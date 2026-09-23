ഇന്ത്യ-യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിക്ക് പൂർണ പിന്തുണയുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയോടനുബന്ധിച്ച് ന്യൂയോർക്കിലെ യുഎൻ ആസ്ഥാനത്ത് ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജിസിസി), അറബ് നേതാക്കൾ എന്നിവരുമായി ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്
Published : September 23, 2026 at 10:19 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യ-മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്-യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിക്ക് (ഐഎംഇഇസി) ശക്തമായ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇറാൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയുടെ ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയോടനുബന്ധിച്ച് ന്യൂയോർക്കിലെ യുഎൻ ആസ്ഥാനത്ത് ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജിസിസി), അറബ് നേതാക്കൾ എന്നിവരുമായി ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ മേഖലയിലെ ഊർജ വിതരണ ശൃംഖല മാറ്റേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇറാൻ്റെ ആക്രമണങ്ങൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. അതിനാൽ ഇറാൻ്റെ പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനാലാണ് തൻ്റെ ഭരണകൂടം ഇന്ത്യ-മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്-യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയെ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്നും പൈപ്പ് ലൈനുകളിലൂടെയോ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ എണ്ണ പുറത്തെത്തിക്കാൻ ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പതിറ്റാണ്ടുകളായി പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ മറികടക്കുന്നതിൻ്റെ വക്കിലാണ് നാമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും സഖ്യകക്ഷികളുമാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നും പശ്ചിമേഷ്യയെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും സമ്പന്നവുമാക്കുക എന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം സുപ്രധാന സഖ്യകക്ഷികൾക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിടാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ അംഗീകാരമായി കാണുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
#WATCH | US President Donald Trump says, "...Iran's terrorist attacks on commercial shipping in neighboring countries have shown the need to shift Middle East energy infrastructure away from the Iranian checkpoints. That's why my administration strongly supports the India-Middle… pic.twitter.com/8unWVvueZP— ANI (@ANI) September 22, 2026
സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയുടെ പ്രാധാന്യം
2023ൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യ-മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്-യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി ആഗോള വ്യാപാര രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയെ ഗൾഫ് മേഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കിഴക്കൻ ഇടനാഴിയും ഗൾഫ് മേഖലയെ യൂറോപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വടക്കൻ ഇടനാഴിയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ബൃഹത്തായ പദ്ധതി. റെയിൽവേ, കപ്പൽ-റെയിൽ ഗതാഗത ശൃംഖലകൾ, റോഡ് ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്, പശ്ചിമേഷ്യ എന്നീ വൻകരകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് വ്യാപാരവും ഊർജ വിതരണവും സുഗമമാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ചൈനയുടെ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് പദ്ധതിക്ക് ബദലായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ഈ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ ചരക്കുനീക്കം കൂടുതൽ വേഗത്തിലാകും.
ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ്
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന് സമാനമായി ഇറാന് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് നൽകി. സാമ്പത്തികമായി ഇറാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ വേഗത്തിൽ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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അല്ലാത്തപക്ഷം ഒരു രാജ്യമായി നിലനിൽക്കാൻ അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇറാൻ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് താനും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റ് നേതാക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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