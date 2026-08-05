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ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ കൈകോർത്ത് അമേരിക്കയും പാകിസ്ഥാനും; അതിർത്തി സുരക്ഷ ശക്തമാക്കും

അമേരിക്കയുടെ ഭീകരവിരുദ്ധ കോർഡിനേറ്റർ അംബാസഡർ ഗ്രിഗറി ലോഗെർഫോ, പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറി അംബാസഡർ നബീൽ മുനീർ എന്നിവരാണ് ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്.

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President Donald Trump shakes hands with Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif during the Gaza International Peace Summit in Sharm el-Sheikh, Egypt, (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 5, 2026 at 1:38 PM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഐഎസ്ഐഎസ്-ഖൊറാസാൻ, ബലൂചിസ്ഥാൻ ലിബറേഷൻ ആർമി, അൽ ഖ്വയ്ദ, തെഹ്‌രീകെ താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ ഭീകര സംഘടനകളെ സംയുക്തമായി നേരിടാൻ അമേരിക്കയും പാകിസ്ഥാനും തീരുമാനിച്ചു. വാഷിങ്ടണിൽ നടന്ന നാലാമത് യുഎസ്-പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരവിരുദ്ധ ചർച്ചയിലാണ് അതിർത്തി സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാനും ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് പോരാടാനും ഇരു രാജ്യങ്ങളും ധാരണയിലെത്തിയത്.

നിർണായകമായി നാലാമത് ഭീകരവിരുദ്ധ ചർച്ച
ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അമേരിക്കൻ തലസ്ഥാനമായ വാഷിങ്ടണിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത നിർണായക യോഗം ചേർന്നത്. അമേരിക്കയുടെ ഭീകരവിരുദ്ധ കോർഡിനേറ്റർ അംബാസഡർ ഗ്രിഗറി ലോഗെർഫോ, പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറി അംബാസഡർ നബീൽ മുനീർ എന്നിവരാണ് ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. നിലവിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും നേരിടുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണികളെക്കുറിച്ചും ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചും പ്രതിനിധി സംഘം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു.

ഭീകരവാദത്തെ നേരിടുന്നതിൽ അമേരിക്കയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തവും ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പൊതുവായ താത്പര്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ ചർച്ചയെന്ന് യോഗത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. അതിർത്തി സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഭീകരർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സഹായങ്ങളും ശൃംഖലകളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തി. പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും മേഖലയുടെ സ്ഥിരതയ്ക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന ഐഎസ്ഐഎസ്-ഖൊറാസാൻ, അൽ ഖ്വയ്ദ, തെഹ്‌രീകെ താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ, ബലൂചിസ്ഥാൻ ലിബറേഷൻ ആർമി തുടങ്ങിയ ഭീകര സംഘടനകളെയും അവയുടെ ഉപവിഭാഗങ്ങളെയും സംയുക്തമായി നേരിടുമെന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ലക്ഷ്യം പ്രാദേശിക സമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും
പ്രാദേശിക സമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരണം തുടരാനാണ് ഇരു സർക്കാരുകളുടെയും തീരുമാനം. 2021-ൽ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാനിലെ ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ, ബലൂചിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അമേരിക്കയുമായുള്ള പുതിയ സുരക്ഷാ കരാറുകൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. പാകിസ്ഥാനിലെ സുരക്ഷാ സേനയെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ബലൂചിസ്ഥാൻ ലിബറേഷൻ ആർമിയും തെഹ്‌രീകെ താലിബാനും നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ സാങ്കേതിക സഹായവും രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളും പാകിസ്ഥാന് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകും. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകാനും ഈ സംയുക്ത നീക്കത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.

അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകര സംഘടനകൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറി ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് തടയാൻ അതിർത്തിയിലെ നിരീക്ഷണം കൂടുതൽ കർശനമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തി. ഭീകരർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്ന വഴികൾ അടച്ചുപൂട്ടാനും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഭീകരരുടെ ആശയവിനിമയ ശൃംഖലകൾ തകർക്കാനും ഇരു രാജ്യങ്ങളും സംയുക്തമായി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കും.

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മുൻകാലങ്ങളിൽ അൽ ഖ്വയ്ദ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭീകര സംഘടനകളെ വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ അമേരിക്കയും പാകിസ്ഥാനും ചേർന്ന് നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ വലിയ വിജയമായിരുന്നു. സമാനമായ രീതിയിൽ നിലവിലെ ഭീഷണികളെയും ഇല്ലാതാക്കാനാണ് പുതിയ നീക്കം. ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധികൾ ഉറപ്പുനൽകി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിലും ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ശബ്ദമുയർത്താൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

US PAKISTAN CONFRONT TERROR
US PAK COUNTERTERRORISM DIALOGUE
US PAK RELATION
TERRORISM
US PAKISTAN COUNTERTERRORISM

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