economic Outcast) എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി. ഇറാനിയന് റിയാല് ഡിജിറ്റല് ആസ്തികളാക്കി മാറ്റാനും അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള് സുഗമമാക്കാനും ഈ കമ്പനികള് കൂട്ടുനിന്നതായി ട്രഷറി വകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മാസങ്ങള് പിന്നിടുമ്പോഴും ഇറാന് വിഷയത്തില് കനത്ത നയതന്ത്ര സമ്മര്ദങ്ങളും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും തുടരുകയാണ്.
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