ഇറാനെതിരെ കടുത്ത ഉപരോധത്തിന് സാധ്യത; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
ഇറാനുമേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നും ട്രംപ്
Published : August 20, 2026 at 6:30 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെതിരെ കടുത്ത ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുകിടക്കുകയാണെന്നും നാവിക ഉപരോധം തികച്ചും ഫലപ്രദമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സാങ്കേതികവിദ്യാ രംഗത്തെ പ്രമുഖരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
തുടർനടപടികൾ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
ഇറാനുമേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അമേരിക്കയുടെ അടുത്ത നടപടി. നിലവിലെ സാഹചര്യം എണ്ണവില കുത്തനെ ഇടിയുന്നതിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തുടരുന്ന നടപടികൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിലേക്കോ നയിച്ചേക്കാം. എണ്ണവില കുറയുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം നിലവിലെ നയങ്ങളുമായി തന്നെ അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നാവിക ഉപരോധം ഫലപ്രദം
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ അമേരിക്കൻ നാവിക ഉപരോധം വിജയകരമാണെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എണ്ണ നീക്കം തടസപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നിലവിൽ കടലിടുക്ക് തുറന്നുകിടക്കുകയാണ്. നിരവധി കപ്പലുകൾ ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആളുകൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നാവിക ഉപരോധം 100 ശതമാനവും ഫലപ്രദമാണ്. ഒരു കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉപരോധത്തിൽ ചെറിയ ഇളവുകൾ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇറാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല പിന്നീട് ചെയ്തത്. അതിനാൽ കരാർ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ വിജയിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
എണ്ണവിലയും അമേരിക്കൻ ഉത്പാദനവും
പ്രധാന ഊർജ പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ തടസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്കിടയിലും എണ്ണവില സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നതായി ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു ബാരലിന് 350 ഡോളർ വരെ എണ്ണവില എത്തിയേക്കുമെന്നായിരുന്നു പലരും പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് അത് 84, 85 ഡോളറിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അമേരിക്ക വലിയ തോതിൽ എണ്ണ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ടെക്സസ്, അലാസ്ക, ലൂസിയാന തുടങ്ങിയ യുഎസ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബദൽ എണ്ണ ഉറവിടങ്ങൾ അദ്ദേഹം എടുത്തുകാട്ടി. വർധിച്ച ഉത്പാദനവും പുതിയ പൈപ്പ് ലൈനുകളും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറച്ചു. അതിനാൽ മുൻകാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന അത്രയും പ്രാധാന്യം ഇനി ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആണവായുധം അനുവദിക്കില്ല
ഇറാനുമായുള്ള നിലവിലെ സാഹചര്യം വളരെ മികച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ട്രംപ്, ടെഹ്റാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പുനരാരംഭിച്ചേക്കാമെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ആണവായുധങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കാൻ ഇറാനെ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. ആണവായുധം ലഭിച്ചാൽ അവർ അത് ഉപയോഗിക്കുമെന്നതിനാലാണ് അമേരിക്ക അതിന് അനുവദിക്കാത്തത്. അതിനാൽ ഇറാൻ്റെ കൈകളിൽ ആണവായുധം എത്തില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.
ഇറാൻ്റെ നിലപാട്
ഇറാൻ ഒരു കരാറിന് തയ്യാറാകുന്നതുവരെ ചർച്ചകൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ അമേരിക്കൻ സംഘത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. നിലവിൽ ഇറാനുമായി യാതൊരുവിധ ചർച്ചകളും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം, അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഘർ ഖാലിബാഫ് പറഞ്ഞു.
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ഉപരോധം പിൻവലിക്കുക, മരവിപ്പിച്ച ഇറാനിയൻ ആസ്തികൾ വിട്ടുനൽകുക, എണ്ണ ഉപരോധത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തുക തുടങ്ങിയ 14 ഇന ധാരണാപത്രത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അമേരിക്ക പാലിക്കണമെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ ആവശ്യം. ആഗോള ഊർജ ഗതാഗതത്തിൽ നിർണായകമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ പേരിൽ വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം തുടരുകയാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും പരസ്പരവിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തുന്നത്.
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