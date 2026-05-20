ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ആ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നു? ഫ്രാൻസിലേക്ക് പറക്കാൻ ട്രംപ്, ജി 7 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും
ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കി ജി 7 വേദിയിലെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, ചർച്ചയായി യുഎസ് മാധ്യമമായ ആക്സിയോസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്. ജൂൺ 15 മുതൽ 17 വരെ ഫ്രാൻസിലെ എവിയൻ-ലെ-ബെയ്ൻസിൽ വച്ചാണ് ഇത്തവണത്തെ ജി 7 യോഗം...
Published : May 20, 2026 at 3:07 PM IST
വാഷിംഗ്ടൺ: അടുത്ത മാസം ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്ന ജി 7 ഉച്ചകോടിയിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ട്രംപിൻ്റെ വിദേശ സന്ദർശനങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ ഉറ്റുനോക്കപ്പെടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിദേശമാധ്യമമായ 'ആക്സിയോസ്' ഈ നിർണായക വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് മാധ്യമം വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ജൂൺ 15 മുതൽ 17 വരെ ഫ്രാൻസിലെ എവിയൻ-ലെ-ബെയ്ൻസിൽ വച്ചാണ് ഇത്തവണത്തെ ജി 7 യോഗം നടക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപകരണങ്ങളുടെ ആഗോള സ്വീകാര്യത വർധിപ്പിക്കുക, നിർണായക ധാതു വിതരണ ശൃംഖലകളിൽ ചൈനയ്ക്കുള്ള ആധിപത്യം കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ തന്ത്രപ്രധാനമായ ആഗോള വിഷയങ്ങൾ ട്രംപ് ഈ വേദിയിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, അന്താരാഷ്ട്ര കള്ളക്കടത്ത്, അനധികൃത കുടിയേറ്റം എന്നിവ തടയുന്നതിനെക്കുറിച്ചും, ആഗോള വ്യാപാര കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് സംസാരിക്കും.
വ്യാപാര മേഖലയിലെ നിയന്ത്രണ തടസങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക, ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഊർജ്ജ ഉൽപാദനം കൂട്ടുക തുടങ്ങിയവയും ട്രംപിൻ്റെ പ്രധാന അജണ്ടകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഉച്ചകോടിയിൽ വച്ച് ഔദ്യോഗികമായ വലിയ കരാറുകളൊന്നും ഉടനടി ഒപ്പുവെച്ചേക്കില്ലെങ്കിലും, വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ ധാരണകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു സമവായം രൂപീകരിക്കാനാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രധാനമായും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
"ഇറാൻ അജണ്ടയിലുണ്ടാകുമെങ്കിലും, ട്രംപ് ബിസിനസിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നിക്ഷേപകർക്കും സ്വീകർത്താക്കൾക്കും പ്രയോജനകരമായ തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച്" എന്നും ആക്സിയോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്രാൻസിൽ ജി 7 വേദിഒരുങ്ങുമ്പോൾ
2026ലെ ജി 7 ഉച്ചകോടിക്ക് ഫ്രാൻസാണ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. ജൂൺ 15 മുതൽ 17 വരെ എവിയാൻലെ ബെയ്ന നഗരത്തിലാണ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. ലോക സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം,അമേരിക്ക ചൈന വ്യാപാരബന്ധം, യുക്രൈൻ യുദ്ധം, പശ്ചിമോഷ്യൻ സംഘർഷം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നിയന്ത്രണം, ഊർജസുരക്ഷ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇത്തവണ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങളാകുക. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ സഖ്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക തന്ത്രങ്ങളും രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള വേദിയായതിനാൽ 2026 ജി7 ഉച്ചകോടിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഫ്രാൻസ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും നയതന്ത്ര ചർച്ചകളും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ജി 7 ലെ ട്രംപിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് 2026 ജി 7 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ സമ്മേളനത്തിന് കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു. ട്രംപിൻ്റെ വിദേശനയ നിലപാടുകൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ജി 7 അംഗരാജ്യങ്ങളുമായി പല ഭിന്നതകളും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. വ്യാപാര നികുതി, നാറ്റോ പ്രതിരോധ ചെലവ്, ചൈനയോടുള്ള സമീപനം, കാലാവസ്ഥാ കരാറുകൾ എന്നിവയിൽ ട്രംപ് കടുത്ത നിലപാടുകളാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. അതിനാൽ ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്ന ജി7 ചർച്ചകളിൽ ട്രംപിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വീണ്ടും ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുമെന്നാണ് നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
Also read: യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കും, എണ്ണവില കുറയുമെന്നും പ്രഖ്യാപനം; ഇറാന് വീണ്ടും അവസാന മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്