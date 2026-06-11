ഇറാനെതിരെ കടുത്ത സൈനിക നടപടിക്ക് അമേരിക്ക; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്
പാകിസ്ഥാൻ്റെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് ഇറാനോട് അൽപം മയത്തിൽ പെരുമാറിയതെന്നും ഇന്ത്യയുമായി യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനെ തടഞ്ഞത് താനാണെന്നും ട്രംപ്
By ANI
Published : June 11, 2026 at 8:49 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഗൾഫ് മേഖലയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ഇറാനുമായി അർഥവത്തായതും ഫലപ്രദവുമായ കരാറിലെത്താനാണ് അമേരിക്ക ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്. ഓവൽ ഓഫിസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇറാൻ്റെ ആണവ മോഹങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ട്രംപ്, ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിൻ്റെ നാശത്തിനും പശ്ചിമേഷ്യയുടെ തകർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യ-പാക് യുദ്ധം തടഞ്ഞത് അമേരിക്ക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ സൈന്യം അമേരിക്കയുടേതാണെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. പാകിസ്ഥാൻ്റെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് ഇറാനോട് അൽപം മയത്തിൽ പെരുമാറിയതെന്നും ഇന്ത്യയുമായി യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനെ തടഞ്ഞത് താനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെയൊരു ആണവയുദ്ധം തന്നെ നടന്നേനെ എന്നും എന്നാൽ അവർ തന്നോട് സൗഹൃദത്തിലായെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അവർ ഇറാനുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇറാനെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ അവർ ഇപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടത് അർഥവത്തായ ഒരു കരാറാണെന്നും പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കരാറാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് വിശദീകരിച്ചു.
ഇറാനെതിരെ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ്
ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികൾക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചത്. ഇറാൻ്റെ കൈവശം ആണവായുധം എത്തിയാൽ ഇസ്രയേൽ എന്നൊരു രാജ്യം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും പശ്ചിമേഷ്യ പൂർണമായും ഇല്ലാതാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അവർക്ക് ആണവായുധം ലഭിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അവർ അമേരിക്കയ്ക്ക് നേരെ പ്രയോഗിക്കുമെന്നും എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്ക അവർക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകിയെന്നും ഇന്നും അവർക്കെതിരെ കനത്ത ആക്രമണം നടത്തുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ ട്രംപ്, കരാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുൻ പ്രസിഡൻ്റുമാർക്ക് വിമർശനം
ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് അമേരിക്ക വീണ്ടും ആക്രമണത്തിന് മുതിരുന്നത്. കരാറിലെത്താൻ വളരെ അടുത്തായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ഇറാൻ അമേരിക്കയെ കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. അമേരിക്ക കരാറിന് വളരെ അടുത്തായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ തങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിന് മുൻപ് അവർ ഇടപെട്ടത് വളരെ വിഡ്ഢികളായ പ്രസിഡൻ്റുമാരോടായതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും ഇത് പറയാൻ തനിക്ക് നാണക്കേടുണ്ടെന്നും മുൻ ഭരണാധികാരികളെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. വളരെ വിഡ്ഢികളായ ചില ആളുകളായിരുന്നു മുൻപ് അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സൈനിക നടപടി തുടരും
ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ എങ്ങുമെത്താത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്ക വീണ്ടും ആക്രമണം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്ക അവരെ ആക്രമിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ആക്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയുടെ അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്ടർ ഇറാൻ വെടിവച്ചിട്ടതാണ് വീണ്ടും സൈനിക നടപടിക്ക് കാരണമായതെന്ന് ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചു. ഹെലികോപ്ടർ വെടിവച്ചിട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അവർക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്താൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് പൂർണ അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് താൻ കരുതുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
അമേരിക്ക ഇതിനകം തന്നെ ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ തുടരുമെന്നും ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്ക അവർക്ക് കനത്ത പ്രഹരം നൽകിയെന്നും ഇന്നും അവർക്കെതിരെ ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷേ ജനങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ലെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകില്ലെന്നും പറഞ്ഞ ട്രംപ്, കരാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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