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ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിക്കും; എണ്ണവില കുത്തനെ ഇടിയുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

നാവികസേനയും വ്യോമസേനയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇറാൻ്റെ സൈനിക സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതോടെ എണ്ണവില വലിയ രീതിയിൽ കുറയുമെന്നും ട്രംപ്

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അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 6:27 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അതിവേഗം അവസാനിക്കുമെന്നും ഇതിനുപിന്നാലെ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുത്തനെ ഇടിയുമെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. സൈനികമായും സാമ്പത്തികമായും ഇറാൻ പൂർണമായി തകർന്നെന്നും ടെക്സസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിൽ ഇറാൻ
ടെക്സസിലെ ഡെൻ്റണിലുള്ള പീറ്റർബിൽറ്റ് മോട്ടോഴ്സ് കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം. യുദ്ധം എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇറാനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിൽ 301 ശതമാനം പണപ്പെരുപ്പമാണ് ഇറാൻ നേരിടുന്നത്. അവരുടെ കൈയിൽ പണമില്ല. നാണയമൂല്യം പൂർണമായി തകർന്നു. നാവികസേനയും വ്യോമസേനയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇറാൻ്റെ സൈനിക സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതോടെ എണ്ണവില വലിയ രീതിയിൽ കുറയുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ പക്കലുള്ള ഡീസൽ ശേഖരം വിട്ടുനൽകാൻ അമേരിക്ക ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല.

ലക്ഷ്യം ആണവായുധ നിരോധനം
നിലവിൽ എണ്ണവില കൂടുതലാണെങ്കിലും മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോ ബൈഡൻ്റെ കാലത്തേക്കാൾ കുറവാണെന്ന് ട്രംപ് വാദിച്ചു. ബൈഡന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് തൻ്റെ ഭരണകൂടം ചെയ്തതെന്നും ഇറാൻ ഒരിക്കലും ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ലോകത്തെ പ്രധാന എണ്ണ വ്യാപാര പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിലും എണ്ണ നീക്കം സുഗമമായി നടത്താൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടത്തിലാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ബ്രിട്ടനിലെ ആർഎഎഫ് ഫെയർഫോർഡിൽ നടന്ന പരാജയപ്പെട്ട ഭീകരാക്രമണ ഗൂഢാലോചനയിൽ ഇറാന് പങ്കുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും ട്രംപ് തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല. ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും സാധ്യതകൾ അങ്ങനെയെല്ലാമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

ഓപ്പറേഷൻ എപിക് ഫ്യൂറി
അമേരിക്കൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് തൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിന് അർഹിച്ച അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഓഹരി വിപണി, വിരമിക്കൽ സമ്പാദ്യ പദ്ധതികൾ, പുതിയ ഫാക്ടറികളിലെ നിക്ഷേപം എന്നിവ മികച്ച നിലയിലാണ്. മികച്ച ഭരണമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതെങ്കിലും അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ആഗോള തലത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കാനും നിലവിലെ നയങ്ങളിലൂടെ സാധിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

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ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ, ഉത്പാദന ശേഷികൾ തകർക്കുക, നാവികശേഷി ഇല്ലാതാക്കുക, ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കുന്നത് തടയുക എന്നിവയാണ് 'ഓപ്പറേഷൻ എപിക് ഫ്യൂറി'യിലൂടെ അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം അമേരിക്കൻ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും ഈ സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

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DONALD TRUMP NEWS
IRAN WAR UPDATES
GLOBAL OIL PRICES
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