ഹൂതി ആക്രമണം രൂക്ഷം; ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് സൗദി അറേബ്യ വിടാൻ നിർദേശിച്ച് അമേരിക്ക
അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഈ ആക്രമണങ്ങൾ വലിയ പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാൻ ഉയർന്ന സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ അമേരിക്കൻ മിഷൻ എക്സിൽ പങ്കുവച്ച സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു
By ANI
Published : October 26, 2026 at 9:23 AM IST
റിയാദ്: ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതർ സിവിലിയൻ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും നേരെ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള തങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് രാജ്യം വിടാൻ അമേരിക്കയുടെ നിർദേശം. അടിയന്തര ചുമതലകളില്ലാത്ത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടുമാണ് സുരക്ഷാ ഭീഷണി മുൻനിർത്തി ഉടൻ മടങ്ങാൻ അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് വിമാനത്താവളത്തിനും ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും റിഫൈനറികൾക്കും മറ്റ് വ്യോമ, സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഹൂതി സൈനിക വക്താവ് യഹ്യ സരീ അവകാശപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കയുടെ ഈ പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലേക്ക് ഹൂതികൾ തൊടുത്തുവിട്ട ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ തടഞ്ഞുനശിപ്പിച്ചതായി സൗദി സഖ്യസേന അവകാശപ്പെട്ടു. ഭീകരരായ ഹൂതികൾ റിയാദിലേക്ക് തൊടുത്തുവിട്ട ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് തടയുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി സഖ്യസേനയുടെ വക്താവ് കേണൽ തുർക്കി ബിൻ സാലിഹ് അൽ മാലിക്കി എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു.
അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഈ ആക്രമണങ്ങൾ വലിയ പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാൻ ഉയർന്ന സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ അമേരിക്കൻ മിഷൻ എക്സിൽ പങ്കുവച്ച സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ 2026 ഒക്ടോബർ 23 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് അടിയന്തര ചുമതലകളില്ലാത്ത അമേരിക്കൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാരോടും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും സൗദി അറേബ്യ വിടാൻ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൂതികൾ സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരെ നിരന്തരം ശത്രുതാപരമായ നീക്കങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. സിവിലിയൻ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കും മറ്റ് പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്നതിനൊപ്പം വലിയ യാത്രാ തടസ്സങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ മിഷൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിലവിലെ അസ്ഥിരമായ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, അമേരിക്കൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉന്നതതല അനുമതിയില്ലാതെ ആഭ്യന്തര വിമാന യാത്രകൾ നടത്തുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രാജ്യത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ അടുത്തിടെ നടന്ന മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏതെങ്കിലും വിമാനത്താവളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അമേരിക്കൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മിഷൻ മേധാവിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമാണെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.
പ്രധാന ഗതാഗത കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന നിലയും എംബസി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം (ആർ.യു.എച്ച്) ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾക്കും ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനികൾ നടത്തുന്ന ചില അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾക്കുമായി ഭാഗികമായി തുറന്നിട്ടുണ്ട്.
സാധാരണയായി റിയാദിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്ന പരിമിതമായ എണ്ണം വിമാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഖാസിം ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രിൻസ് നായിഫ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ (ഇ.എൽ.ക്യു) നിന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജിദ്ദയിലെ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെയും (ജെ.ഇ.ഡി) ദമാമിലെ കിങ് ഫഹദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെയും (ഡി.എം.എം) പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില കാലതാമസങ്ങൾക്കും റദ്ദാക്കലുകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മിഷൻ അറിയിച്ചു.
രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്നവരോ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോ ആയ സ്വകാര്യ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്കും അമേരിക്കൻ മിഷൻ കർശന ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ, വ്യോമപാത അടച്ചിടൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കൽ, യാത്രാ തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം. സൗദി അറേബ്യയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
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വിമാനങ്ങളുടെ സമയക്രമം എയർലൈനുകളുമായും വിമാനത്താവള അധികൃതരുമായും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും എംബസി നിർദേശിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഭരണകൂടം സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. മേഖലയിലെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഹൂതികളുടെ ഈ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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