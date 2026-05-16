ഐഎസിന് വൻ പ്രഹരം; ആഗോള കമാൻഡർ അൽ മിനുകിയെ വധിച്ച് സംയുക്ത സേന

ആഫ്രിക്കയിൽ ഒളിവിൽ കഴിയാമെന്ന് അൽ മിനുകി കരുതിയെങ്കിലും അയാളുടെ ഓരോ നീക്കവും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധിച്ചതായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

Representational image (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 16, 2026 at 1:39 PM IST

വാഷിങ്ടൺ: ലോകത്തെ ഏറ്റവും സജീവമായ ഭീകരരിൽ ഒരാളും ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ (ഐഎസ്) ആഗോള ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡറുമായ അബു ബിലാൽ അൽ മിനുകിയെ അമേരിക്കൻ-നൈജീരിയൻ സംയുക്ത സേന വധിച്ചു. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ശനിയാഴ്ച ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിർദേശപ്രകാരമാണ് അതീവ സങ്കീർണമായ സൈനിക ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഐഎസിന് കനത്ത തിരിച്ചടി
ആഫ്രിക്കയിൽ ഒളിവിൽ കഴിയാമെന്ന് അൽ മിനുകി കരുതിയെങ്കിലും അയാളുടെ ഓരോ നീക്കവും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധിച്ചതായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇയാളുടെ മരണത്തോടെ ഐഎസിൻ്റെ ആഗോള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൻതോതിൽ തകർന്നു.

അമേരിക്കക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനോ ആഫ്രിക്കൻ ജനതയെ ഭയപ്പെടുത്താനോ ഇനിയൊരിക്കലും അയാൾക്ക് കഴിയില്ലെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതീവ നിർണായകമായ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളായ നൈജീരിയൻ സർക്കാരിനെയും സൈന്യത്തെയും അദ്ദേഹം ശക്തമായി അഭിനന്ദിച്ചു. നൈജീരിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ബോല ടിനുബുവും സൈന്യവും അൽ മിനുകിയുടെ മരണം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇയാളെ എവിടെ വച്ചാണ് വധിച്ചതെന്ന വിവരങ്ങൾ ഇരുവരും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

ആരാണ് അൽ മിനുകി
ആഫ്രിക്കയിലെ സഹേൽ മേഖലയിൽ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന ഐഎസിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാവാണ് അബു ബിലാൽ അൽ മിനുകി. അബുബക്കർ മൈനോക്ക്, അബോർ മൈനോക്ക്, അബു ബക്കർ ഇബ്ൻ മുഹമ്മദ് ഇബ്ൻ അലി അൽ മെയ്നുകി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അപരനാമങ്ങൾ ഇയാൾക്കുണ്ട്. ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക പ്രവിശ്യയുടെ (ഐഎസ്ഡബ്ലിയുഎപി) സീനിയർ കമാൻഡറായിരുന്നു.

ഐഎസിൻ്റെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് പ്രവിശ്യകളുടെ കീഴിലുള്ള ലേക്ക് ചാഡ് ഡിവിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇയാൾ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു. പ്രധാനമായും ആഫ്രിക്കയിലെ സഹേൽ മേഖലയിലെ 12 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇയാൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഘടനയുടെ ആഗോള തലവന് തൊട്ടുതാഴെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയിലാണ് മിനുകി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.

നിർണായക പങ്കാളിത്തം
യുഎസ് സേനയുമായി ചേർന്ന് നൈജീരിയൻ സായുധ സേന നടത്തിയ ധീരമായ നീക്കമാണ് ഐഎസിന് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകിയതെന്ന് ബോല ടിനുബു പ്രതികരിച്ചു. നൈജീരിയയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഐഎസ് ഘടകങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിലും ആയുധങ്ങളും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും ഡ്രോണുകളും നിർമിക്കുന്നതിലും മിനുകിയാണ് മുഖ്യ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നത്.

ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഐഎസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചിരുന്ന സുപ്രധാന വ്യക്തിയെയാണ് സംയുക്ത സേന ഇല്ലാതാക്കിയതെന്ന് നൈജീരിയൻ പ്രതിരോധ സേന വ്യക്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ 2023ൽ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഈ കമാൻഡർക്കെതിരെ ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ 13224 പ്രകാരമായിരുന്നു നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടം
പ്രാദേശികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐഎസ് അനുകൂല സംഘടനകൾക്കും ഇസ്‌ലാമിക സായുധ വിഭാഗമായ ബോക്കോ ഹറാമിനുമെതിരെ നൈജീരിയൻ സൈന്യം വളരെ ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് തുടരുന്നത്. രാജ്യത്ത് വളരുന്ന ഭീകരവാദ ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ നൈജീരിയൻ സർക്കാർ കാര്യമായി ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് അമേരിക്ക വലിയ സമ്മർദം ചെലുത്തിയിരുന്നു.

ഇത്തരം ഭീകര സംഘടനകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അമേരിക്കൻ സേന രംഗത്തിറങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ അമേരിക്കൻ-നൈജീരിയൻ സേനകൾ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സോകോട്ടോ സംസ്ഥാനത്ത് സംയുക്തമായി അതിശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. അയൽരാജ്യമായ നൈജർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐഎസ്എസ്പി പോരാളികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഈ സൈനിക നീക്കം. തുടർന്ന് നൈജീരിയൻ സൈന്യത്തിന് മികച്ച പരിശീലനവും സൈനിക പിന്തുണയും നൽകുന്നതിനായി നൂറുകണക്കിന് അമേരിക്കൻ സൈനികരെയാണ് രാജ്യത്ത് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.

