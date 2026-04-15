ഇറാനുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു; നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ നടന്ന ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടിയെങ്കിലും ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചത്

By ANI

Published : April 15, 2026 at 10:14 AM IST

വാഷിങ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ ഇറാനുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കാറായെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ നടന്ന ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടിയെങ്കിലും ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഇറാനുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ അവസാനിച്ചതായാണ് താൻ കരുതുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുഎസിന് ശക്തമായ സ്വാധീനം

യുഎസിന് ശക്തമായ തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക പിന്മാറിയാൽ ആ രാജ്യം പുനർനിർമിക്കാൻ അവർക്ക് 20 വർഷമെടുക്കും. എന്നാൽ അമേരിക്ക നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഇറാൻ അമേരിക്കയുമായി ഒരു കരാറിലെത്താൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വാഷിങ്ടണും ടെഹ്‌റാനും തമ്മിൽ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം.

രണ്ടാംഘട്ട ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യത

ഇറാനുമായുള്ള രണ്ടാംഘട്ട ചർച്ചകളുടെ സാധ്യതകൾ വാഷിങ്ടൺ നിലവിൽ പരിഗണിച്ചുവരികയാണെന്ന് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെഡി വാൻസ് തന്നെയാകും അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിക്കുക. പാകിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്‌ലാമാബാദ് തന്നെയാകും വീണ്ടും ചർച്ചകൾക്ക് വേദിയാകുക എന്നാണ് സൂചന. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ട്രംപിൻ്റെ പ്രത്യേക ദൂതൻ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ്, മരുമകൻ ജാരെഡ് കുഷ്നർ എന്നിവരും അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു

നിലവിലെ ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് നയതന്ത്രപരമായ വഴികൾ തേടാൻ തൻ്റെ മൂന്ന് മുതിർന്ന ഉപദേശകരെയാണ് ട്രംപ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സാധ്യമായ ഒരു കരാറിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അടുത്തിടെ 21 മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ജെഡി വാൻസ്, സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ്, ജാരെഡ് കുഷ്നർ എന്നിവർ ഇറാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ഇടനിലക്കാരുമായും നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തിവരികയാണ്. എന്നാൽ രണ്ടാംഘട്ട ചർച്ചകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോഴും ആലോചനകൾ തുടരുകയാണ്. അന്തിമ തീരുമാനം ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല.

ഭാവി ചർച്ചകൾ സംബന്ധിച്ച് കൂടിയാലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലവിൽ സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഒരു യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കിയതായി സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ ചർച്ചകൾ നിർണായകമാകും.

അധികാരത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പശ്ചിമേഷ്യൻ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഇറാനുമായുള്ള നീണ്ട കാലത്തെ ശത്രുത അവസാനിപ്പിച്ച് മേഖലയിൽ സ്ഥിരത കൊണ്ടുവരികയാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വിശ്വസ്തരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അദ്ദേഹം ചുമതലകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകൾ നടത്തിയത് ഈ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളുടെ തുടക്കമായിരുന്നു.

