റഷ്യ- യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനക്കുമോ? പുടിനുമായി ചർച്ച നടത്തി യുഎസ് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി സംഘം
രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം യൂറോപ്പ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനായുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ സമീപ കാലങ്ങളായി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
Published : January 23, 2026 at 11:10 AM IST
മോസ്കോ: റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായി ചർച്ച നടത്തി യുഎസ് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി സംഘം. റഷ്യ- യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുഎസ് തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്കായാണ് പ്രതിനിധി സംഘം പുടിനെ കണ്ടത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സ്ഥാനപതി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. റഷ്യൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളായ കിറിൽ ദിമിട്രിവ്, യൂറി ഉഷാകോവ് എന്നിവരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ചർച്ച അവസാനിച്ചത്.
രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം യൂറോപ്പ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനായുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ സമീപ കാലങ്ങളായി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യുദ്ധാനന്തരം നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരുന്ന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ട്രംപുമായി സംസാരിച്ചുവെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതു കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രതിനിധികളുമായുള്ള ഉന്നതതല യോഗം നടന്നത്.
യുദ്ധാനന്തരം നടപ്പിലാക്കുന്ന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ്. യുക്രെയ്ൻ്റെ ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം പ്രദേശങ്ങളും റഷ്യയുടെ കൈവശമാണുള്ളത്. യുഎസ് മുന്നോട്ട് വച്ച സമാധാന കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി യുക്രെയ്നിലെ കിഴക്കൻ ഡോൺബാസ് മേഖലയുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണവും റഷ്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ഡോൺബാസ് മേഖല വിട്ട് നൽകിയാൽ റഷ്യ കൂടുതൽ ധൈര്യപ്പെടുമെന്നും, ഇത് അടുത്ത ഒരു യുദ്ധത്തിന് റഷ്യയെ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് യുക്രെയ്ൻ പറയുന്നത്. റഷ്യയെ പുതിയ ആക്രമണം നടത്താൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സമാധാന കരാറിലും ഒപ്പു വയ്ക്കില്ലെന്ന് യുക്രെയ്ൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ദാവോസിൽ വച്ച് നടന്ന വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിൻ്റെ യോഗത്തിൽ ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷം, യുദ്ധാനന്തര സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരണയായി എന്നാണ് സെലൻസ്കി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. പുടിനും സെലെൻസ്കിയും കരാർ അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
"അവർ ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു കരാർ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഘട്ടത്തിലായി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അവർ മണ്ടന്മാരാണ്" ദാവോസിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനുശേഷം ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പുടിനെ നേരിടുന്നതിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് ശക്തിയില്ലെന്ന് സെലെൻസ്കി വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഒരു ആഗോള ശക്തിയാകുന്നതിനുപകരം, യൂറോപ്പ് വിഘടിച്ച കാലിഡോസ്കോപ്പായി തുടരുന്നവെന്നും സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു. ഡെൻമാർക്കിന് അധീനതയിലുള്ള ഗ്രീൻലാൻഡ് പ്രദേശം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സമീപകാല ശ്രമങ്ങൾ ട്രംപ് നടത്തിയതിനാൽ യുഎസ് ഒരു വിശ്വസനീയമായ സുരക്ഷാ പങ്കാളിയാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
യുകെയും ഫ്രാൻസും ഇതിനകം സൈന്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും സെലൻസ്കി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സ്ഥാനപതി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും യുഎസ് മുൻ ഉപദേഷ്ടാവ് കുഷ്നറും റഷ്യയിൽ നിന്നും മടങ്ങി അബുദാബിയിലെ സൈനിക വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് വിറ്റ്കോഫ് പറഞ്ഞു. യുഎഇയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ചർച്ചകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. റഷ്യൻ- യുക്രെയ്ൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമോയെന്നും വ്യക്തമല്ല. ചർച്ചകൾ രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു.
റഷ്യയിലെ പണിമുടക്കുകൾ കാരണം യക്രെയ്ൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും വൈദ്യുതിയില്ലായിരുന്നു, 4,000ത്തോളം കെട്ടിടങ്ങളിലെ താമസക്കാരാണ് വൈദ്യുതി ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയത്. യുക്രെയ്ൻ്റെ "സൈനിക-വ്യാവസായിക സമുച്ചയത്തിന്" ഇന്ധനം നൽകുന്ന ഊർജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് റഷ്യ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നും പറയുന്നു.
