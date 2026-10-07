ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിക്കും; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായിരുന്ന ഇറാൻ ഇന്ന് ആ അവസ്ഥയിലല്ലെന്നും അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇറാനിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും ട്രംപ്
By ANI
Published : October 7, 2026 at 7:43 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിക്കുമെന്നും അത് സമാധാനപരമായി വേണമോ അതോ കടുത്ത നടപടികളിലൂടെ വേണമോ എന്ന് വൈകാതെ തീരുമാനിക്കുമെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. മേരിലാൻഡിലെ സ്പാരോസ് പോയിൻ്റിൽ പുതിയ കപ്പൽനിർമാണ ശാലയുടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഇറാൻ്റെ സൈനിക ശക്തി പൂർണമായും തകർന്നതായി ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായിരുന്ന ഇറാൻ ഇന്ന് ആ അവസ്ഥയിലല്ല. അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇറാനിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്. അവരുടെ സൈനിക സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണമായും തകർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അത് നല്ല രീതിയിൽ വേണമോ അതോ മോശം രീതിയിൽ വേണമോ എന്ന ചോദ്യം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും വൈകാതെ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽനിർമാണ ശാല
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയിൽ നിർമിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽനിർമാണ ശാലയാകും മേരിലാൻഡിലേതെന്ന് യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യാ കമ്പനിയായ ആൻഡുറിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് 3.7 ബില്യൺ ഡോളറും അമേരിക്കൻ നാവികസേന 2.9 ബില്യൺ ഡോളറുമാണ് ഈ വമ്പൻ പദ്ധതിക്കായി നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ നാവിക വ്യവസായ അടിത്തറ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നാവിക ശക്തിയായി അമേരിക്ക തുടരുമെന്നും ആർക്കും അമേരിക്കയെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
ഹോർമുസിലെ ഉരുക്കുമതിൽ
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ്റെ നാവിക ഗതാഗതത്തിന് മേൽ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധത്തെ ഉരുക്കുമതിൽ എന്നാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു കപ്പൽ പോലും ഇറാനിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. അമേരിക്ക കടത്തിവിടുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് മാത്രമേ നിലവിൽ യാത്രാനുമതിയുള്ളൂ. ഇത് ഇറാൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലും പ്രതിരോധ മേഖലയിലും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന പാതയായ ഹോർമുസിലെ അമേരിക്കൻ നിയന്ത്രണം ഇറാനെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇറാൻ ഒരിക്കലും ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ നാവികസേന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം അമേരിക്ക നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിന് പുറത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ട്രംപ് സമാനമായ പ്രതികരണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇറാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അമേരിക്ക ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അത് എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണോ അതോ കഠിനമായ വഴിയാണോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ. ഇറാൻ്റെ സൈനിക ശേഷി പൂർണമായും ഇല്ലാതായെന്നും അദ്ദേഹം അന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.
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