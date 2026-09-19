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മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റം; ട്രംപിൻ്റെ വിലക്കിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം

മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കപ്പുറം യുഎസ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് കറസ്പോണ്ടൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ

Donald Trump Media Ban White House Press Ban US President News American Media Restrictions
Representational image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2026 at 7:28 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: സിഎൻഎൻ, എംഎസ് നൗ, പൊളിറ്റിക്കോ എന്നീ മാധ്യമങ്ങളെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽനിന്ന് വിലക്കിയ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നടപടിയെ അപലപിച്ച് വൈറ്റ് ഹൗസ് കറസ്പോണ്ടൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (ഡബ്ലിയുഎച്ച്സിഎ). സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന്മേലുള്ള വിലക്കാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ഡബ്ലിയുഎച്ച്സിഎ പ്രസിഡൻ്റ് ജാക്വി ഹെൻറിച്ച് പ്രതികരിച്ചു.

വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകുന്നുവെന്നും ഭരണകൂടത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചാണ് മൂന്ന് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമാനം ട്രംപ് ന്യായീകരിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസ്താവന പുറത്തുവന്നത്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഈ മൂന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്കും വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റം
ഓവൽ ഓഫിസിൽ വച്ച് പ്രസിഡൻ്റ് തൻ്റെ തീരുമാനത്തെ സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന്മേലുള്ള വിലക്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചതെന്ന് ജാക്വി ഹെൻറിച്ച് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ഇടപെടലുകളിൽനിന്ന് മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വാർത്തകളോട് പ്രസിഡൻ്റിന് താത്പര്യമുണ്ടോ, അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല ഈ സംരക്ഷണം നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

ഈ വിഷയം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കപ്പുറം യുഎസ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും ഡബ്ലിയുഎച്ച്സിഎ പ്രസിഡൻ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നയങ്ങൾ, തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണവും സ്വതന്ത്രവുമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന സിഎൻഎൻ, എംഎസ് നൗ, പൊളിറ്റിക്കോ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സഹപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം ഡബ്ലിയുഎച്ച്സിഎ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ
വൈറ്റ് ഹൗസ് ലേഖകരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര സംഘടനയാണ് ഡബ്ലിയുഎച്ച്സിഎ. സർക്കാർ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഫോക്സ് ന്യൂസിലെ സീനിയർ വൈറ്റ് ഹൗസ് കറസ്പോണ്ടൻ്റായ ജാക്വി ഹെൻറിച്ചാണ് നിലവിൽ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അതേസമയം, വിലക്കപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങൾ സത്യസന്ധമല്ലാത്തതും ഏകപക്ഷീയവുമായ വാർത്തകളാണ് നൽകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ട്രംപ് തൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളെ ന്യായീകരിച്ചു. തൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണകൂടത്തെ തകർക്കാൻ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

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പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പരിപാടികളിലേക്കും വൈറ്റ് ഹൗസ് വാർത്തകളിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രംപ് ഭരണകൂടവും പ്രധാന യുഎസ് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണിത്. ഗൾഫ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്നതിന് പകരം ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ എന്ന പദം തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിന് (എപി) ട്രംപ് നേരത്തെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ അധികാരവും മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വീണ്ടും സജീവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കൻ മാധ്യമ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത നടപടികളിലൂടെയാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന വിമർശനവും ശക്തമാണ്.

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