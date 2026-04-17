'ഇന്ത്യയിലെ എൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത്'; പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പുകഴ്ത്തി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
Published : April 17, 2026 at 10:55 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി മികച്ച ആശയവിനിമയം നടത്തിയെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. തൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് മോദിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഇരു നേതാക്കളും നടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ്.
നികുതി ഇളവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ലാസ് വെഗാസിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
#WATCH | US President Donald Trump says, " i would go to pakistan, yeah. pakistan has been great...if the deal is signed in islamabad, i might go. the field marshal has been great. the prime minister has been really great in pakistan. i might go. they want me"— ANI (@ANI) April 17, 2026
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള തൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് മോദിയെന്നും അദ്ദേഹം മികച്ച രീതിയിലാണ് രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നതെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യാ-യുഎസ് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ട്രംപ് നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചത്.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം
ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി ആരംഭിച്ച യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇരു നേതാക്കളുടെയും ഫോൺ സംഭാഷണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും വിലയിരുത്തി.
ഏപ്രിൽ ഏഴിന് അമേരിക്കയും ഇറാനും രണ്ടാഴ്ചത്തെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആണവായുധങ്ങൾ നിർമിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണവും ടെഹ്റാൻ പൂർണമായും ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന കർശന നിലപാടിലാണ് അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സമാധാന ചർച്ചകളിൽ വാഷിങ്ടൺ ഈ ആവശ്യം ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എണ്ണവിലയും സമുദ്രപാതയും
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ധനവില കുത്തനെ ഉയരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സമുദ്രപാതകൾ ഇറാൻ തടഞ്ഞതാണ് ഇന്ധനവില വർധിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം. ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാന പാതയാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്.
കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ട്രംപും മോദിയും നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നിടേണ്ടതിൻ്റെയും അതിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം ഇരു നേതാക്കളും പ്രത്യേകം എടുത്തുപറഞ്ഞു. വാണിജ്യ വിതരണം സുഗമമാക്കാൻ ഈ സമുദ്രപാതയുടെ സുരക്ഷ അനിവാര്യമാണെന്ന് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും വിലയിരുത്തി.
സുഹൃദ്ബന്ധം ശക്തം
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം ഊഷ്മളമായി തുടരുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് അംബാസഡറായ സെർജി ഗോർ പറഞ്ഞു. നരേന്ദ്ര മോദിയും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തമ്മിൽ 40 മിനിറ്റ് നീണ്ട ഫോൺ സംഭാഷണമാണ് നടന്നത്. തങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തോട് അതിയായ സ്നേഹമാണെന്ന് മോദിയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ട്രംപ് ഫോൺ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചതെന്നും അംബാസഡർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫെബ്രുവരി 28ന് ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ട്രംപും മോദിയും തമ്മിൽ ഫോണിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും യുദ്ധസാഹചര്യവും നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഏറെ നിർണായകമാണ്.
