അമേരിക്കൻ കപ്പലുകളെ ആക്രമിച്ചാൽ ഇറാനെ ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് തുടച്ചുനീക്കും: ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
ട്രംപിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് ആരംഭിച്ച ദൗത്യമാണ് പ്രൊജക്ട് ഫ്രീഡം. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 28ന് ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വലിയ തോതിൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്
Published : May 5, 2026 at 10:31 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കപ്പലുകളെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റുന്ന അമേരിക്കൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയാൽ ഇറാനെ ഭൂമുഖത്തുനിന്നുതന്നെ തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി പോകുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ പ്രൊജക്ട് ഫ്രീഡം എന്ന പേരിലുള്ള അമേരിക്കൻ ദൗത്യത്തിനിടെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെ ഫോക്സ് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഈ കടുത്ത ഭാഷയിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്.
PRESIDENT TRUMP: Iran has no navy, air force, anti-aircraft equipment, or leaders. We can't let them have a nuclear weapon or you're going to have problems like nobody would believe. pic.twitter.com/cxn25tk1QR— Department of State (@StateDept) May 4, 2026
പ്രൊജക്ട് ഫ്രീഡം ദൗത്യം
ട്രംപിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് ആരംഭിച്ച ദൗത്യമാണ് പ്രൊജക്ട് ഫ്രീഡം. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 28ന് ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വലിയ തോതിൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ ഹോർമുസിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ ശ്രമിച്ച ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ചരക്കുകപ്പൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ അവകാശപ്പെട്ടു.
അമേരിക്കൻ നീക്കവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെയാണ് ഇറാൻ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടതെന്നും ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കപ്പലിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ സമയമായെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
സൈനിക നീക്കം ശക്തമാക്കും
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഏഴ് ചെറിയ ബോട്ടുകൾ അമേരിക്കൻ സൈന്യം വെടിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു. ഇറാൻ്റെ കൈവശം നിലവിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിവേഗ ബോട്ടുകൾ മാത്രമാണ്. ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ദൗത്യത്തിനിടെ മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുദ്ധകാര്യ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തും ജോയിൻ്റ് ചീഫ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ചെയർമാൻ ഡാൻ കെയ്നും ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തുമെന്നും ഗൗരവകരമായ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അമേരിക്കൻ സൈനിക വിന്യാസം ഇപ്പോഴും തുടർമാനമായി നടക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഫോക്സ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. മുൻപത്തേക്കാൾ വളരെ മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളത്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങളിൽ ഈ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ സൈന്യം പൂർണ്ണമായും തയാറാണെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഏത് നിമിഷവും ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾക്ക് സജ്ജമാണെന്ന സൂചനയാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇതിലൂടെ നൽകുന്നത്.
PRESIDENT TRUMP: We had to do this little excursion in Iran. It was worth it to get rid of lunatics that would have nuclear weapons that can wipe out countries with the push of a button.— Department of State (@StateDept) May 4, 2026
It should’ve been done a long time ago, but I'm very proud to be doing it. pic.twitter.com/pI0EP4heEv
ഇറാനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
പിന്നീട് വൈറ്റ്ഹൗസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവേ ഇറാൻ്റെ ആണവായുധ മോഹങ്ങൾക്കെതിരെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. ഒരു കാരണവശാലും ഇറാനെ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ ഇറാന് നാവികസേനയോ വ്യോമസേനയോ വിമാനവേധ സംവിധാനങ്ങളോ കഴിവുള്ള നേതാക്കളോ ഇല്ല. അവരെ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ ആരും വിശ്വസിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള വലിയ പ്രതിസന്ധികളാകും ലോകം നേരിടുകയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
" iran has taken some shots at unrelated nations with respect to the ship movement, project freedom, including a south korean cargo ship... we’ve shot down seven small boats or, as they like to call them, “fast” boats. it’s all they have left." - president donald j. trump 🇺🇸 pic.twitter.com/dRpde52oWB— The White House (@WhiteHouse) May 4, 2026
ഇറാനിൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ സൈനിക ഇടപെടലുകളെ അദ്ദേഹം ന്യായീകരിച്ചു. ഇറാനിലെ ചെറിയ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമായിരുന്നുവെന്നും ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തി രാജ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആണവായുധങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭ്രാന്തന്മാരെ ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് ആവശ്യമാണെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ നടപടികൾ വളരെ മുൻപേ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് വലിയ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
