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ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ നിർത്തിവച്ച് അമേരിക്ക; നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകളുടെ കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിനുള്ളിൽ യാതൊരുവിധ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുമില്ലെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ

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ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2026 at 7:38 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഇറാൻ ഒരു കരാറിന് തയാറാകുന്നത് വരെ അവരുമായുള്ള ചർച്ചകൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചർച്ചാ സംഘത്തിന് നിർദേശം നൽകി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം.

ഇറാനുമായി നയതന്ത്ര തലത്തിൽ അമേരിക്ക മികച്ച ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് അൽപസമയം കാത്തിരിക്കാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകളുടെ കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിനുള്ളിൽ യാതൊരുവിധ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുമില്ലെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും വാഷിങ്ടണും ടെഹ്‌റാനും പരസ്പരവിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ പ്രതികരിച്ച് ട്രംപ്
തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇറാൻ്റെ നിലപാടുകളെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. നാവിക ഉപരോധം പൂർണമായും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അവിടെ സാധാരണ നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. നിലവിൽ ഇറാനുമായി യാതൊരുവിധ ചർച്ചകളും നടക്കുന്നില്ലെന്നും ഭാവിയിൽ അത്തരം കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കടലിടുക്കിലുണ്ടായിരുന്ന നാവിക മൈനുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയോ നിർവീര്യമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് അവകാശപ്പെട്ടു.

നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ഇറാൻ
അതേസമയം അമേരിക്കയുമായി ഒപ്പുവച്ച 14 ഇന ധാരണാപത്രത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നത് വരെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കില്ലെന്നാണ് ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഖർ ഖാലിബാഫ് വ്യക്തമാക്കിയത്. നാവിക ഉപരോധം പിൻവലിക്കുക, മരവിപ്പിച്ച ഇറാൻ്റെ ആസ്തികൾ വിട്ടുനൽകുക, എണ്ണക്കുമേലുള്ള ഉപരോധം ലഘൂകരിക്കുക തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതിനെതിരെ ഇറാൻ്റെ സൈനിക, നയതന്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളായാൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്നും മുഹമ്മദ് ബാഖർ ഖാലിബാഫ് വ്യക്തമാക്കി.

ലോകത്തെ ഊർജ വിതരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാതകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് നിലവിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള വലിയ പോർക്കളമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആഗോള തലത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന എണ്ണയുടെ വലിയൊരു ശതമാനവും കടന്നുപോകുന്നത് ഈ കടലിടുക്കിലൂടെയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ലോകത്തെ എണ്ണവിലയെ സാരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

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നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതിനാൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഉപരോധങ്ങൾ കാരണം ഇറാൻ്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. മരവിപ്പിച്ച ആസ്തികൾ തിരികെ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ രാജ്യത്തിന് സാമ്പത്തികമായി പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നതിനാലാണ് ഇറാൻ നിലപാട് കടുപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികളടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കാതെ ഉപരോധങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ അമേരിക്കയും തയാറല്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായകമാകും.

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TAGGED:

US IRAN TENSIONS
STRAIT OF HORMUZ
DONALD TRUMP NEWS
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