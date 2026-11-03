ഇറാനെതിരെ ഉടൻ സൈനിക നീക്കമില്ല; നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് സമയം നൽകുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
"ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കും, എന്നാൽ അതിൽ യാതൊരു തിടുക്കവുമില്ല. സാമ്പത്തികമായി അവരെ ഞങ്ങൾ തകർത്തു കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ പക്കൽ പണമില്ല, ഇന്ധനമില്ല, ജനങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ വളരെ ക്ഷീണിതരാണ്," ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
By ANI
Published : November 3, 2026 at 9:16 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് യാതൊരു തിടുക്കവുമില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ, ഇറാൻ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തിങ്കളാഴ്ച ആക്സിയോസ് വാർത്താ ഏജൻസിക്ക് നൽകിയ ടെലിഫോൺ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്. അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടലിലൂടെ ഇറാൻ്റെ സാമ്പത്തിക നില ഗണ്യമായി തകർക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നയതന്ത്ര തലത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം നൽകാനാണ് അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനം. "ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കും, എന്നാൽ അതിൽ യാതൊരു തിടുക്കവുമില്ല. സാമ്പത്തികമായി അവരെ ഞങ്ങൾ തകർത്തു കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ പക്കൽ പണമില്ല, ഇന്ധനമില്ല, ജനങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ വളരെ ക്ഷീണിതരാണ്," ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനായി ഖത്തർ മധ്യസ്ഥർ ഒരു കരട് കരാർ തയ്യാറാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. വിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് ദിവസത്തെ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാഷിങ്ടണിൽ നിന്നും ടെഹ്റാനിൽ നിന്നുമുള്ള മറുപടിക്കായി മധ്യസ്ഥർ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.
നിർദിഷ്ട കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതിനായി ഖത്തർ മധ്യസ്ഥനായ അലി അൽ തവാദി തിങ്കളാഴ്ച ടെഹ്റാനിലെത്തിയിരുന്നു. ചർച്ചകളിൽ മികച്ച പുരോഗതിയുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇറാനുമായി ഒരു കരാറിലെത്താൻ സമയമെടുത്തേക്കാമെന്നും ട്രംപ് സമ്മതിച്ചു. "ഞങ്ങൾ അവരുമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പോകുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്ര തിടുക്കമില്ല, എങ്കിലും മുൻപെന്നത്തേക്കാളും കൂടുതലായി അവർ ഒരു കരാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അഭിമുഖത്തിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം, തൻ്റെ സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ എണ്ണവിലയിലുണ്ടായ ഇടിവിനെ ഇറാനുമായുള്ള നയതന്ത്ര ഒത്തുതീർപ്പ് സാധ്യതകളുമായി ട്രംപ് ബന്ധപ്പെടുത്തി. "എണ്ണവില കുത്തനെ ഇടിയുകയാണ്. ബാരലിന് ഏകദേശം 10 ഡോളറോളമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇറാനുമായി ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ജനങ്ങൾ കരുതുന്നതിനാലാണിത്.
ഇറാൻ എത്രയും വേഗം ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് സംഭവിച്ചേക്കാം," അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. ഇറാൻ്റെ സൈനിക ശേഷി അമേരിക്ക ഗണ്യമായി ദുർബലപ്പെടുത്തിയെന്നും ആണവായുധങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ടെഹ്റാനെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണവില ഇടിവാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക എളുപ്പത്തിൽ വിജയിക്കുന്നതിനാലാണിത്. അവരുടെ നാവികസേനയും വ്യോമസേനയും തകർന്നു കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പമാണ് അവർ നേരിടുന്നത്. 300 ശതമാനത്തിലധികം വരുന്ന പണപ്പെരുപ്പമുള്ളതിനാൽ അവർ ഒരു കരാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇറാൻ ഒരിക്കലും ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കില്ലെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥകൾ സംബന്ധിച്ച് യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി. വാൻസ് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ചർച്ചകളിൽ മികച്ച പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും മിനസോട്ടയിൽ ഫോക്സ് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, നയതന്ത്രത്തിനും സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലിനും ടെഹ്റാൻ ഒരുപോലെ സജ്ജമാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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വീണ്ടും സൈനിക നീക്കമുണ്ടായാൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം വാഷിങ്ടണിനാണെന്നും അമേരിക്കൻ നാവിക ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഗായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. നവംബർ മൂന്നിന് നടക്കുന്ന യുഎസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും സൈനിക ആക്രമണം നടത്താൻ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ.
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