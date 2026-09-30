എഐ ഇനിമുതൽ 'സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ്'; ഔദ്യോഗികമായി പേരുമാറ്റി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ കൃത്രിമമല്ലെന്നും അതിനാലാണ് പേര് മാറ്റുന്നതെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ട്രംപ്
Published : September 30, 2026 at 7:07 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) എന്ന പേര് ഔദ്യോഗികമായി മാറ്റി 'സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ്' (എസ്ഐ) എന്നാക്കി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉത്തരവിറക്കി. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ പ്രമുഖ സാങ്കേതികവിദ്യാ കമ്പനികളുടെ മേധാവികളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ധാർമിക കരാറിലും അദ്ദേഹം ഒപ്പുവച്ചു.
സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് യുഗം
'ഇനോഗുറേറ്റിങ് ദി ഇറ ഓഫ് സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ്' എന്ന പേരിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിലൂടെയാണ് പേരുമാറ്റം ഔദ്യോഗികമാക്കിയത്. ഫെഡറൽ സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇനിമുതൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നതിന് പകരം സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാകും ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ കൃത്രിമമല്ലെന്നും അതിനാലാണ് പേര് മാറ്റുന്നതെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ട്രംപ് വിശദീകരിച്ചു. ഇൻ്റർനെറ്റിനേക്കാൾ വലിയ മാറ്റമാണിതെന്നും രാജ്യത്തിന് അവിശ്വസനീയമായ വളർച്ചയാണ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലോകത്തെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ ഇടമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെയും പൊതുവായ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ചരിത്രപരമായ കരാർ
വൈറ്റ് ഹൗസ് അക്കോർഡ് ഓൺ സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന പേരിലുള്ള കരാറിലാണ് കമ്പനികൾ ഒപ്പുവച്ചത്. സ്പേസ് എക്സ്, ടെസ്ല മേധാവി ഇലോൺ മസ്ക്, മെറ്റ സിഇഒ മാർക്ക് സക്കർബർഗ്, ഗൂഗിൾ സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈ, എൻവിഡിയ സിഇഒ ജെൻസൻ ഹുവാങ്, ആന്ത്രോപിക് സിഇഒ ഡാരിയോ അമോഡെ തുടങ്ങിയവർ ഉച്ചവിരുന്നിലും യോഗത്തിലും പങ്കെടുത്തു. ചൈനയെക്കാൾ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റം നിലനിർത്തുന്നതിനൊപ്പം വ്യവസായ മേഖലയിൽ കമ്പനികൾ സ്വയം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും കരാർ നിർദേശിക്കുന്നു. യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ഇലോൺ മസ്കിന് അബദ്ധത്തിൽ എഐ എന്ന് പറയുകയും ഉടൻ തന്നെ തിരുത്തി എസ്ഐ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് ട്രംപ് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു.
സുരക്ഷയും വികസനവും
ചരിത്രപരമായ സംഭാഷണമെന്നാണ് യോഗത്തെ മാർക്ക് സക്കർബർഗ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സാങ്കേതികവിദ്യ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകാൻ കഴിയണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ കർശന പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ കമ്പനികൾ സമ്മതിച്ചതായും സക്കർബർഗ് വ്യക്തമാക്കി. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വലിയ നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം യഥാർഥ അപകടസാധ്യതകളും ആന്ത്രോപിക് സിഇഒ ഡാരിയോ അമോഡെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തടക്കം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഇതിന് സാധിക്കുമെന്നും സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ മുന്നേറാൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനാണ് ഈ മേഖല സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതെന്ന് എൻവിഡിയ സിഇഒ ജെൻസൻ ഹുവാങ് വ്യക്തമാക്കി. സെമികണ്ടക്ടർ പ്ലാൻ്റുകളിലെയും കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഫാക്ടറികളിലെയും നിക്ഷേപം അമേരിക്കയിലുടനീളം വലിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാവസായിക വിപ്ലവമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് മേഖലയിൽ അമേരിക്ക നേതൃസ്ഥാനത്ത് എത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് നാഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡയറക്ടർ ജെയ് ക്ലേട്ടൺ പറഞ്ഞു.
പ്രാദേശിക പങ്കാളിത്തം
ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ പ്രാദേശിക സമൂഹവുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കമ്പനികൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് ട്രംപ് നിർദേശിച്ചു. സാമ്പത്തികമായും അല്ലാതെയും അവർക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകണം. സ്കൂളുകൾക്കും അധ്യാപകർക്കും പിന്തുണ നൽകുന്നതിനൊപ്പം ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ പ്രാദേശിക സമൂഹവുമായി പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സങ്കീർണമാണെങ്കിലും അവ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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