ഇറാനെതിരായ സൈനികാക്രമണം നിർത്തിവച്ച് അമേരിക്ക; കാരണം വ്യക്തമാക്കി ട്രംപ്
കഴിഞ്ഞ മാസം ഇറാനുമേൽ വീണ്ടും ഏർപ്പെടുത്തിയ നാവിക ഉപരോധം തങ്ങളുടെ സേന കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ്
By ANI
Published : August 3, 2026 at 7:52 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെതിരായ നാവിക ഉപരോധം ശക്തമാക്കി അമേരിക്ക. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി 35 വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ തിരിച്ചുവിട്ടതായും രണ്ടെണ്ണം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയതായും മറ്റ് രണ്ട് കപ്പലുകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയതായും യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം) അറിയിച്ചു. അതേസമയം, ഇറാനുമായി പെട്ടെന്ന് ഒരു കരാറിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ രാജ്യത്തിന് നേരെയുള്ള സൈനികാക്രമണം താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ മാസം ഇറാനുമേൽ വീണ്ടും ഏർപ്പെടുത്തിയ നാവിക ഉപരോധം തങ്ങളുടെ സേന കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് എക്സിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ഉപരോധത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് അറബിക്കടലിലൂടെ നീങ്ങുന്ന വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ യുഎസ്എസ് എബ്രഹാം ലിങ്കണിൽ (സിവിഎൻ 72) നിന്ന് യുഎസ് മറൈൻ കോർപ്സിൻ്റെ എഫ്-35സി സ്റ്റെൽത്ത് ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് കുതിച്ചുയരുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും സേന പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 35 വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ തിരിച്ചുവിടുകയും രണ്ടെണ്ണം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുകയും മറ്റ് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ കയറി പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തതായി സെൻ്റ്കോം എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ വിശദീകരിച്ചു.
ഇറാൻ്റെ പ്രതികരണം
അമേരിക്കയുടെ നീക്കങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സജ്ജമാണെന്ന സൂചനയാണ് ഇറാൻ നൽകുന്നത്. ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഏത് ഭീഷണികളെയും വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും സൈനിക സജ്ജീകരണങ്ങളും പ്രതിരോധ ശേഷിയും വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം ഭീഷണികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നും ഇറാൻ്റെ ആക്ടിങ് പ്രതിരോധ-സായുധ സേനാ മന്ത്രി ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ സെയ്ദ് മജീദ് ഇബ്ൻ അൽ-റെസ പ്രതികരിച്ചു. ശത്രുക്കളുടെ പുതിയ പ്രസ്താവനകളെ മാനസിക-വിവര യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇറാൻ കാണുന്നതെങ്കിലും, അവയെ തള്ളിക്കളയില്ലെന്നും പകരം യഥാർഥവും പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ ഭീഷണികളായി തന്നെ കണക്കാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎസ്എൻഎ ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
കരാർ പ്രതീക്ഷയിൽ അമേരിക്ക
ഇറാനുമായി വേഗത്തിൽ ഒരു കരാറിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സൈനികാക്രമണം നിർത്തിവച്ചതെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഇസ്രയേൽ അമേരിക്കയ്ക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കരാറിൻ്റെ പരിധികൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അടിയന്തരമായി ആക്രമണം നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അഭ്യർഥിച്ചതായും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ആഗോള ഊർജ വിതരണത്തിലെ പ്രധാന പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനായി ഉടനടി പൂർണമായും തുറന്നുകൊടുക്കുക, ഇറാൻ്റെ ആണവ വികസന പദ്ധതികൾ പൂർണമായും നിർത്തിവയ്ക്കുക എന്നീ രണ്ട് പ്രധാന വിട്ടുവീഴ്ചകൾ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉപരോധത്തിൽ ഇളവുകൾ ഉണ്ടാകൂ. ആക്രമണം റദ്ദാക്കിയത് പൂർണമായ സംഘർഷാവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പരിഹാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വേഗത്തിൽ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇറാൻ്റെ സന്നദ്ധതയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ താത്കാലിക വിരാമമെന്ന് ട്രംപ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള സൈനിക ഭീകരതയും ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാനെതിരെ നീങ്ങാൻ അമേരിക്ക പൂർണ സജ്ജമായിരുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് തൻ്റെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ കുറിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു കരാറിൻ്റെ പരിധികൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ആക്രമണം നിർത്തണമെന്ന് ഇറാനും മറ്റ് പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ടതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഉടനടി പൂർണമായും തുറക്കുന്നതും ഇറാൻ്റെ ആണവ ഭീഷണി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ഈ അഭ്യർഥനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവി നേട്ടത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ വിജയകരവും സമ്പന്നവുമായ ഇറാൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടി, വേഗത്തിൽ ഒരു കരാറിലെത്താൻ കഴിയുമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ആക്രമണം റദ്ദാക്കാൻ താൻ സമ്മതിച്ചുവെന്നും ഇസ്രയേൽ ഇതിൽ തനിക്കൊപ്പം നിന്നുവെന്നും ട്രംപ് വിശദീകരിച്ചു. എല്ലാവരും ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനും ഇത് പൂർത്തിയാക്കാനും അഭ്യർഥിച്ച ട്രംപ്, കരാർ യാഥാർഥ്യമാക്കാനുള്ള ചുമതല മധ്യസ്ഥർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
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