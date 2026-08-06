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ഇറാനിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് വെനസ്വേലൻ മോഡൽ; ആണവായുധം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

വെനസ്വേലയിൽ നടന്നത് വെറും 48 മിനിറ്റ് മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധമായിരുന്നുവെന്നും അവിടെനിന്ന് ലഭിച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ചെലവുകൾ അമേരിക്ക വഹിച്ചതെന്നും ട്രംപ്

US PRESIDENT DONALD TRUMP WEST ASIA CONFLICT US IRAN WAR TEHRAN AGAINST NUCLEAR AMBITIONS
US President Donald Trump (ANI)
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By ANI

Published : August 6, 2026 at 10:35 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: വെനസ്വേലയിൽ സ്വീകരിച്ച അതേ നടപടികളാണ് ഇറാനിലും അമേരിക്ക നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇറാനുമായി ഒരു കരാറിലെത്താനാണ് വാഷിങ്ടൺ താത്പര്യപ്പെടുന്നതെന്നും എന്നാൽ ആണവായുധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ അവരെ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ലാസ് വെഗാസിൽ നടന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഇറാനുമായി കരാറിന് താത്പര്യം
വെനസ്വേലയിൽ നടന്നത് വെറും 48 മിനിറ്റ് മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധമായിരുന്നുവെന്നും അവിടെനിന്ന് ലഭിച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ചെലവുകൾ അമേരിക്ക വഹിച്ചതെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. വിജയികൾക്കാണ് എക്കാലവും യുദ്ധമുതലിന്മേൽ അവകാശമുള്ളത്. മനോഹരമായ ഇസ്‌ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാനിലും അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സമീപകാലത്ത് നടത്തിയ സൈനിക നീക്കങ്ങളിലൂടെ ഇറാനെ വലിയ രീതിയിൽ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നൽകിയത്. എന്നാൽ ആളുകളെ കൊല്ലാൻ തനിക്ക് താത്പര്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഇറാനുമായി ഒരു പുതിയ കരാറിലെത്താനാണ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

ഉപേക്ഷിച്ചത് വൻ സൈനിക നീക്കം
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ആക്രമണത്തിനായിരുന്നു അമേരിക്ക പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതെന്ന് ട്രംപ് വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഇറാൻ ഭരണകൂടം തന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് ആക്രമണം നടത്തരുതെന്നും ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്നും അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ആ നീക്കം ഉപേക്ഷിച്ചത്. തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇറാൻ ഇപ്പോൾ പുറത്തുപറയുന്നത്. വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഇതറിയാം. എന്നാൽ അവർ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഭാവിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സമീപകാലത്തുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇറാൻ അമേരിക്കയെ വലിയ രീതിയിൽ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന തൻ്റെ നിലപാട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു. വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് താൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുൻപ് അധികാരത്തിലിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രസിഡൻ്റും ഇത്തരം കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇറാൻ ആണവായുധം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന അമേരിക്കൻ നയമാണ് ട്രംപ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയത്.

വെനസ്വേലയുമായി മികച്ച ബന്ധം
വെനസ്വേലയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അമേരിക്കൻ ഇമിഗ്രേഷൻ അധികൃതരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ട്രംപ് വാചാലനായി. വെനസ്വേലൻ കുറ്റവാളി സംഘമായ ട്രെൻ ഡി അരഗ്വയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് (ഐസിഇ) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രാജ്യസ്നേഹികളാണ് ഐസിഇ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ട്രെൻ ഡി അരഗ്വ സംഘത്തെ പിടികൂടാൻ അവർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ചതാണ്. താൻ ഇപ്പോൾ വെനസ്വേലയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവിടെനിന്ന് അമേരിക്കയ്ക്ക് ധാരാളം എണ്ണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ എണ്ണ ഉത്പാദക രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് വെനസ്വേല. അവരുമായുള്ള മികച്ച ബന്ധം അമേരിക്കയ്ക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

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ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിപാടിക്ക് മുൻപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ചർച്ചകൾക്കായി ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അമേരിക്കയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും. വാഷിങ്ടണുമായി ഒരു കരാറിലെത്താൻ തയ്യാറായാൽ അത് ടെഹ്റാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വളരെ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

US PRESIDENT DONALD TRUMP
WEST ASIA CONFLICT
US IRAN WAR
TEHRAN AGAINST NUCLEAR AMBITIONS
DONALD TRUMP

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