റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങിയാൽ 100 ശതമാനം ഇറക്കുമതി തീരുവ; ഇന്ത്യയ്ക്ക് കുരുക്കായി ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ നിയമം
സെനറ്റ് 86നെതിരെ 11 വോട്ടുകൾക്ക് പാസാക്കിയ ബില്ലിന് ജനപ്രതിനിധി സഭയും അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. 159നെതിരെ 262 വോട്ടുകൾക്കാണ് ജനപ്രതിനിധി സഭ ബിൽ പാസാക്കിയത്
By ANI
Published : September 19, 2026 at 6:55 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: റഷ്യയിൽ നിന്ന് അസംസ്കൃത എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവും വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ 100 ശതമാനം വരെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്താനും ഇറാനുമേലുള്ള ഉപരോധം അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നീട്ടാനും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന പുതിയ നിയമത്തിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചു. ലിൻഡ്സെ ഒ ഗ്രഹാം സാങ്ഷനിങ് റഷ്യ ആൻഡ് ഇറാൻ ആക്ട് 2026 എന്ന നിയമമാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. റഷ്യൻ ഊർജം വാങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് പുതിയ നിയമം.
നിയമത്തിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ
കഴിഞ്ഞ മാസം സെനറ്റ് 86നെതിരെ 11 വോട്ടുകൾക്ക് പാസാക്കിയ ബില്ലിന് ജനപ്രതിനിധി സഭയും അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. 159നെതിരെ 262 വോട്ടുകൾക്കാണ് ജനപ്രതിനിധി സഭ ബിൽ പാസാക്കിയത്. അന്തരിച്ച റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാമിൻ്റെ പേരിലാണ് നിയമം അറിയപ്പെടുന്നത്.
റഷ്യൻ എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് പ്രധാനമായും നടപടി വരിക. നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന് 30 ദിവസത്തിനകം 100 ശതമാനം വരെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്താൻ പ്രസിഡൻ്റിന് അധികാരം നൽകുന്നതാണ് സെക്ഷൻ 113. എന്നാൽ ഇത് യാന്ത്രികമായി നടപ്പിലാകില്ല. റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകൃതിവാതക ഇറക്കുമതി 15 ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽകാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലും അസംസ്കൃത എണ്ണ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല. അതേസമയം ദേശീയ താത്പര്യം മുൻനിർത്തി ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകാൻ പ്രസിഡൻ്റിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് സെക്ഷൻ 115 വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനായി യുഎസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്.
റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ്, പ്രധാനമന്ത്രി, പ്രതിരോധ മന്ത്രി, സൈനിക കമാൻഡർമാർ എന്നിവർക്ക് വിസ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്താനും നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു. റഷ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, സ്ബെർബാങ്ക്, വിടിബി ബാങ്ക്, ഗാസ്പ്രോംബാങ്ക് എന്നിവയുടെ ഇടപാടുകൾക്കും നിയന്ത്രണമുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ ഉപരോധങ്ങൾ മറികടന്ന് റഷ്യൻ ഊർജം കടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷാഡോ ഫ്ലീറ്റ് കപ്പലുകളെയും പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നൽകുന്ന വിദേശ കമ്പനികളെയും നിയമം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നേതാക്കൾ
യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി പുതിയ യുഎസ് നിയമത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. റഷ്യയെ സമാധാന ചർച്ചകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യുക്രെയ്നിലെ എട്ട് മേഖലകളിൽ റഷ്യ നടത്തിയ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 10ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സെലെൻസ്കിയുടെ പ്രതികരണം. യുഎസ് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം പ്രസിഡൻ്റിന് അമിതാധികാരം നൽകുന്നതിനെതിരെ യുഎസ് കോൺഗ്രസിലെ ചില അംഗങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി. പ്രമീള ജയപാൽ, ഇൽഹാൻ ഉമർ, ഏപ്രിൽ മക്ലെയ്ൻ ഡെലാനി എന്നിവർ ബില്ലിനെ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു. റഷ്യയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിലും പ്രസിഡൻ്റിന് അനിയന്ത്രിതമായ അധികാരം നൽകുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മറുപടിയുമായി പുടിൻ
ലോകത്തെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലധികം ഉപരോധങ്ങളാണ് റഷ്യ നേരിടുന്നതെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ പ്രതികരിച്ചു. 30,000ത്തിലധികം ഉപരോധങ്ങൾ റഷ്യയ്ക്ക് മേൽ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ബ്രിക്സ് ബിസിനസ് ഫോറത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഗതാഗത ഇടനാഴികൾ തടയുന്നതും പൈപ്പ് ലൈനുകൾ തകർക്കുന്നതും രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടലാണെന്ന് അമേരിക്കയുടെ പേരെടുത്ത് പറയാതെ പുടിൻ വിമർശിച്ചു. ഉപരോധങ്ങൾക്കിടയിലും വിശ്വസ്തരായ പങ്കാളികളുമായി ചേർന്ന് റഷ്യ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റം നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്
പുതിയ നിയമം ഇന്ത്യയുമായുള്ള അമേരിക്കയുടെ വ്യാപാര ബന്ധത്തെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഓഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക 25 ശതമാനം അധിക തീരുവ ചുമത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ ചില ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നികുതി 50 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. എന്നാൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഊർജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് തുടരുമെന്നും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ, ചൈന, ബ്രസീൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പുതിയ നിയമം ട്രംപിന് കരുത്ത് നൽകുമെന്ന് അന്തരിച്ച സെനറ്റർ ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാം നേരത്തെ എക്സിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. അതിനിടെ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വ്യാപാര നയങ്ങൾക്ക് കോടതികളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയും മേയിൽ ഫെഡറൽ കോടതിയും ചില ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഈ മാസം വിസ്കോൺസിനിൽ നടക്കുന്ന ജി20 വ്യാപാര മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര ചർച്ചകൾ നടക്കാനിരിക്കെയാണ് പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്.
Also Read:- വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്