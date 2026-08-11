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ഇറാൻ്റെ വധഭീഷണി; തുർക്കിയിൽനിന്ന് രഹസ്യമായി മടങ്ങി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

സി-32എ വിമാനത്തിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കർ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. എന്നാൽ ഖത്തർ നൽകിയ വിമാനം ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെയും മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം സി-32എ എത്തുന്നതിൻ്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ്.

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Donald Trump Secret Flight From Turkey (AP)
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By ANI

Published : August 11, 2026 at 9:28 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വധഭീഷണിയുണ്ടെന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തുർക്കിയിൽനിന്ന് രഹസ്യമായി മടങ്ങിയതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ. ജൂലൈ എട്ടിന് തുർക്കി തലസ്ഥാനമായ അങ്കാറയിൽ നടന്ന നാറ്റോ ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷമാണ് മാധ്യമങ്ങളെയും വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കബളിപ്പിച്ച് ട്രംപ് അമേരിക്കയിലേക്ക് രഹസ്യ യാത്ര നടത്തിയത്.

വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റ് ആണ് ഈ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ഔദ്യോഗിക വിമാനമായ എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിലാണ് പ്രസിഡൻ്റ് മടങ്ങുന്നതെന്നാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവരെ കബളിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു വിമാനത്തിലാണ് ട്രംപ് യാത്ര ചെയ്തത്.

കാമറകൾക്ക് മുന്നിലൂടെ പഴയ എയർഫോഴ്സ് വൺ ജംബോ ജെറ്റിൽ കയറിയ ട്രംപ് മിനിറ്റുകൾക്കകം മറ്റൊരു ചെറിയ വിമാനത്തിലേക്ക് രഹസ്യമായി മാറുകയായിരുന്നു. വിമാനങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്ററിങ് ട്രക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം എയർഫോഴ്സ് സി-32എ എന്ന വിമാനത്തിലേക്ക് മാറിയത്. ഹൈഡ്രോളിക് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന ട്രക്ക് എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിൻ്റെ എതിർവശത്തെ വാതിലിനോട് ചേർത്തുവച്ചാണ് പ്രസിഡൻ്റിനെയും സഹായികളെയും പുറത്തെത്തിച്ചത്.

എയർഫോഴ്സ് വൺ ഡമ്മിയാക്കി
അമേരിക്കൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോയിങ് 757 വിമാനമാണ് എയർഫോഴ്സ് സി-32എ. പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി പഴയ എയർഫോഴ്സ് വൺ വിമാനത്തിനും ഖത്തർ നൽകിയ മറ്റൊരു വിമാനത്തിനുമൊപ്പമാണ് സി-32എ തുർക്കിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത്. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും ചില വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കയറ്റി എയർഫോഴ്സ് വൺ വിമാനം ഒരു ഡമ്മി പോലെയാണ് അന്ന് പറന്നത്. യാത്ര സാധാരണമാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ യുദ്ധകാര്യ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് പുറത്തെ ഗോവണി വഴി സി-32എ വിമാനത്തിൽ കയറിയതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ഖത്തർ സമ്മാനിച്ച വിമാനത്തെ അനുകൂലിച്ച് വൈറ്റ് ഹൗസ് കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ സ്റ്റീവൻ ച്യൂങ് രംഗത്തെത്തി. പുതിയ എയർഫോഴ്സ് വൺ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള വിമാനമാണെന്നും പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഇതിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയുടെ ശത്രുക്കൾ പ്രസിഡൻ്റിനെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്നും ഇത്തരം ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ ലഭ്യമായ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സി-32എ വിമാനത്തിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കർ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. എന്നാൽ ഖത്തർ നൽകിയ വിമാനം ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെയും മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം സി-32എ എത്തുന്നതിൻ്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതിന് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പഴയ എയർഫോഴ്സ് വൺ വിമാനം എത്തിയത്. ലാൻഡിങ്ങിന് ശേഷം ട്രംപ് എങ്ങനെയാണ് സി-32എ വിമാനത്തിൽനിന്ന് പഴയ എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിലേക്ക് മാറിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. രാത്രി 10.56ന് അദ്ദേഹം എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

സുരക്ഷാ ഭീഷണി
ലോകനേതാക്കൾ പങ്കെടുത്ത നാറ്റോ ഉച്ചകോടിക്കായി ജൂലൈയിലാണ് ട്രംപ് അങ്കാറയിൽ എത്തിയത്. ഇറാനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യമാണ് തുർക്കി. അതിനാൽ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൃത്യമായ ഭീഷണിയുണ്ടായതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു രഹസ്യ നീക്കം നടത്തിയതെന്ന് അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം വഷളായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടെ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുള്ളപ്പോഴോ അപകടകരമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി എയർഫോഴ്സ് വൺ വിമാനം ഡമ്മിയായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ യാത്രാവിവരങ്ങൾ എത്രത്തോളം രഹസ്യമായാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് ഈ സംഭവം. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്നുപോലും വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവച്ചാണ് സുരക്ഷാ വിഭാഗം ഈ ഓപ്പറേഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്.

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TAGGED:

DONALD TRUMP ASSASSINATION THREAT
US PRESIDENT SECRET FLIGHT
AIR FORCE ONE DECOY FLIGHT
NATO SUMMIT TURKEY SECURITY
TRUMP SECRET FLIGHT

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