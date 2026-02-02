'ക്യൂബ വളരെക്കാലമായി പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു'; കരാറിനായി ചർച്ചകള് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രംപ്
ക്യൂബയെ സാമ്പത്തികമായി തകർക്കാൻ ട്രംപ് ശ്രമിക്കുന്നെന്ന് ക്യൂബ സർക്കാരിൻ്റെ ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവന.
February 2, 2026
വാഷിങ്ടണ്: ക്യൂബയുമായി കരാറിലെത്താൻ ചർച്ച നടത്തുകയാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യൂബയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ എണ്ണ ഉപരോധം നടപ്പാക്കിയതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ നീക്കം.
"ക്യൂബ വളരെക്കാലമായി പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ വെനസ്വേലയില്ല. അതിനാൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും ഭരണാധികാരികളും പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി ക്യൂബയിലെ ജനവിഭാഗങ്ങളുമായും പ്രതിനിധികളുമായി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ്" എന്ന് ഫ്ലോറിഡയിലെ വച്ച് ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
ക്യൂബയുമായി ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജനുവരി മൂന്നിന് വെനസ്വേലൻ നേതാവ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെ യുഎസ് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. അതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ പുതിയ ഭരണകൂടം തെക്കൻ ഫ്ലോറിഡയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിവരികയാണ്. വെനസ്വേല ക്യബയുടെ അടുത്ത സഖ്യകക്ഷിയും ക്യൂബയിലേക്കുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതിയിലെ നിർണായക സ്രോതസുമായിരുന്നു.
എണ്ണ വിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് അധിക തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നതായി ട്രംപ് പറഞ്ഞു. "മധ്യ ക്യൂബയിലെ ട്രിനിഡാഡ് പ്രവിശ്യയിലേക്കുള്ള ഒരു സന്ദർശനത്തിനിടെ, തനിക്ക് നേരെ ചില അപമാനകരമായ വാക്കുകൾ വിളിച്ചുപറയുന്ന ജനങ്ങളെ അവിടെ കണ്ടു. അവർ ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അവർ സാധാരണ ക്യൂബക്കാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം" -അമേരിക്കൻ നയതന്ത്രജ്ഞൻ മൈക്കൽ ഹാമർ പറഞ്ഞു
ക്യൂബൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ പരാമർശിച്ച് എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിലാണ് മൈക്കൽ ഹാമർ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ക്യൂബയ്ക്ക് ഇനി എണ്ണയോ പണമോ വേണ്ടെന്നും ക്യൂബ തകർന്നു വീഴാൻ തയാറാണെന്നും അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ട്രംപ് നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. "ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണിയായ തീരുവകൾക്കിടയിലും എണ്ണ ഉപരോധത്തിനിടയിലും ഭക്ഷണവും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനുഷിക സഹായം ക്യൂബയിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ ഭരണകൂടം പദ്ധതിയിടുന്നു" എന്ന് മെക്സിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ക്ലോഡിയ ഷെയിൻബോം ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു.
ക്യൂബയുമായുള്ള എണ്ണ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപുമായി ഒരിക്കലും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദിവസേനയുള്ള വൈദ്യുതി മുടക്കവും ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ക്യൂബയെ സാമ്പത്തികമായി ശ്വാസം മുട്ടിക്കാൻ ട്രംപ് ശ്രമിക്കുന്നതാണെന്ന് ക്യൂബ സർക്കാർ ആരോപിച്ചു.
