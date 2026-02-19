ഗാസ പുനര്നിര്മാണത്തിന് കോടികള്; രണ്ടാം ബോര്ഡ് ഓഫ് പീസില് ഒപ്പുവച്ച് ട്രംപ്
ഏഴ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുള്ള സംഘടനയാണ് 'ബോർഡ് ഓഫ് പീസ്' അഥവാ സമാധാന ഉടമ്പടി. പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞാലും ട്രംപിനായിരിക്കും സംഘടനയുടെ പൂർണ നേതൃത്വം.
Published : February 19, 2026 at 2:02 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഗാസ പുനർനിർമാണം ലക്ഷ്യമിട്ട് രൂപീകരിച്ച സമാധാന ഉടമ്പടി (ബോർഡ് ഓഫ് പീസ്) ചാർട്ടറിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 19) ഒപ്പുവയ്ക്കും. സ്വിറ്റ്സർലന്ഡിലെ ദാവോസിൽ നടക്കുന്ന ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൻ്റെ വാർഷിക യോഗത്തിലാണ് ഒപ്പുവയ്ക്കൽ ചടങ്ങ്. ട്രംപിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളടക്കം കാലങ്ങളായി യുഎസ് സംരംഭങ്ങളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ ഡെമോക്രാറ്റുകള് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വാഷിങ്ടണിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.
2023 ഒക്ടോബർ 7ൽ ഇസ്രയേലും പലസ്തീനും തമ്മിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹമാസിനെ നിരായുധീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയാണ് സമാധാന ഉടമ്പടി ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സമാധാന ഉടമ്പടി അവതരിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് ഗാസയ്ക്ക് 5 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം വാഗ്ദാനങ്ങൾ ട്രംപ് നൽകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ഗാസയിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ സുരക്ഷാ സേനയെ എങ്ങനെ വിന്യസിക്കാം തുടങ്ങിയ ചർച്ചകളും യോഗത്തിൽ നടക്കും. അതേസമയം ഇന്തോനേഷ്യ അനുവദിച്ചാൽ ഗാസയിലേക്ക് 8,000 സൈനികരെ വിന്യസിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദീർഘകാലങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥാപനമായ യുഎസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പീസിൻ്റെ സമുച്ചയത്തിലാണ് യോഗം നടക്കുക. വൈറ്റ് ഹൗസ് മുന്നോട്ട് വച്ച നിബന്ധനപ്രകാരം പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞാലും സംഘടനയുടെ നേതൃത്വം ട്രംപിനായിരിക്കും. സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും അംഗമാകാം. ട്രംപിൻ്റെ ക്ഷണം മാത്രമാണ് നിബന്ധന. മൂന്ന് വർഷമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അംഗത്വ കാലാവധി നീളുന്നത്. എന്നാൽ ആദ്യ വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1 ബില്യൺ ഡോളർ (91000 കോടി) നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് സ്ഥിര അംഗത്വം ലഭിക്കും.
ട്രംപ് അധ്യക്ഷനാകുന്ന ബോർഡിൽ ഏഴ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, ട്രംപിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ്, മുൻ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ടോണി ബ്ലെയർ, ട്രംപിൻ്റെ മരുമകനും ഉപദേശകനുമായ ജാരെഡ് കുഷ്നർ, അമേരിക്കൻ ധനകാര്യ വിദഗ്ധൻ മാർക് റോവൻ, യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതി അംഗം റോബർട്ട് ഗബ്രിയേൽ, ലോകബാങ്ക് പ്രസിഡൻ്റ് അജയ് ബംഗ എന്നിവരാണ് ബോർഡിലെ ഏഴ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ.
ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ ട്രംപിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര സഖ്യകക്ഷികളായ ഹംഗേറിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി വിക്ടർ ഓർബൻ, അർജൻ്റീന പ്രസിഡൻ്റ് ജാവിയർ മില്ലി എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും. ഫ്രാൻസ്, കാനഡ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ക്ഷണം നിരസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജപ്പാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
ഗാസയിൽ തുടർന്ന് പോരുന്ന സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇസ്രയേൽ യുഎസ് പിന്തുണയോടെ രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് 'ബോർഡ് ഓഫ് പീസ്' അഥവാ സമാധാന ഉടമ്പടി. ഗാസ പുനർ നിർമ്മാണത്തിനപ്പുറം ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, സമാധാനം ഉറപ്പാക്കുക, സ്ഥിരത കൈവരിക്കുക എന്നിവയും സംഘടന ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഗാസ സംഘർഷങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ട്രംപ് ഖത്തറും ഈജിപ്തുമായി സഹകരിച്ച് ഒക്ടോബറിൽ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ച നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് സംഘടന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്.
ഗാസയിൽ പുരോഗതി
ഗാസയിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ ശക്തമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഹമാസിന് സമ്മർദം നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് പറഞ്ഞു. ഹമാസിൽ നിന്ന് റൈഫിളുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ വ്യാപകമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും നടന്നുപോരുന്നുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം.
പുതിയ ഗാസയെ പടുത്തുയർത്തുന്നതിനും ഗാസയുടെ ഭരണം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുമായി എഞ്ചിനീയറും മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ അലി ഷാത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു ടെക്നോക്രാറ്റിക് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ ഗാസയിലെ ഇസ്രയേൽ അതിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമാധാന ഉടമ്പടി നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് ഹമാസ് വക്താവ് ഹസീം ഖാസിമും പറഞ്ഞിരുന്നു.
