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അമേരിക്കയിൽ അഭയാർഥി നിയമങ്ങളിൽ നിർണായക മാറ്റം; അഭിമുഖം ഒഴിവാക്കി

പുതിയ നിയമം വരുന്നതോടെ അർഹരായ ആളുകളുടെ അപേക്ഷകളിൽ വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കും

USCIS US IMMIGRATION USCIS DIRECTOR JOSEPH EDLOW US ASYLUM RULE
US Flag (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 28, 2026 at 10:18 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിൽ അഭയം തേടുന്നവർക്കുള്ള നിയമങ്ങളിൽ നിർണായക മാറ്റം വരുത്തി യു.എസ് ഭരണകൂടം. പുതിയ നിയമപ്രകാരം അഭയാർഥികൾക്ക് ഇമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള അഭിമുഖം ഒഴിവാക്കി നേരിട്ട് കോടതികളെ സമീപിക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങും. യു.എസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസിൽ (യു.എസ്.സി.ഐ.എസ്) കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന 14 ലക്ഷത്തോളം അപേക്ഷകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത്.

യഥാർഥത്തിൽ പീഡനം ഭയന്ന് അമേരിക്കയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് രാജ്യത്തെ അഭയാർഥി നിയമങ്ങൾ നിലവിലുള്ളതെന്ന് യു.എസ്.സി.ഐ.എസ് ഡയറക്ടർ ജോസഫ് എഡ്‌ലോ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ നിയമം വരുന്നതോടെ അർഹരായ ആളുകളുടെ അപേക്ഷകളിൽ വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നിലവിലെ നിയമത്തിലെ പഴുതുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത് തുടരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ മാറ്റം തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കാലതാമസം വരുത്താനും വർക്ക് പെർമിറ്റ് നേടിയെടുക്കാനും വേണ്ടി മാത്രമായി പലരും അഭയാർഥി നിയമങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയാണ് കാലങ്ങളായി കണ്ടുവരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അഫർമേറ്റീവ് അപേക്ഷകളും ഡിഫൻസീവ് അപേക്ഷകളും

നിലവിൽ യു.എസ്.സി.ഐ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് (ഡി.ഒ.ജെ) ഇമിഗ്രേഷൻ ജഡ്ജിമാരുമാണ് അഭയാർഥികളുടെ അപേക്ഷകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. നാടുകടത്തൽ നടപടികൾ നേരിടാത്ത വിദേശികളുടെ അപേക്ഷകൾ യു.എസ്.സി.ഐ.എസ് ആണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇതിനെ അഫർമേറ്റീവ് അപേക്ഷകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതേസമയം നാടുകടത്തൽ നടപടികൾ നേരിടുന്ന വിദേശികളുടെ ഡിഫൻസീവ് അപേക്ഷകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഇമിഗ്രേഷൻ ജഡ്ജിമാരാണ്. വിദേശികളുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് യു.എസ്.സി.ഐ.എസ് അപേക്ഷകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ജഡ്ജിക്ക് കൈമാറുകയോ ആണ് സാധാരണയായി ചെയ്യാറുള്ളത്. ജഡ്ജിക്ക് കൈമാറുന്ന അപേക്ഷകളിൽ വീണ്ടും പരിശോധനകൾ നടക്കും. ഇത് വിദേശികൾക്ക് അഭയം ലഭിക്കുന്നതിനായി രണ്ടാമതൊരു അവസരം കൂടി നൽകുന്നതിന് തുല്യമാണ്.

ലക്ഷ്യം കാലതാമസം ഒഴിവാക്കൽ

എന്നാൽ പുതിയ ഇടക്കാല നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ വിദേശികളുമായി അഭിമുഖം നടത്താതെ തന്നെ അപേക്ഷകൾ നേരിട്ട് ഇമിഗ്രേഷൻ ജഡ്ജിമാർക്ക് കൈമാറാൻ യു.എസ്.സി.ഐ.എസിന് സാധിക്കും. ഇതോടെ അപേക്ഷകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ജഡ്ജിമാർക്കും വേണ്ടിവരുന്ന സമയം ഗണ്യമായി കുറയും. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഈ മാറ്റത്തിലൂടെ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരും അവർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന അഭിഭാഷകരും മനഃപൂർവം വരുത്തുന്ന കാലതാമസമാണ് കുടിയേറ്റ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് തടസം നിൽക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യമെന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ജനറൽ കൗൺസൽ ജെയിംസ് പെർസിവൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പുതിയ നിയമം വരുന്നതോടെ പ്രതിവർഷം 1,32,000-ത്തിലധികം കേസുകൾ യു.എസ്.സി.ഐ.എസിൽ നിന്ന് ഇമിഗ്രേഷൻ കോടതികളിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഫെഡറൽ രജിസ്റ്റർ നോട്ടിസ് പ്രകാരം യു.എസ്.സി.ഐ.എസിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകളിൽ 31 ശതമാനത്തോളം അപേക്ഷകളെ പുതിയ മാറ്റം ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഓരോ വർഷവും അമേരിക്കയിൽ അഭയം തേടി എത്തുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ എത്തുന്നവരുടെ അപേക്ഷകൾ സമയബന്ധിതമായി തീർപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്തത് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പുതിയ നിയമം കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നതോടെ അനർഹരായ നിരവധി പേർക്ക് രാജ്യം വിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് സൂചന.

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USCIS
US IMMIGRATION
USCIS DIRECTOR JOSEPH EDLOW
US ASYLUM RULE
US RULE REFERS ASYLUM SEEKERS

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